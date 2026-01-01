नए साल पर महंगाई की मार, MP-छत्तीसगढ़ में गैस सिलेंडर की कीमतों में बंपर बढ़ोतरी, जानें आपके शहर में कितना बढ़ा दाम

Lpg cylinder Price Hike: नया साल 2026 की शुरुआत होते ही आम जनता को महंगाई का तगड़ा झटका लगा है. 1 जनवरी 2026 से कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमतें बढ़ा दी गई हैं. तेल मार्केटिंग कंपनियों ने कमर्शियल सिलेंडर की कीमत में 111 रुपए प्रति सिलेंडर की बढ़ोतरी की है, जिससे उपभोक्ताओं पर अतिरिक्त वित्तीय बोझ पड़ेगा. कंपनियों ने नई रेट लिस्ट जारी कर दी है. गैस एजेंसियों को भी नए रेट के मुताबिक सिलेंडर वितरित करने के निर्देश दिए गए हैं.

नई कीमतों का असर मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी देखने को मिलेगा, जहां 1 जनवरी 2026 से कमर्शियल सिलेंडर अब बढ़े हुए दाम पर ही मिलेगा. इस बढ़ोतरी का असर कॉमर्शियल सिलेंडर (19 किलो) पर पड़ा है, जिसकी कीमच 111 रुपए बढ़ा दी गई है. वहीं, घरों में इस्तेमाल होने वाला रसोई गैस सिलेंडर (14 किलो) अभी पहले जैसी कीमत पर उपलब्ध रहेगा. देश की सरकारी ऑयल मार्केटिंग कंपनियों द्वारा तय की गई नई दरें 1 जनवरी 2026 से पूरे देश में लागू हो गई हैं. इससे पहले नवंबर में भी 19 किलो वाले सिलेंडर की कीमत बढ़ा गई थी.

111 रुपए की हुई बढ़ोतरी

नई रेट लिस्ट अनुसार, मध्यप्रदेश में 14.2 किलोग्राम वाले घरेलू LPG सिलेंडर की कीमत 858.50 रुपए पर है, इसमें कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है. इसी तरह, 5 किलोग्राम वाले घरेलू सिलेंडर की कीमत भी 319.50 रुपए पर समान बनी हुई है. वहीं 19 किलोग्राम वाले कमर्शियल सिलेंडर की कीमत में 111 रुपए की बढ़ोतरी की गई है, जिससे इसकी नई कीमत 1,696 रुपए हो गई है. इसके अलावा, बड़े 47.5 किलोग्राम वाले कमर्शियल सिलेंडर की कीमत में 277 रुपए की बढ़ोतरी हुई है, जिसकी कीमत अब 4,236.50 रुपए हो गई है. छत्तीसगढ़ में भी कमर्शियल गैस सिलेंडरों की कीमतें बढ़ा दी गई हैं, जबकि घरेलू सिलेंडरों की कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ है.

भोपाल में घरेलू और कमर्शियल एलपीजी की कीमत

प्रकार कीमत कीमत में बदलाव घरेलू (14.2 KG) 858.50 00 घरेलू (5 ) 319.5 00 कमर्शियल (19 KG) 1696.00 111 रुपए कमर्शियल (47.5KG) 4236.50 277 रुपए

छत्तीसगढ़ में शहरों के हिसाब से घरेलू और कमर्शियल एलपीजी की कीमत

शहर घरेलू रेट कमर्शियल रेट रायपुर 924.00 ( 0.00 ) 1,892.50 ( +111.00 ) बलरामपुर 941.00 ( 0.00 ) 1,932.00 ( +112.00 ) बेमेतरा 924.00 ( 0.00 ) 1,899.00 ( +111.00 ) बिलासपुर 941.00 ( 0.00 ) 1,932.00 ( +112.00 ) दुर्ग 924.50 ( 0.00 ) 1,893.50 ( +110.50 )

