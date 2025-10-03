छत्तीसगढ़ से यूपी-बिहार जाने वाली ट्रेनों में टिकट की मारामारी, इस तारीख तक रहेगी लंबी वेटिंग

Chhattisgarh Trains: दिवाली और छट पूजा के लिए ट्रेनों में अभी से वेटिंग लंबी दिख रही है. छत्तीसगढ़ से यूपी और बिहार की तरफ जाने वाली ज्यादातर ट्रेनों में टिकट मिलना मुश्किल हो गया है. त्योहारी सीजन की वजह से उत्तर भारत की तरफ जाने वाली ट्रेनों में लंबी वेटिंग है, जिससे यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. छत्तीसगढ़ से उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल की तरफ जाने वाली ट्रेनों में अक्टूबर में तो टिकट मिलना मुश्किल है, जबकि ज्यादातर ट्रेनें 10 से 30 नवंबर तक ही फुल हो चुकी हैं. माना जा रहा है कि यात्रियों की बढ़ती संख्या की वजह से कुछ स्पेशल ट्रेनों का ऐलान भी हो सकता है.

कंफर्म बर्थ मिलना मुश्किल

दिवाली और छट पूजा को लेकर यात्रियों ने आने और जाने का टिकट पहले से ही करा लिया है, ऐसे में ट्रेनों में वेटिंग लिस्ट की संख्या बढ़ती जा रही है, अब सीटें बुक करने का एकमात्र उपाय तत्काल और प्रीमियम तत्काल ही बच रहा है, लेकिन अगर तत्काल में कंफर्म टिकट नहीं मिलता है तो फिर बर्थ मिलना मुश्किल है. वहीं रेलवे यात्रियों ने कंफर्म बर्थ मिल सके इसके लिए पूजा स्पेशल ट्रेनों का संचालन छत्तीसगढ़ में भी शुरू किया है, छत्तीसगढ़ में 6 से ज्यादा पूजा स्पेशल ट्रेनें चल रही हैं, लेकिन टिकट की मारामारी यहां लगातार दिख रही है.

स्टेशनों पर भीड़

रायपुर और बिलासपुर रेलवे स्टेशन पर सबसे ज्यादा भीड़ दिख रही है. रायपुर रेलवे स्टेशन से आम दिनों में 70 हजार से ज्यादा यात्री सफर करते हैं, लेकिन फिलहाल यहां यात्रियों की संख्या हर दिन 1 लाख से ज्यादा हो गई है. दरअसल, छत्तीसगढ़ और रायपुर में बड़ी संख्या में उत्तर-भारत के लोग रहते हैं, ऐसे में जैसे ही त्योहारी सीजन आता है तो यात्रियों की भीड़ बढ़ने लगती है, क्योंकि राज्य से यूपी और बिहार के लिए सीधी ट्रेनें रहती हैं, ऐसे में ज्यादातर टिकट पहले से ही एडवांस में बुक रहते हैं. ट्रेनों के टिकट बुक होने की वजह से बसों की संख्या में भी इजाफा देखने को मिलता है, क्योंकि फिर यात्री बसों से सफर करते हैं.

फिलहाल छत्तीसगढ़ से यूपी-बिहार, हावड़ा की तरफ जाने वाली ट्रेनों में तत्काल टिकट बुक कराना ही सबसे अच्छा ऑप्शन बचा है, इसके अलावा ट्रेनों में अतिरिक्त कोच भी लगाए जा रहे हैं, लेकिन भीड़ के हिसाब से यह भी काफी नहीं दिख रहा है, क्योंकि तत्काल में कुछ टिकट ही होती है, जो तेजी से बुक हो जाती हैं.

