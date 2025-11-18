दंतेवाड़ा हमले की कहानी, जिससे चर्चा में आया माड़वी हिड़मा, नहीं भूली जा सकती CRPF के 76 जवानों की शहादत

Madvi Hidma Encounter: 18 नवंबर 2025 की सुबह 6 अप्रैल 2010 की घटना के बदले के रूप में भी याद रखी जाएगी. क्योंकि यह तारीख एक ऐसे नक्सली हमले के लिए याद की जाती है, जिसने पूरे देश को हिला दिया था. इस दिन छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले में अब तक सबसे बड़ा नक्सली हमला हुआ था, जिसमें CRPF के 76 जवान शहीद हुए थे, इस हमले के बाद बस्तर समेत पूरे देश में एक नक्सली का नाम सबसे ज्यादा चर्चा में आया था, वो था माड़वी हिड़मा, जो इस बड़े हमले का मास्टर माइंड था. मंगलवार को जब सुरक्षाबलों ने छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश की बॉर्डर पर माड़वी हिड़मा का एनकाउंटर किया तो दंतेवाड़ा की यह घटना एक बार फिर लोगों के जहन में आ गई, इस घटना के बाद से ही माड़वी हिड़मा पुलिस और सुरक्षाबलों के लिए सबसे बड़ा नक्सली बन गया था, जिसकी कहानी आखिरकार बस्तर में अब सुरक्षाबलों ने खत्म कर दी है.

500 नक्सलियों ने किया था जवानों पर हमला

बताया जाता है कि 6 अप्रैल 2010 की सुबह दंतेवाड़ा जिले के ताड़मेटला क्षेत्र में सीआरपीएफ की 62वीं बटालियन के जवान सर्चिंग ऑपरेशन पर निकले थे. यह इलाका पूरी तरह से विकास से कटा था, जिसे नक्सलियों ने अपना सबसे सुरक्षित घर बना रखा था, ऐसे में सीआरपीएफ के जवानों को नक्सलियों को इसी इलाके से खदेड़ने के लिए मोर्चे पर तैनात किया गया था, जिससे सीआरपीएफ के जवान यहां लगातार सर्चिंग करते रहते थे, लेकिन उस दिन सर्च पर निकले जवानों को इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि जंगलों के बीच पहले से बिछाई गई घात उनकी प्रतीक्षा कर रही है, क्योंकि यहां एक साथ 500 से ज्यादा नक्सलियों ने सीआरपीएफ जवानों पर हमला बोल दिया था.

Add Zee News as a Preferred Source

ताड़मेटला में हुआ हमला

सुबह के वक्त जवानों को चिंतलनार लौटना था, लेकिन ताड़मेटला गांव के पास सभी आराम कर थे, तभी नक्सलियों घात लगाकर फायरिंग शुरू की थी. बताया जाता है कि अचानक चारों तरफ से गोलियों की बौछार होने लगी. नक्सली इस इलाके से पहले से अच्छी तरफ वाकिफ थे, ऐसे में नक्सलों ने सुनियोजित तरीके से घात लगा रखी थी. एक तरफ सुरक्षाबल के जवानों को नक्सली नहीं दिख रहे थे और दूसरी तरफ नक्सली आसानी से जवानों को टारगेट कर रहे थे, सुबह के वक्त यह इलाका पूरी तरह से युद्धक्षेत्र में बदल गया था, हालांकि सीआरपीएफ के जवानों ने पूरी बहादुरी से मुकाबला किया, लेकिन नक्सलियों की संख्या बहुत ज्यादा थी दूसरा उनकी प्लानिंग बिल्कुल सटीक थी. ऐसे में जवानों को संभलने का मौका तक नहीं मिल पाया और एक बाद एक 76 जवान नक्सलियों के इस कायराना हमले में शहीद हुए थे.

