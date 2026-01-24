Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh3084608
Zee Madhya Pradesh Chhattisgarhरायपुर

रायपुर में दो दिन नहीं बिकेगा मांस-मटन, नियम तोड़ने वालों के खिलाफ होगी सख्त कार्रवाई, नोट कर लें डेट

Raipur News: रायपुर नगर निगम ने गणतंत्र दिवस (26 जनवरी) और  महात्मा गांधी निर्वाण दिवस (30 जनवरी) के मौके पर शहर में मांस और मटन की बिक्री पर पूरी तरह रोक लगा दी है. नियम तोड़ने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.

 

Written By  Ranjana Kahar|Last Updated: Jan 24, 2026, 11:43 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

रायपुर में दो दिन नहीं बिकेगा मांस-मटन, नियम तोड़ने वालों के खिलाफ होगी सख्त कार्रवाई, नोट कर लें डेट

Chhattisgarh News: छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में 26 जनवरी, गणतंत्र दिवस और 30 जनवरी, महात्मा गांधी निर्वाण दिवस पर मांस और मटन की बिक्री पर पूरी तरह से बैन रहेगा. मेयर द्वारा जारी आदेश के अनुसार पूरे नगर निगम क्षेत्र में सभी मांस और मटन की दुकानें और बूचड़खाने इन दोनों दिनों बंद रहेंगे. यह फैसला छत्तीसगढ़ सरकार के शहरी प्रशासन और विकास विभाग के निर्देशों का पालन करते हुए लिया गया है.

नगर निगम के अनुसार प्रतिबंध के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए सभी जोन के स्वास्थ्य अधिकारी और स्वच्छता निरीक्षक अपने-अपने क्षेत्रों में तैनात रहेंगे. मांस-मटन की दुकानों के साथ-साथ होटलों और ढाबों पर भी विशेष निगरानी रखी जाएगी, ताकि कहीं भी नियमों का उल्लंघन न हो.

नियम तोड़ने वालों के खिलाफ होगी सख्त कार्रवाई
मेयर के निर्देशों के बाद यह साफ़ कर दिया गया है कि अगर कोई दुकानदार, होटल या रेस्टोरेंट मालिक बैन के बावजूद मांस या मटन बेचते हुए पाया जाता है, तो सामान मौके पर ही ज़ब्त कर लिया जाएगा और संबंधित व्यक्ति के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी. नगर निगम ने सभी दुकानदारों और होटल मालिकों से अपील की है कि वे तय तारीखों पर आदेशों का पालन करें और शहर में कानून-व्यवस्था बनाए रखें और लोगों की भावनाओं का सम्मान करें.

Add Zee News as a Preferred Source

राजधानी में गणतंत्र दिवस की तैयारियां
इस बीच, रायपुर पुलिस परेड ग्राउंड में आज से गणतंत्र दिवस समारोह के लिए फुल ड्रेस रिहर्सल शुरू हो गई है. पुलिसकर्मी वहां परेड की प्रैक्टिस कर रहे हैं. राज्यपाल रमेश डेका पुलिस ग्राउंड में गणतंत्र दिवस समारोह में राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे. परेड में IPS अधिकारी आदित्य कुमार के नेतृत्व में 16 टुकड़ियां शामिल होंगी, और उत्तर प्रदेश पुलिस की एक टुकड़ी भी इसमें हिस्सा लेगी. समारोह के दौरान छह बहादुर बच्चों को राज्य वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा.

नारायणपुर में भी उत्साह
इसके अलावा नारायणपुर ज़िले में भी गणतंत्र दिवस को लेकर काफी उत्साह है. आज सुबह इस कार्यक्रम के लिए हाई स्कूल ग्राउंड में फुल-ड्रेस रिहर्सल किया गया. मुख्य अतिथि, ज़िला पंचायत CEO आकांक्षा खलको ने झंडा फहराया और परेड की सलामी ली. गणतंत्र दिवस पर होने वाले स्कूल के सांस्कृतिक कार्यक्रमों का फाइनल रिहर्सल भी आज हुआ. रंग-बिरंगी पोशाकों में सजे छात्रों ने अपनी परफॉर्मेंस दी. परेड में 13 प्लाटून शामिल होंगी, जिसमें BSF, ITBP, होम गार्ड, ज़िला पुलिस, स्कूली बच्चे और रामकृष्ण मिशन आश्रम बैंड की टुकड़ियां शामिल हैं.

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP News और पाएं MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

raipur newschhattisgarh news

Trending news

raipur news
रायपुर में दो दिन नहीं बिकेगा मांस-मटन, नियम तोड़ने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई
Danteshwari Temple
दंतेश्वरी मंदिर में चोरी से मचा हड़कंप, आधी रात दरवाजा तोड़कर घुसे चोर...
Korba News
कोरबा में हैवानियत: पति ने अलग रह रही पत्नी को पेट्रोल डालकर फूंका, जानिए वजह
Datia News
दतिया में रेत चेक पोस्ट पर अंधाधुंध फायरिंग, एक की मौत, तीन घायल;पुलिस जांच में जुटी
cm mohan yadav
बुजुर्गों के लिए आलीशान ओल्ड एज होम बनकर तैयार, CM मोहन यादव आज करेंगे लोकार्पण
chhattisgarh news
छग के IPS अफसरों को मिला प्रमोशन, अलग-अलग बैच के कई अधिकारी ऊंचे पदों पर प्रमोट
bhopal news
भोपाल गोकशी मामला: स्लॉटर हाउस से जुड़ी फाइलें SIT के कब्जे में,अधिकारियों में हड़कंप
durg news
दुर्ग में मकान खाली कराने पहुंची टीम, कांग्रेस कार्यकर्ता ने खुद को लगाई आग...
MP Breaking News LIVE
MP Breaking News LIVE: सीएम मोहन आज 'संध्या छाया ओल्ड एज होम' का करेंगे शुभारंभ, पढ़ें 24 जनवरी की खबरें
bister Maoists
माओवादी संगठन में बड़ी टूट, लेडी कमांडर समेत 55 लाख के 4 माओवादी पहुंचे जगदलपुर...