Chhattisgarh Budget 2026 Live: आज पेश होगा छत्तीसगढ़ का बजट, साय सरकार कर सकती है बड़े ऐलान

Chhattisgarh Budget Live News: छत्तीसगढ़ विधानसभा में आज 2026-27 का बजट पेश होगा. वित्त मंत्री ओपी चौधरी साय सरकार के कार्यकाल का तीसरा बजट पेश करने जा रहे हैं. माना जा रहा है कि बजट में कई बडे़ ऐलान हो सकते हैं. जी राम जी योजना, महतारी वंदन योजना समेत कई योजनाओं पर सरकार की तरफ से बड़ा ऐलान हो सकता है. गुड गवर्नेंस, इंफ्रास्ट्रक्चर विस्तार और औद्योगिक विकास को लेकर भी सरकार बड़ा ऐलान कर सकती है. वहीं नक्सलवाद को लेकर चल रहे अभियानों को लेकर भी बजट में अहम प्रावधान हो सकते हैं.

Written By  Arpit Pandey|Reported By: Zee Media Bureau|Last Updated: Feb 24, 2026, 09:09 AM IST
आज पेश होगा छत्तीसगढ़ का बजट
आज पेश होगा छत्तीसगढ़ का बजट
24 February 2026
09:09 AM

मील का पत्थर साबित होगा बजट

सीएम साय ने लिखा  निस्संदेह वित्त वर्ष 2026-27 के लिए प्रस्तुत होने वाला आज का बजट प्रदेश के विकास के लिए मील का पत्थर साबित होगा. हमारी सरकार ‘विकसित छत्तीसगढ़’ बनाने के अपने संकल्प पर दृढ़ है. आज के बजट से हमारे संकल्प को और बल मिलेगा। हमारा छत्तीसगढ़ आत्मनिर्भरता व समृद्धि के नए दौर में प्रवेश करेगा. 

09:08 AM

सीएम साय ने बताया प्लान 

बजट को लेकर सीएम विष्णुदेव साय ने प्लान बताया है. उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा विकसित छत्तीसगढ़ की आधारशिला का बजट आज हमारी सरकार का तीसरा बजट नवीन विधानसभा में प्रस्तुत होने जा रहा है। यह बजट हमारी सरकार के समावेशी विकास के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में एक मजबूत कदम साबित होगा.  पीएम नरेंद्र मोदी जी के विकसित भारत 2047 के संकल्प को केंद्रित करते हुए हमारी सरकार विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण की दिशा में निरंतर कार्य कर रही है. किसानों, गरीबों, युवाओं, मातृशक्ति और आदिवासी समाज के सशक्तीकरण को हमने प्राथमिकता दी है। हमारा पूरा विश्वास है इस बजट से हमारे ‘सुशासन से समृद्धि’ के मॉडल को एक मजबूत आधार मिलेगा. 

