महतारी वंदन योजना 19वीं किस्त जारी होने से पहले रहें अलर्ट! खाते में पैसा न आए तो यहां करें शिकायत

Mahtari Vandan Yojana 19th Kist: छत्तीसगढ़ सरकार की महत्वकांक्षी योजनाओं में से एक महतारी वंदन योजना की 19 वीं किस्त का हर महिला को इंतजार है. योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर महीने 1000 रुपए उनके बैंक खाते में जारी किए जाते है. रिपोर्ट की माने तो छत्तीसगढ़ की लगभग 70 लाख महिलाएं महतारी वंदन योजना का लाभ ले रही है. लेकिन क्या हो अगर महतारी वंदन की 19 वीं किस्त की रकम आपके खाते में ना आए. ऐसे में क्या करना है इसके लिए ये खबर पूरी पढ़ें.

क्या है महतरी वंदन योजना

मध्य प्रदेश की लाड़ली बहना योजना के जैसे छत्तीसगढ़ की महिलाओं को आर्थिक सहायता देने के लिए महतरी वंदन योजना चलाई जाती है. इस योजना का उद्देश्य राज्य की महिलाओं को आत्मनिर्भर और सशक्त करना है. इसी दिशा में महतारी वंदन योजना को छत्तीसगढ़ में साल 2024 में शुरू किया गया है. योजना के अंतर्गत पात्र महिलाओं को सालाना 12 हजार रुपए की आर्थिक मदद दी जाती है. ये सहायता राशि विवाहित, विधवा, परित्यक्ता महिलाओं को ही जारी किया जाता है. अब तक योजना के तहत कुल 18 वीं राशि जारी कर दी गई है.

महतारी वंदन योजना का पैसा नहीं आए तो क्या करें

सिंतबर महीने में महतारी वंदन योजना की 19 वीं किस्त जारी कर दी जाएगी. अगर आपको बैंक अकाउंट में योजना के पैसे नहीं पहुंचते है तो इसके लिए आप https://mahtarivandan.cgstate.gov.in/ योजना के ऑफिशियल वेबसाइट पर जा सकती है. यहां आप दिए गए हेल्पलाइन नंबर

(हेल्प डेस्क नं : +91-771-2220006) पर कॉल कर अपनी शिकायत का समाधान पा सकती है. इसके साथ ही आप अपने नजदीकी आंगनबाड़ी केंद्र में जाकर यहां के कार्यकर्ताओं से संपर्क कर सकती है. इसके अलावा आप इस लिंक पर https://mahtarivandan.cgstate.gov.in/public_doc/control_room.pdf

जाकर अपने क्षेत्र के दिए गए कंट्रोल रूम नंबर पर भी संपर्क कर सकती हैं.

कब जारी होगी महतारी वंदन योजना की 19वीं किस्त

महतारी वंदन योजना की नई किस्त का इंतजार कर रही महिलाएं, 1-11 सिंतबर के बीच महतारी वंदन योजना की 19वीं किस्त जारी होने का अनुमान रख सकती है, क्योंकि आमतौर पर इन तारीखों पर ही किस्त जारी की जाती है.

वहीं ऑनलाइन पेमेंट चेक करने के लिए आप योजना की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर 'आवेदन और भुगतान की स्थिति' पर क्लिक करें. यहां आप अपना आधार नंबर या फिर कैप्चा कोड डालें. कोड सबमिट करने के साथ ही आपको अपने आवेदन और भुगतान की स्थिति दिख जाएगी.