छत्तीसगढ़ में फिर चली तबादला एक्सप्रेस, 11 आईएएस का ट्रांसफर, कई जिलों के बदले गए कलेक्टर

Chhattisgarh News-छत्तीसगढ़ में एक बार फिर बड़ा प्रशासनिक बदलाव किया गया है. छत्तीसगढ़ शासन ने प्रशासनिक स्तर पर बड़ा फेरबदल करते हुए 11 IAS अफसरों का तबादला किया है. कलेक्टर भोसकर विलास को बड़ी जिम्मेदारी देते हुए अतिरिक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी बनाया गया है. वहीं 6 जिलों के कलेक्टर भी बदले गए हैं.
11 IAS Officers Transfered-छत्तीसगढ़ में शीतकालीन सत्र के बीच छत्तीसगढ़ शासन ने प्रशासनिक स्तर पर बड़ा फेरबदल किया है. 11 IAS अफसरों का तबादला हुआ है. कलेक्टर भोसकर विलास को अतिरिक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी बनाया गया है, वहीं 6 जिलों के कलेक्टर भी बदले गए हैं. इन जिलों में सरगुजा, कोरबा, दंतेवाड़ा, सुकमा, बेमेतरा और नारायणपुर शामिल हैं.
सरगुजा, कोरबा, दंतेवाड़ा के बदले कलेक्टर
नए आदेश में 6 जिलों के कलेक्टर बदले गए हैं. कोरबा जिले के कलेक्टर रहे अजीत वसंत को अस्थायी रूप से सरगुजा का नया कलेक्टर बनाया गया है. इसके अलावा कुणाल दुदावत को दंतेवाड़ा से हटाकर कोरबा का कलेक्टर और देवेश कुमार ध्रुव को सुकमा से ट्रांसफर कर दंतेवाड़ा का कलेक्टर नियुक्त किया गया है.
नम्रता जैन को मिली नई जिम्मेदारी
सामान्य प्रशासन विभाग ने प्रतिष्ठा ममगाई को नारायणपुर से ट्रांसफर कर बेमेतरा का कलेक्टर बनाया है. वहीं नम्रता जैन को रायपुर से हटाकर उन्हें नारायणपुर जिले की नई कलेक्टर नियुक्त किया गया है. वहीं अमित कुमार को नगर निगम बिलासपुर के आयुक्त पद से हटाकर सुकमा जिले का कलेक्टर बनाया गया है.
स्वास्थ्य विभाग और नगर निगम में फेरबदल
वहीं अमित कुमार की जगह पर प्रकाश कुमार सर्वे को नगर निगम बिलासपुर का नया आयुक्त नियुक्त किया गया है. इसके अलावा बेमेतरा कलेक्टर रहे रणबीर शर्मा को नई जिम्मेदारी दी गई है. उन्हें राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन का प्रबंध संचालक बनाया गया है. उनके पदभार संभालने के बाद संजीव कुमार झा को एनएचएम के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त कर दिया गया है.
यहां भी किया गया है बदलाव
आदेश के अनुसार, गजेंद्र सिंह ठाकुर को जिला पंचायत धमतरी का मुख्य कार्यपालन अधिकारी बनाया गया है. इसके अलावा रोमा श्रीवास्तव को धमतरी जिला पंचायत से हटाकर मंत्रालय में उप सचिव पद पर पदस्थ किया गया है.
