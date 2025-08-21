यूरिया की जरूरत को कम करेगा ये देसी जुगाड़, एक इस्तेमाल से ही सोना उगलेगी फसलें

Khet mein Gaumutra ka istemal: गौमूत्र के फायदों के बारे में हर किसी को पता है. गौमूत्र पीने से शरीर की तमाम परेशानियों का भी नाश होता है. लेकिन क्या आप जानते है कि गौमूत्र का सेवन केवल इंसानी शरीर के लिए ही नहीं बना है. गौमूत्र का इस्तेमाल आप खेती किसानी में भी कर सकते है. खेतों में गौमूत्र के एक इस्तेमाल से जो फायदा दिखता है वो सचमुच मं सोच से परे है. खेती किसानी एक्सपर्ट बताते है कि धान के खेतों में यूरिया की जगह गौमूत्र के इस्तेमाल से फसलें ज्यादा उपजाउ होती है.

गौमूत्र का धान के खेतों में इस्तेमाल

खेती किसानी एक्सपर्ट बताते है कि यूरिया की कमी से कई बार धान के खेतों में भारी नुकासान देखना पड़ता है. पत्तियां पीली पड़ने लगती है और उत्पादन में भी कमी आती है. इसको लेकर किसान भाई अपने धान के खेतों में गौमूत्र का इस्तेमाल कर सकते है. गौमूत्र के एक इस्तेमाल से शानदार परिणाम देखने को मिलता है. पैदावार भी बढ़िया होती है और फसलें भी खिल उठती है.

कैसे करें गौमूत्र का इस्तेमाल

धान के खेतों में गौमूत्र का इस्तेमाल करने के लिए किसान भाई हर 10 लीटर पानी में 1 लीटर गौमूत्र मिलाए. इस मिश्रण को फिर अपने खेतों में छिड़काव करे. गौमूत्र के इस मिश्रण से खेतों से पीलापन खत्म होगा, पत्तियां हरीभरी होंगी और खेत लहलहा उठते हैं. इसके अलावा किसान घनजीवामृत का भी इस्तेमाल कर सकते है. ऑरगैनिक फार्मिंग के लिए घनजीवामृत बढ़िया माना जाता है.

क्या होता है घनजीवामृत और फायदे

घनजीवामृत दरअसल एक तरह का ऑरगैनिक खाद माना जाता है. घनजीवामृत को यूरिया का भी बाप माना जाता है. इसे बनाने के लिए गोबर, गुड़, गौमूत्र, बेसन, मिट्टी और पानी का इस्तेमाल किया जाता है. इस घोल को सही तरह से बनने के लिए करीब 10 दिन का समय लगता है. घनजीवामृत तैयार हो जाने के बाद आप इसे अपने खेतों में इस्तेमाल करें. इसके इस्तेमाल से फसलों को पोषण मिलने के साथ मिट्टी भी उपजाऊ बनती है.

यूरिया की जगह इन देसी खाद के इस्तेमाल से किसानों की बचत भी होती है, खेती भी अच्छी होती है, फसलों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है साथ ही किसानों को ऑरगैनिक फार्मिंग की ओर बढ़ावा मिलता है.

