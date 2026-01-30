Advertisement
खुशखबरी: छत्तीसगढ़ में जारी होगी महतारी वंदन योजना की किस्त, खातों में ट्रांसफर होगा पैसा

Mahtari Vandan 24th Installment: छत्तीसगढ़ की महिलाओं के लिए खुशखबरी है, क्योंकि सीएम विष्णुदेव साय आज महतारी वंदन योजना की 24वीं किस्त महिलाओं के खाते में ट्रांसफर करने वाले हैं.

Jan 30, 2026
आज जारी होगी महतारी वंदन योजना की किस्त
Mahtari Vandan Yojana Installment: छत्तीसगढ़ की महिलाओं के लिए महतारी वंदन योजना की 24वीं किस्त का इंतजार अब खत्म होने वाला है. क्योंकि सीएम विष्णुदेव साय शुक्रवार के दिन महिलाओं के खाते में योजना की राशि सिंगल क्लिक के माध्यम से ट्रांसफर करने वाले हैं. सीएम साय आज 68.47 लाख महिलाओं के खाते में एक क्लिक के जरिए 641 करोड़ रुपए की राशि ट्रांसफर करने वाले हैं. बता दें कि अब तक इस योजना के तहत 15,595 करोड़ रुपए से ज्यादा का भुगतान हो चुका है, जहां सीधे महिलाओं के खाते में पैसा भेजा गया है. 

1-1 हजार रुपए होंगे ट्रांसफर

बता दें कि योजना के तहत सभी महिलाओं के खाते में 1000-1000 रुपए की राशि ट्रांसफर की जाएगी. हालांकि ई-केवाईसी से लंबित हितग्राहियों को छोड़कर बाकि सभी को पैसा ट्रांसफर होगा. नक्सल प्रभावित जिलों की 7,763 महिलाओं को भी योजना का लाभ दिया जाता है. नियदनेल्लार योजना से जुड़ी महिलाओं को 77 लाख रुपये की सहायता राशि भी ट्रांसफर होती है. महिला हितग्राही अपनी किस्त का स्टेटस महतारी वंदन योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं. जहां मोबाइल नंबर या फिर आधार कार्ड नंबर दर्ज करके अपनी राशि की जानकारी चेक कर सकती हैं. 

बता दें कि लंबे समय से महिलाओं महतारी वंदन योजना की 23वीं किस्त का इंतजार था, जो आज पूरा हो रहा है. छत्तीसगढ़ सरकार ने महतारी वंदन योजना का शुभारंभ 1 मार्च 2024 से किया था, जिसके बाद से अब तक लगातार हर महीने योजना की राशि महिलाओं के खाते में ट्रांसफर हो रही है. 23 किस्तों में सरकार की तरफ से अब तक 14 हजार 954.42 करोड़ रुपए भेजे जा चुके हैं. यह व्यवस्था वित्तीय पारदर्शिता सुनिश्चित करने के साथ की गई थी, जिसके चलते महिलाओं को भी योजना का अच्छा लाभ मिल रहा है. 

सीएम विष्णुदेव साय आज 24वीं किस्त के लिए 641.34 करोड़ की राशि महिलाओं के खाते में ट्रांसफर करेंगे, जिसके बाद सरकार की तरफ से महतारी वंदन योजना की कुल राशि का 15 हजार 595.77 करोड़ रुपए हो जाएगी. 

