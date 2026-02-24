Chhattisgarh Budget 2026 Live: आज पेश होगा छत्तीसगढ़ का बजट, साय सरकार कर सकती है बड़े ऐलान

Chhattisgarh Budget Live News: छत्तीसगढ़ विधानसभा में आज 2026-27 का बजट पेश होगा. वित्त मंत्री ओपी चौधरी साय सरकार के कार्यकाल का तीसरा बजट पेश करने जा रहे हैं. माना जा रहा है कि बजट में कई बडे़ ऐलान हो सकते हैं. जी राम जी योजना, महतारी वंदन योजना समेत कई योजनाओं पर सरकार की तरफ से बड़ा ऐलान हो सकता है. गुड गवर्नेंस, इंफ्रास्ट्रक्चर विस्तार और औद्योगिक विकास को लेकर भी सरकार बड़ा ऐलान कर सकती है. वहीं नक्सलवाद को लेकर चल रहे अभियानों को लेकर भी बजट में अहम प्रावधान हो सकते हैं.