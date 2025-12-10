रायपुर पुलिस में आधी रात बड़ा फेरबदल, 9 इंस्पेक्टरों का ट्रांसफर, कई थानेदार लाइन अटैच

Raipur News: देर रात एक बड़े प्रशासनिक फेरबदल में रायपुर जिला पुलिस ने नौ इंस्पेक्टर-लेवल के अधिकारियों का ट्रांसफर कर दिया. इस आदेश के तहत कई थानों के प्रभार बदले गए.
Trending Photos
CG Police Transfer-Posting Order: रायपुर जिला पुलिस में SSP रायपुर ने आधी रात को बड़ा प्रशासनिक फेरबदल करते हुए 9 इंस्पेक्टर स्तर के अधिकारियों का तबादला कर दिया. इस आदेश के तहत कई थानों के प्रभार बदले गए और कई थानेदारों को लाइन अटैच भी किया गया है. सबसे बड़ा बदलाव क्राइम ब्रांच में हुआ, जहां से प्रभारी परेश पांडे को हटा दिया गया है. सूत्रों के अनुसार, क्राइम ब्रांच को लेकर मिल रही लगातार शिकायतों के कारण यह कार्रवाई की गई. यह फेरबदल पुलिस व्यवस्था को दुरुस्त करने की दिशा में एक सख्त कदम माना जा रहा है.
देर रात 9 इंस्पेक्टरों का ट्रांसफर
दरअसल, रायपुर जिले में पुलिस विभाग में SSP ने देर रात एक आदेश जारी कर नौ इंस्पेक्टर-लेवल के अधिकारियों का ट्रांसफर कर दिया, जिससे कई पुलिस स्टेशनों की कमान में बदलाव हुआ है. इन अचानक और बड़े बदलावों से पुलिस महकमे में नई चर्चा और हलचल पैदा हो गई है.
क्राइम ब्रांच प्रभारी परेश पांडे हटाए गए
नए आदेश के तहत सबसे अहम फैसला क्राइम ब्रांच से जुड़ा था, जहां प्रभारी अधिकारी परेश पांडे को उनके पद से हटा दिया गया. रिपोर्ट्स के मुताबिक यह कार्रवाई ब्रांच के खिलाफ लगातार मिल रही शिकायतों की वजह से की गई. नए प्रभारी के रूप में सचिन सिंह को क्राइम ब्रांच की कमान सौंपी गई है. इस बदलाव में कई थानेदारों को भी लाइन अटैच किया गया है, जिसे डिपार्टमेंट में असंतोष और खराब कामकाज के खिलाफ प्रशासन की सख्त नीति के संकेत के तौर पर देखा जा रहा है. अधिकारियों का मानना है कि SSP का यह कदम जिले में कानून-व्यवस्था को मजबूत करने और पुलिसिंग की कार्यक्षमता को बेहतर बनाने के मकसद से उठाया गया है.
मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP News और पाएं MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!