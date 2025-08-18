Chhattisgarh news: 1 महीने से जेल में बंद भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य की बढ़ीं मुश्किलें, ED ने मांगी 5 दिन की रिमांड

Chhattisgarh Liquor Scam News: छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित शराब घोटाला मामले में पूर्व सीएम भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल को आज कोर्ट में पेश किया गया. जहां ईडी ने आगे की पूछताछ के लिए 5 दिन की रिमांड मांगी है. इससे पहले गिरफ्तारी के तुरंत बाद ईडी को 5 दिन की रिमांड मिली थी, जिसके बाद उन्हें 28 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था. अब ईडी उनसे दोबारा पूछताछ करना चाहती है. इस मामले पर कल भी सुनवाई हो सकती है.

ईडी ने पूछताछ के लिए मांगी रिमांड

दरअसल, शराब घोटाला मामले में गिरफ्तार पूर्व सीएम भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल को आज कोर्ट में पेश किया गया. चैतन्य बघेल की न्यायिक रिमांड 18 अगस्त को खत्म हो गई. उन्हें 18 जुलाई को भिलाई से गिरफ्तार किया गया था. जिसके बाद ईडी को 5 दिन की रिमांड मिली थी. 5 दिन की रिमांड खत्म होने के बाद चैतन्य बघेल को 14 दिन की न्यायिक रिमांड मिली थी. इसके बाद 4 अगस्त को जब चैतन्य बघेल को कोर्ट में पेश किया गया तो उनकी रिमांड 14 दिन के लिए बढ़ा दी गई. अब ईडी ने पूछताछ के लिए फिर से 5 दिन की रिमांड मांगी है.

मामले में कल हो सकती है सुनवाई

बता दें कि ईडी ने चैतन्य बघेल की 5 दिन की रिमांड मांगी है. इस मामले पर कल बहस होगी. दरअसल, बचाव पक्ष ने मांग की थी कि इस मामले पर कल सुनवाई हो. बचाव पक्ष का कहना था कि एक वकील की मौत हो गई है, जिसके चलते इस मामले पर कल बहस होनी चाहिए. ईडी का कहना है कि जांच के दौरान कुछ नए तथ्य सामने आए हैं, जिन पर पूछताछ बेहद जरूरी है.

रिपोर्ट- रूपेश गुप्ता

