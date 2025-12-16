ओवरटाइम, महिलाओं की नाइट शिफ्ट नियम में बदलाव... छत्तीसगढ़ दुकान एवं स्थापना संशोधन विधेयक में क्या-क्या नया

Amendment to the Shops and Establishments Act 2017 CG: अब छत्तीसगढ़ की महिलाओं को भी नाइट शिफ्ट करने की आज़ादी मिलेगी. छत्तीसगढ़ की महिलाएं सुरक्षित दायरे में रहकर नाइट शिफ्ट कर सकेंगी. महिलाओं को यह छूट श्रम विभाग दुकान एवं स्थापना अधिनियम 2017 में होने जा रहे संशोधन के तहत मिलेगी. संशोधन विधेयक, विधानसभा में इसी शीत सत्र में पेश किया जाएगा.

महिलाओं को नाइट शिफ्ट करने की आज़ादी

हाल में उत्तर प्रदेश (यूपी) सरकार ने महिलाओं को नाइट शिफ्ट करने की मंजूरी जारी की थी, जिसके बाद छत्तीसगढ़ में भी जल्द यह नियम लागू हो सकता है. जानकारी के मुताबिक, श्रम विभाग दुकान एवं स्थापना अधिनियम 2017 में संशोधन लागू होते ही महिला कर्मी की पूर्ण सहमति से ही दुकान मालिक महिलाओं को नाइट ड्यूटी पर लगा सकेंगे. अब तक महिलाओं को सिर्फ रात 10 बजे तक ही ड्यूटी करने की अनुमति थी.

ओवरटाइम पर भी बदलेंगे नियम

संशोधन विधेयक ओवरटाइम के लिए भी नियम बदलेगा. अब तक दुकान मालिक अपने कर्मचारी से तीन महीने में 125 घंटे ही ओवरटाइम करा सकता था, लेकिन अब कर्मचारी एक तिमाही में 144 घंटे काम कर सकेंगे.

दुकान मालिकों को ऐसे जारी होगा गुमाश्ता

पहले 10 कर्मचारी से अधिक वाली दुकानों को ही गुमाश्ता लेना अनिवार्य था, लेकिन संशोधन के बाद से कर्मचारियों की संख्या बढ़ा दी गई है. अब 10 कर्मचारी से अधिक वाली दुकानों को ही गुमाश्ता लेना अनिवार्य माना जाएगा. पहले श्रम विभाग ही गुमाश्ता जारी करता था, लेकिन अब यह ज़िम्मेदारी ज़िला श्रम कार्यालय की होगी. गुमाश्ता अब ट्रेड लाइसेंस के तौर पर जारी किया जाएगा, जो उस दुकान को कानूनी मान्यता देगा.

