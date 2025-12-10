Advertisement
कांग्रेस की राष्ट्रीय टीम में छत्तीसगढ़ की 2 महिला नेता शामिल, मल्लिकार्जुन खरगे की टीम में करेंगी काम

Chhattisgarh News: कांग्रेस की राष्ट्रीय टीम में छत्तीसगढ़ की भी दो महिला नेताओं को जगह दी गई है. मल्लिकार्जुन खरगे ने दोनों नेताओं को टीम में शामिल किया है.

 

Written By  Arpit Pandey|Reported By: Zee Media Bureau|Last Updated: Dec 10, 2025, 12:54 PM IST
छत्तीसगढ़ की खबरें

Chhattisgarh Politics News: कांग्रेस की नेशनल टीम में छत्तीसगढ़ की 2 महिला नेताओं को बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, जिससे कांग्रेस की राष्ट्रीय टीम में छत्तीसगढ़ का कद और बढ़ा है. हाल ही में राष्ट्रीय कांग्रेस ने ऑल इंडिया आदिवासी कांग्रेस के कोऑर्डिनेटर्स की लिस्ट जारी की है, जहां कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने 26 कोऑर्डिनेटर्स की लिस्ट में छत्तीसगढ़ से आने वाली मरवाही की अर्चना पोर्ते और जशपुर की अशिका कुजूर को शामिल किया है, दोनों छत्तीसगढ़ में बड़े महिला चेहरे माने जाते हैं, जिससे राष्ट्रीय टीम में यह बड़ी जिम्मेदारी मानी जा रही है. 

इन नेताओं को भी जगह 

इससे पहले पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने छत्तीसगढ़ कांग्रेस के पूर्व प्रभारी महामंत्री गिरीश देवांगन को एआईसीसी के ओबीसी विभाग में राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर नियुक्त किया था, देवांगन छत्तीसगढ़ खनिज विकास निगम के अध्यक्ष रह चुके हैं और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के करीबी नेताओं में शामिल माने जाते हैं. देवांगन के साथ ही छत्तीसगढ़ के दो अन्य नेताओं त्रिलोक चंद्र श्रीवास और लेखराम साहू को भी ओबीसी विभाग में नेशनल कोऑर्डिनेटर की जिम्मेदारी दी गई है. पार्टी की तरफ से जारी आदेश के अनुसार, सभी नियुक्तियां तुरंत प्रभाव से लागू हो गई हैं. 

ये भी पढ़ेंः छत्तीसगढ़ में शिक्षकों को मिली सांप-बिच्छू भगाने की नई जिम्मेदारी, अजीबोगरीब आदेश

इन नई नियुक्तियों को आगामी चुनावी तैयारी और संगठन को जमीनी स्तर पर मजबूती देने की दिशा में कांग्रेस का अहम कदम माना जा रहा है. क्योंकि कांग्रेस की राष्ट्रीय टीम में दो 2 महिल नेताओं को जगह मिलने से छत्तीसगढ़ का कद और बढ़ा है. 

संगठन पर जोर 

छत्तीसगढ़ में कांग्रेस आने वाले विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए अभी से संगठन पर लगातार जोर दे रही है. पार्टी लगातार ऊपर से लेकर नीचे तक कसावट में जुटी है. हाल ही में जिलाध्यक्षों की नियुक्तियों में भी इसका प्रभाव दिखा था. जिसमें कई युवा चेहरों को जगह दी गई है, जबकि सीनियर नेताओं को भी जिलाध्यक्षों की जिम्मेदारी दी गई है. माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में छत्तीसगढ़ कांग्रेस में कई और अहम बदलाव भी देखने को मिल सकते हैं. 

ये भी पढ़ेंः रायपुर पुलिस में आधी रात फेरबदल, 9 इंस्पेक्टरों का ट्रांसफर, कई थानेदार लाइन अटैच