ये भी पढे़ंः झीरम घाटी हमला, दंतेवाड़ा में 76 जवानों की हत्या, बुरकापाल हमला... माडवी हिड़मा का क्रिमिनल बायोडाटा; इसके कांड सुनकर सिहर जाएंगे आप

नक्सलियों ने महीनों पहले बनाई थी योजना

माना जाता है कि नक्सलियों का यह हमला जितना सटीक था, उससे उस वक्त जांच में यह पाया था कि नक्सलियों ने महीनों पहले इस बड़े हमले की योजना बनाई थी, क्योंकि भारी संख्या में विस्फोटकों के साथ हल्के हथियारों और मशीनगनों से लैस माओवादियों ने जवानों को पहले चारों तरफ से घेरा था और फिर ताबड़तोड़ हमला शुरू किया था. यह लड़ाई कितनी खतरनाक थी इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जाता है कि 3 घंटे तक यह लड़ाई चलती रही थी. यह घटना न सिर्फ देश को झकझोर गई, बल्कि यहां से नक्सलियों के खिलाफ पूरे देश में उबाल आ गया था.

माड़वी हिड़मा था मास्टर माइंड

इस हमले के बाद एक नाम सबसे ज्यादा चर्चा में आया वो था नक्सली माड़वी हिड़मा का जो इस हमले का मास्टर माइंड था. माना जाता है कि इस हमले के पीछे सबसे सक्रिय भूमिका इसी कुख्यात नक्सली कमांडर ने निभाई थी, उस वक्त हिड़मा नक्सली संगठन पीपुल्स लिबरेशन गुरिल्ला आर्मी की बटालियन नंबर 1 का प्रमुख था और दक्षिण बस्तर में नक्सलियों की कमान उसी के हाथ में थी. हिड़मा इस हमले के बाद नक्सल संगठनों के बीच भी तेजी से अपनी पकड़ बनाता गया था, जिससे वह सुरक्षा एजेंसियों के लिए सबसे चुनौतीपूर्ण चेहरों में से एक था. दंतेवाड़ा हमले के बाद हिड़मा का नाम एक तरह से नक्सली हिंसा का सबसे बड़ा चेहरा बनकर उभरा था.

नहीं भुलाई जा सकती शहादत

दंतेवाड़ा हमले में 76 सीआरपीएफ जवानों की शहादत नहीं भुलाई जा सकती है, क्योंकि इसमें कई जवान ऐसे थे, जिन्होंने पहली बार नक्सल क्षेत्र में कदम रखा था, किसी की नई-नई शादी हुई थी तो कोई घर में अकेला कमाने वाला था. कई ऐसे थे जो सेवा से लौटकर घर जाने वाले थे, लेकिन वे फिर लौट नहीं सके. दंतेवाड़ा का यह हमला आज भी सुरक्षा बलों और देशवासियों की स्मृतियों में ताजा है, जबकि शहीद जवानों का परिवार आज भी अपनों के जाने का गम नहीं भुला पाया है. इस घटना के बाद सुरक्षाबलों ने भी नक्सलियों के खात्मे के लिए तेजी से काम किया था.

माड़वी हिड़मा ढेर

माड़वी हिड़मा का ढेर होना सुरक्षा बलों के लिए अब तक की सबसे बड़ी सफलता है, क्योंकि यह वो चेहरा जिसका जाना नक्सलवाद के ताबूत में आखिरी कील ठोके जाने जैसा है, जिसके बाद बस्तर में नक्सलियों की खात्मा अब पूरा ही समझा जाए. माड़वी हिड़मा सुरक्षाबलों के लिए सबसे बड़ी चुनौती था, जिसके पीछे सुरक्षाबल पिछले कई सालों से लगे हुए थे और उसकी तलाश में अब तक कई बड़े ऑपरेश भी चल चुके थे, लेकिन वह अक्सर बच निकलता था. लेकिन 18 नवंबर 2025 की सुबह जब सुरक्षाबलों की नक्सलियों से मुठभेड़ शुरू हुई तो जवानों ने हिड़मा को ढेर करके ही दम लिया.

ये भी पढ़ेंः छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद को सबसे बड़ा झटका, हार्डकोर कमांडर माडवी हिड़मा ढेर

मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ के नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार और जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!