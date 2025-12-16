Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh3042792
Zee Madhya Pradesh Chhattisgarhरायपुर

ओवरटाइम, महिलाओं की नाइट शिफ्ट नियम में बदलाव... छत्तीसगढ़ दुकान एवं स्थापना संशोधन विधेयक में क्या-क्या नया

CG News:छत्तीसगढ़ दुकान एवं स्थापना संशोधन विधेयक में महिलाओं को नाइट शिफ्ट में काम करने से लेकर ओवरटाइम और ट्रेड लाइसेंस जारी करने के नियमों में बदलाव किया गया है.जानिए छत्तीसगढ़ श्रम विभाग दुकान एवं स्थापना अधिनियम 2017 में होने जा रहे बदलावों में क्या नया है.

 

Written By  Mayuri Payal|Last Updated: Dec 16, 2025, 01:48 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

सांकेतिक फोटो
सांकेतिक फोटो

Amendment to the Shops and Establishments Act 2017 CG: अब छत्तीसगढ़ की महिलाओं को भी नाइट शिफ्ट करने की आज़ादी मिलेगी. छत्तीसगढ़ की महिलाएं सुरक्षित दायरे में रहकर नाइट शिफ्ट कर सकेंगी. महिलाओं को यह छूट श्रम विभाग दुकान एवं स्थापना अधिनियम 2017 में होने जा रहे संशोधन के तहत मिलेगी. संशोधन विधेयक, विधानसभा में इसी शीत सत्र में पेश किया जाएगा.

महिलाओं को नाइट शिफ्ट करने की आज़ादी
हाल में उत्तर प्रदेश (यूपी) सरकार ने महिलाओं को नाइट शिफ्ट करने की मंजूरी जारी की थी, जिसके बाद छत्तीसगढ़ में भी जल्द यह नियम लागू हो सकता है. जानकारी के मुताबिक, श्रम विभाग दुकान एवं स्थापना अधिनियम 2017 में संशोधन लागू होते ही महिला कर्मी की पूर्ण सहमति से ही दुकान मालिक महिलाओं को नाइट ड्यूटी पर लगा सकेंगे. अब तक महिलाओं को सिर्फ रात 10 बजे तक ही ड्यूटी करने की अनुमति थी.

ओवरटाइम पर भी बदलेंगे नियम
संशोधन विधेयक ओवरटाइम के लिए भी नियम बदलेगा. अब तक दुकान मालिक अपने कर्मचारी से तीन महीने में 125 घंटे ही ओवरटाइम करा सकता था, लेकिन अब कर्मचारी एक तिमाही में 144 घंटे काम कर सकेंगे.

Add Zee News as a Preferred Source

दुकान मालिकों को ऐसे जारी होगा गुमाश्ता
पहले 10 कर्मचारी से अधिक वाली दुकानों को ही गुमाश्ता लेना अनिवार्य था, लेकिन संशोधन के बाद से कर्मचारियों की संख्या बढ़ा दी गई है. अब 10 कर्मचारी से अधिक वाली दुकानों को ही गुमाश्ता लेना अनिवार्य माना जाएगा. पहले श्रम विभाग ही गुमाश्ता जारी करता था, लेकिन अब यह ज़िम्मेदारी ज़िला श्रम कार्यालय की होगी. गुमाश्ता अब ट्रेड लाइसेंस के तौर पर जारी किया जाएगा, जो उस दुकान को कानूनी मान्यता देगा.

मध्य प्रदेश हर खबर पढ़ने के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi. रायपुर की ताजा खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें. मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार.

TAGS

chhattisgarh shops and establishment amendment bill

Trending news

chhattisgarh shops and establishment amendment bill
CG दुकान एवं स्थापना संशोधन विधेयक:ओवरटाइम, महिलाओं की नाइट शिफ्ट नियम में बदलाव
bhupesh baghel
नितिन नबीन के BJP का कार्यकारी अध्यक्ष बनने पर कांग्रेस क्यों खुश?
bhopal news
भोपाल में अगले महीने 2 दिन नहीं बिकेगा मांस, जानें क्यों सभी दुकानें रहेंगी बंद
cm mohan yadav
श्रमिक परिवारों के लिए खुशखबरी! आज CM मोहन ट्रांसफर करेंगे 160 करोड़, जानें अपडेट
chhattisgarh weather update
छत्तीसगढ़ में मौसम की लुका-छिप्पी, ठंड कभी तेज कभी हल्की, अगले 3 दिन तापमान स्थिर
mp news
अस्पताल के टायलेट में मिला नवजात का शव, कमोड में बुरी तरह फंसा, फ्लश नहीं हुआ तो...
tikamgarh news
अंधविश्वास, चमत्कार या कुछ और? बाबा जी बगैर पूछे पर्चे पर लिख देते हैं समस्या...
gwalior news
ड्राइवर, पत्नी और दोस्त की साजिश! पहले बुजुर्ग का जीता भरोसा, फिर UPI से उड़ाए लाखों
khajuraho film festival 2025
खजुराहो में फिल्मी सितारों का जमावड़ा, नाना पाटेकर से लेकर कई सितारे बिखेरेंगे जलवा
Bilaspur Session Court
छत्तीसगढ़ में पेपर लेस कोर्ट की सौगात, बिलासपुर में चीफ जस्टिस ने किया उद्घाटन