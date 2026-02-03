डबल इंजन सरकार का बड़ा तोहफा, छत्तीसगढ़ में रेलवे विकास के लिए ₹7470 करोड़; CM साय ने PM मोदी और रेल मंत्री का जताया आभार

Union Budget 2026 for Chhattisgarh: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रविवार (1 फरवरी) को आम बजट 2026-17 पेश किया, जिसमें छत्तीसगढ़ में रेलवे अधोसंरचना विकास के लिए ₹7470 करोड़ के ऐतिहासिक बजट का प्रावधान है. इसको लेकर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के प्रति हार्दिक आभार व्यक्त किया है. इसके साथ ही इसे छत्तीसगढ़ के लिए डबल इंजल सरकार का बड़ा तोहफा बताया है.

बजट में 24 गुना वृद्धि का रिकॉर्ड...

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि डबल इंजन सरकार के सतत प्रयासों से छत्तीसगढ़ में आज रेलवे क्षेत्र में अभूतपूर्व परिवर्तन परिलक्षित हो रहा है. वर्ष 2009–14 के दौरान वार्षिक औसत ₹311 करोड़ की तुलना में 2026–27 में ₹7470 करोड़ का बजट प्रावधान लगभग 24 गुना वृद्धि का रिकॉर्ड है. वर्तमान में राज्य में ₹51080 करोड़ के रेल कार्य प्रगति पर हैं, जिनमें नए ट्रैक निर्माण, स्टेशनों का पुनर्विकास तथा सुरक्षा उन्नयन जैसे महत्वपूर्ण कार्य शामिल हैं.

यात्री गाड़ियों की संख्या हो जाएगी दोगुनी...

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि सुदूर वनांचल बस्तर में जगदलपुर को जोड़ने वाले रावघाट–जगदलपुर रेल प्रोजेक्ट का प्रारंभ होना बस्तर के जनजातीय समाज के लिए केंद्र सरकार की ओर से एक अमूल्य उपहार है, जो क्षेत्रीय विकास की नई राह प्रशस्त करेगा. मुख्यमंत्री ने कहा कि परमलकसा–खरसिया कॉरिडोर के साथ-साथ नए फ्रेट कॉरिडोर को भी स्वीकृति प्रदान की गई है. इन परियोजनाओं से आने वाले समय में छत्तीसगढ़ में यात्री गाड़ियों की संख्या आने वाले समय में लगभग दोगुनी हो जाएगी.

32 रेलवे स्टेशनों का आधुनिकीकरण...

उन्होंने कहा कि अमृत स्टेशन योजना के अंतर्गत राज्य के 32 रेलवे स्टेशनों का आधुनिकीकरण किया जा रहा है, जिनमें डोंगरगढ़ (फेज-I), अंबिकापुर, भानुप्रतापपुर, भिलाई और उरकुरा जैसे स्टेशन पूर्ण हो चुके हैं। इसके साथ ही राज्य में वंदे भारत एक्सप्रेस की 2 जोड़ी तथा अमृत भारत एक्सप्रेस की 1 जोड़ी सेवाएं यात्रियों को तेज, सुरक्षित और आधुनिक रेल सुविधा प्रदान कर रही हैं.

2014 से 1200KM नए रेल ट्रैक का निर्माण...

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि वर्ष 2014 से अब तक लगभग 1200 किलोमीटर नए रेल ट्रैक का निर्माण, 100 प्रतिशत विद्युतीकरण, 170 फ्लाईओवर/अंडरपास तथा ‘कवच’ जैसी आधुनिक सुरक्षा प्रणालियों की स्थापना से रेल सुविधा के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ देश के अग्रणी राज्यों में शामिल हो रहा है.

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने छत्तीसगढ़ की जनता की ओर से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी एवं रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव को इन युगांतकारी पहलों के लिए हृदय से धन्यवाद दिया है। उन्होंने कहा कि यह विकास केवल रेल पटरियों तक सीमित नहीं है, बल्कि इससे प्रदेश के व्यापार, पर्यटन, उद्योग, रोजगार और आमजन के जीवन में नई ऊर्जा का संचार हो रहा है.