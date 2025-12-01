दिसंबर के पहले दिन राहत वाली खबर, सस्ता हो गया गैस सिलेंडर; जानें अपने शहर में आज का नया LPG प्राइस

LPG Cylinder Price Cut: दिसंबर महीने की शुरुआत में ही लोगों को बड़ी राहत मिली है और ऑयल मार्केटिंग कंपनियों (OMCs) ने गैस सिलेंडर के दाम कम कर दिए हैं. हालांकि, OMCs ने कमर्शियल सिलेंडर के दाम में कटौती की है और घरेलू एलपीजी सिलेंडर के दाम में कोई बदलाव नहीं किया गया है. 19 किलोग्राम वाले गैस सिलेंडर की कीमत में 10 रुपये की कटौती की गई है, जिसके बाद भोपाल में 10.5 रुपये, इंदौर में 10.5 रुपये, रायपुर में 10 रुपये और बिलासपुर में 10 रुपये की कमी आई है. कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की नई दरें आज (1 नवंबर) से लागू हो गई हैं.

भोपाल-इंदौर, रायपुर-बिलासपुर में कितनी हो गई कीमत?

इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (IOCL) द्वारा जारी नई कीमतों के अनुसार, भोपाल में 19 किलोग्राम वाला एलपीजी सिलेंडर (LPG Price in Bhopal) अब 1585 रुपये में मिलेगा, जिसकी कीमत पहले 1595.5 रुपये थी. वहीं, इंदौर में कॉमर्शियल सिलेंडर की कीमत (LPG Price in Indore) 1686.5 रुपये में हो गई है, जो पहले 1697 रुपये थी. रायपुर में कमर्शियल सिलेंडर की कीमत (LPG Price in Raipur) 1781.5 रुपये हो गई है, जो पहले 1791.5 रुपये थी. बिलासपुर में 19 किलोग्राम वाला सिलेंडर ((LPG Price in Bilaspur)अब 1820 रुपये में मिलेगा, जो पहले 1830 रुपये में मिलता था.

1 नवंबर को भी कम हुई थी कीमतें

इससे पहले ऑयल मार्केटिंग कंपनियों (OMCs) ने 1 नवंबर को भी 19 किलोग्राम वाले कमर्शियल सिलेंडर की कीमतों में कटौती (Commercial LPG Price Decrease) की थी. तब कमर्शियल सिलेंडर के दाम 5 रुपये घटाए गए थे. हालांकि, इससे पहले 1 अक्टूबर को 19 किलोग्राम वाले कमर्शियल सिलेंडर के दाम में 15 रुपये की बढ़ोतरी हुई थी.

घरेलू LPG सिलेंडर की कीमतों में कोई बदलाव नहीं

ऑयल मार्केटिंग कंपनियों (OMCs) ने सिर्फ कमर्शियल सिलेंडर की कीमतों में कटौती की है और 14.2 किलोग्राम वाले घरेलू एलपीजी सिलेंडर (LPG) के दाम में कोई बदलाव नहीं किया गया है. भोपाल में 14 किलोग्राम वाले घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमत 858.5 रुपये है. वहीं, इंदौर में घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमत 881 रुपये, रायपुर में 924 रुपये और बिलासपुर में 941 रुपये है.