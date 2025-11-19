Advertisement
छत्तीसगढ़ में ATS की बड़ी कार्रवाई, आतंकी साजिश का किया पर्दाफाश! दो गिरफ्तार

Chhattisgarh News: रायपुर में एटीएस (ATS) ने बड़ी कार्रवाई करते हुए ISIS के पाकिस्तान-आधारित मॉड्यूल का पर्दाफाश किया है. दबिश में दो नाबालिग किशोरों को गिरफ्तार किया गया है.

 

Written By  Ranjana Kahar|Last Updated: Nov 19, 2025, 06:47 AM IST
Raipur News: छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में आतंकवाद निरोधी दस्ते (एटीएस) ने एक बड़ी डिजिटल आतंकी साजिश का खुलासा किया है. पता चला है कि इस मॉड्यूल को सीधे तौर पर आईएसआईएस के पाकिस्तान स्थित हैंडलर्स द्वारा संचालित किया जा रहा था. एटीएस ने रायपुर में छापेमारी कर इस मॉड्यूल से जुड़े दो नाबालिग किशोरों को गिरफ्तार किया है. जांच में पता चला है कि गिरफ्तार किए गए दोनों नाबालिग सोशल मीडिया पर आईएसआईएस की विचारधारा का प्रचार कर रहे थे और लगातार हिंसक व भड़काऊ पोस्ट डालने की कोशिश कर रहे थे.

ISIS मॉड्यूल का हुआ बड़ा खुलासा
दरअसल, रायपुर में ATS ने बड़ी कार्रवाई करते हुए ISIS के पाकिस्तान-आधारित मॉड्यूल का पर्दाफाश किया है. कार्रवाई के दौरान दो नाबालिगों को गिरफ्तार किया गया, जो सोशल मीडिया पर ISIS की विचारधारा और हिंसक सामग्री फैलाने का प्रयास कर रहे थे. जांच में सामने आया कि पाकिस्तानी हैंडलरों ने दोनों किशोरों को इंस्टाग्राम ग्रुप चैट में शामिल कर कट्टरपंथी बनाने की कोशिश की और उन्हें छत्तीसगढ़ में ISIS मॉड्यूल खड़ा करने के लिए प्रेरित किया. ATS को इस संबंध में कई पुख्ता डिजिटल सबूत मिले हैं. फिलहाल जांच जारी है और मॉड्यूल से जुड़े अन्य संभावित संपर्कों की तलाश की जा रही है.

 इंस्टाग्राम ग्रुप चैट का इस्तेमाल
एटीएस की प्रारंभिक जांच से पता चला है कि पाकिस्तानी हैंडलर सोशल मीडिया विशेष रूप से इंस्टाग्राम ग्रुप चैट, का इस्तेमाल कर रहे थे. वे इन ग्रुप चैट्स में नाबालिग भारतीय किशोरों को जोड़कर उन्हें व्यवस्थित तरीके से कट्टरपंथी बनाने (radicalize) का काम कर रहे थे. एटीएस अब इस पूरे नेटवर्क, इसमें शामिल अन्य सदस्यों, और पाकिस्तान से संचालित होने वाले हैंडलरों के लिंक की विस्तृत और गहन जांच कर रही है.

छत्तीसगढ़ हर खबर पढ़ने के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें CG Breaking News in Hindi. बिलासपुर की ताजा खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें. मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार.

 

raipur newschhattisgarh news

