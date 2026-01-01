Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh3060181
Zee Madhya Pradesh Chhattisgarhरायपुर

नए साल पर महंगाई की मार, MP-छत्तीसगढ़ में गैस सिलेंडर की कीमतों में बंपर बढ़ोतरी, जानें आपके शहर में कितना बढ़ा दाम

Lpg cylinder price hike MP-CG: नए साल 2026 की शुरुआत के साथ ही कमर्शियल गैस सिलेंडरों की कीमतें बढ़ा दी गई हैं. 1 जनवरी से तेल मार्केटिंग कंपनियों ने कमर्शियल सिलेंडरों की कीमत में 111 रुपए की बढ़ोतरी की है. नई दरें मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी लागू हो गई हैं. कीमतों के बढ़ने से लोगों पर अतिरिक्त वित्तीय बोझ पड़ेगा.

 

Written By  Pooja|Reported By: Zee News Desk|Last Updated: Jan 01, 2026, 09:13 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

नए साल पर महंगाई की मार, MP-छत्तीसगढ़ में गैस सिलेंडर की कीमतों में बंपर बढ़ोतरी, जानें आपके शहर में कितना बढ़ा दाम

Lpg cylinder Price Hike: नया साल 2026 की शुरुआत होते ही आम जनता को महंगाई का तगड़ा झटका लगा है.  1 जनवरी 2026 से कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमतें बढ़ा दी गई हैं. तेल मार्केटिंग कंपनियों ने कमर्शियल सिलेंडर की कीमत में 111 रुपए प्रति सिलेंडर की बढ़ोतरी की है, जिससे उपभोक्ताओं पर अतिरिक्त वित्तीय बोझ पड़ेगा. कंपनियों ने नई रेट लिस्ट जारी कर दी है. गैस एजेंसियों को भी नए रेट के मुताबिक सिलेंडर वितरित करने के निर्देश दिए गए हैं.

नई कीमतों का असर मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी देखने को मिलेगा, जहां 1 जनवरी 2026 से कमर्शियल सिलेंडर अब बढ़े हुए दाम पर ही मिलेगा. इस बढ़ोतरी का असर कॉमर्शियल सिलेंडर (19 किलो) पर पड़ा है, जिसकी कीमच 111 रुपए बढ़ा दी गई है. वहीं, घरों में इस्तेमाल होने वाला रसोई गैस सिलेंडर  (14 किलो) अभी पहले जैसी कीमत पर उपलब्ध रहेगा. देश की सरकारी ऑयल मार्केटिंग कंपनियों द्वारा तय की गई नई दरें 1 जनवरी 2026 से पूरे देश में लागू हो गई हैं. इससे पहले नवंबर में भी 19 किलो वाले सिलेंडर की कीमत बढ़ा गई थी.

111 रुपए की हुई बढ़ोतरी

Add Zee News as a Preferred Source

नई रेट लिस्ट अनुसार, मध्यप्रदेश में 14.2 किलोग्राम वाले घरेलू LPG सिलेंडर की कीमत 858.50 रुपए पर है, इसमें कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है. इसी तरह, 5 किलोग्राम वाले घरेलू सिलेंडर की कीमत भी 319.50 रुपए पर समान बनी हुई है. वहीं 19 किलोग्राम वाले कमर्शियल सिलेंडर की कीमत में 111 रुपए की बढ़ोतरी की गई है, जिससे इसकी नई कीमत 1,696 रुपए हो गई है. इसके अलावा, बड़े 47.5 किलोग्राम वाले कमर्शियल सिलेंडर की कीमत में 277 रुपए की बढ़ोतरी हुई है, जिसकी कीमत अब 4,236.50 रुपए हो गई है. छत्तीसगढ़ में भी कमर्शियल गैस सिलेंडरों की कीमतें बढ़ा दी गई हैं, जबकि घरेलू सिलेंडरों की कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ है. 

भोपाल में घरेलू और कमर्शियल एलपीजी की कीमत

प्रकार कीमत कीमत में बदलाव
घरेलू (14.2 KG) 858.50 00
घरेलू (5 ) 319.5 00
 कमर्शियल (19 KG) 1696.00 111 रुपए
 कमर्शियल (47.5KG) 4236.50 277 रुपए

 

छत्तीसगढ़ में शहरों के हिसाब से घरेलू और कमर्शियल एलपीजी की कीमत

शहर घरेलू रेट कमर्शियल रेट
रायपुर  924.00 ( 0.00 ) 1,892.50 ( +111.00 )
बलरामपुर  941.00 ( 0.00 )  1,932.00 ( +112.00 )
बेमेतरा 924.00 ( 0.00 ) 1,899.00 ( +111.00 )
बिलासपुर 941.00 ( 0.00 ) 1,932.00 ( +112.00 )
दुर्ग 924.50 ( 0.00 ) 1,893.50 ( +110.50 )

 

ये भी पढ़ें : नए साल पर ओरछा में भारी भीड़, 5 लाख श्रद्धालु करेंगे राजाराम सरकार के दर्शन! बाहरी वाहनों के प्रवेश पर रोक, CCTV से रखी जाएगी नजर

मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ के नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार और जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

LPG cylinder prices updatedmadhya pradesh newsChhattisghar NewsCylinder Price

Trending news

LPG cylinder prices updated
नए साल पर महंगाई की मार, MP-छत्तीसगढ़ में गैस सिलेंडर की कीमतों में बंपर बढ़ोतरी...
Orchha tempel
नए साल पर ओरछा में भारी भीड़, 5 लाख श्रद्धालु करेंगे राजाराम सरकार के दर्शन!
bhopal news
महिलाओं के अंडरगारमेंट्स पहने का शौक, भोपाल में पकड़ा गया अजीब चोर...
mp news
गेस्ट हाउस में 15 साल पुराने प्यार का खूनी अंत, प्रेमी ने ली प्रेमिका की जान
mp news
मंदसौर में तीन लोगों की गोली मारकर हत्या, व्यापारिक लेन-देन में विवाद की आशंका
mp news
MP में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, कई IAS और IPS अफसर हुए प्रमोट, 11 कलेक्टर बने अपर सचिव
Chhindwara News
कलयुगी बेटे ने पिता को उतारा मौत के घाट, गांव में सनसनी; वजह सुनकर कांप जाएगी रूह!
bhopal news
अगर ट्रेन में छूट जाए आपका बैग या मोबाइल, तो करें ये काम; मिनटों में होगा समाधान
mp news
जिनकी शादी नहीं हो रही, उन्हें निशाना बना रहा है यह गैंग...दो लुटेरी दुल्हनें पकड़ाई
mp news
रतलाम में लव जिहाद, इमरान ने सोनू बनकर की दोस्ती, शादी के नाम पर किया दुष्कर्म