होली से पहले महंगाई का तगड़ा झटका, फिर महंगा हुआ LPG सिलेंडर, देखें MP में कितने बढ़े दाम

LPG Cylender Pirce Hike: होली से ठीक पहले महंगाई का तगड़ा झटका लगा है. कमर्शियल गैस सिलेंडरों की कीमतों में फिर बढ़ोतरी हुई है. 19 किलो वाले कमर्शियल एलपीजी (LPG) सिलेंडर अब 28 रुपए महंगे हो गए हैं. यह बढ़ोतरी आज से सरकारी तेल विपणन कंपनियों आईओसी (IOC), एचपीसीएल (HPCL) और बीपीसीएल (BPCL) द्वारा की गई है. बढ़ी हुई कीमतों का असर मध्यप्रदेश में भी देखने को मिल रहा है.

विशेषज्ञों का कहना है कि इससे रेस्टोरेंट और होटल व्यवसायों के साथ-साथ व्यापारिक गतिविधियों पर भी असर पड़ेगा. होली के त्योहार के मद्देनजर यह बढ़ोतरी आम लोगों की भी जेब पर असर डाल सकता है. बढ़े हुए दाम 1 मार्च 2026 से लागू हो गए हैं, हालांकि घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है. मध्यप्रदेश में कॉमर्शियल गैस सिलेंडरों की कीमतों में 49 रुपए की बढ़ोतरी हुई है.

लगातार तीसरी बार बढ़े दाम

बता दें कि यह लगातार तीसरी बार है जब एलपीजी सिलेंडरों की कीमतों में बढ़ोतरी हुई है. जनवरी में सिलेंडर के दाम में 111 रुपए और फरवरी में 49 रुपए की बढ़ोतरी की गई थी. इस तरह, पिछले तीन महीनों में 19 किलो के कमर्शियल एलपीजी (LPG) सिलेंडर की कीमत में कुल 188 रुपए का इजाफा हो चुका है. विशेषज्ञों का मानना है कि अगर ईरान और इजरायल के बीच युद्ध लंबा चलता है, तो पेट्रोल, डीजल और सीएनजी सहित सभी प्रमुख ईंधन की कीमतों में बढ़ोतरी हो सकती है. इसका मुख्य कारण कच्चे तेल की कीमतों में बढ़ोतरी है.

मध्यप्रदेश में कितनी बढ़ी कीमत

शहर घरेलू गैस सिलेंडर कीमत ( ₹) कॉमर्शियल गैस सिलेंडर कीमत ( ₹) भोपाल 858.50 1745 (49 की बढ़ोतरी) छिंदवाड़ा 877 1790 (49 की बढ़ोतरी) दमोह 875 1784.50 (49 की बढ़ोतरी) इंदौर 881 1962 (49 की बढ़ोतरी) देवास 884.50 1850.50 (49 की बढ़ोतरी)

