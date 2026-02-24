छत्तीसगढ़ में होली पर शराब बिक्री पर रोक! सरकार ने बदला फैसला, बंद रहेंगी दुकानें

Chhattisgarh News: छत्तीसगढ़ सरकार ने होली पर शराब की बिक्री पर बैन लगाने का फैसला किया है. आबकारी विभाग जल्द ही इस बारे में आदेश जारी करेगा. नई आबकारी पॉलिसी में पहले होली, मुहर्रम और 30 जनवरी को ड्राई डे लिस्ट से हटा दिया गया था, लेकिन अब सरकार ने कानून व्यवस्था और सामाजिक कारणों से होली पर शराब की दुकानें बंद रखने का फैसला किया है. बता दें कि इससे पहले होली के दिन शराब की दुकानें खुली रखने का फैसला लिया गया था.

छत्तीसगढ़ में होली पर नहीं बिकेगी शराब

दरअसल, होली पर पूरे राज्य में शराब की बिक्री पर बैन रहेगा. छत्तीसगढ़ में आबकारी (एक्साइज) नियमों को लेकर चल रहे विवाद के बीच राज्य सरकार ने एक अहम फैसला लिया है. यह फैसला इसलिए चर्चा में है क्योंकि सरकार ने अपनी हालिया एक्साइज पॉलिसी (2026-27) में ड्राई डे की संख्या सात से घटाकर चार कर दी थी.मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक आबकारी विभाग इस संबंध में जल्द आदेश जारी करेगा.

पहले हटाया गया था ड्राई डे

नई पॉलिसी में होली, मुहर्रम और 30 जनवरी को ड्राई डे से बाहर रखा गया था. यह तब साफ़ हुआ जब 30 जनवरी को महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर शराब की दुकानें खुली रहीं, जिसका कांग्रेस पार्टी और कई सामाजिक संगठनों ने कड़ा विरोध किया था. इस विवाद के बाद और होली जैसे बड़े त्योहार पर दंगों और कानून-व्यवस्था की चुनौतियों की संभावना को देखते हुए, सरकार ने पुराने सिस्टम को फिर से लागू करने का फ़ैसला किया है.

वर्तमान में सिर्फ 4 दिन ड्राई डे घोषित

नई पॉलिसी के अनुसार, सिर्फ़ 26 जनवरी, 15 अगस्त, 2 अक्टूबर और 18 दिसंबर (गुरु घासीदास जयंती) को ड्राई डे घोषित किया गया है. इन दिनों शराब की दुकानें बंद रहेंगी. सरकार का मानना ​​है कि इस कदम से त्योहार के दौरान होने वाली अनहोनी घटनाओं को रोका जा सकेगा.

