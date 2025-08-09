Memu Special Train: अब भीड़ से मिलेगी राहत! दो दिन दौड़ेगी दुर्ग-रायगढ़ MEMU स्पेशल ट्रेन, बड़े स्टेशनों पर होगा ठहराव

Festival Special Train News: रक्षाबंधन के मौके पर घर आने-जाने वालों की भीड़ को देखते हुए दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के रायपुर रेल मंडल ने एक खास तोहफा दिया है. दुर्ग और रायगढ़ के बीच दो दिन के लिए मेमू स्पेशल ट्रेन चलाई जाएगी, जिससे त्यौहार के दौरान यात्रियों को अतिरिक्त सुविधा और भीड़ से राहत मिलेगी. यह ट्रेन 9 और 10 अगस्त को दोनों दिशाओं में चलेगी.

रेलवे अधिकारियों के मुताबिक, गाड़ी संख्या 08834 दुर्ग से सुबह 10:30 बजे चलेगी और भिलाई नगर, रायपुर, बिलासपुर, जांजगीर-नैला, चांपा होते हुए शाम 6:50 बजे रायगढ़ पहुंचेगी. वहीं गाड़ी संख्या 08833 रायगढ़ से शाम 7:00 बजे रवाना होगी और बिलासपुर, रायपुर, भिलाई होते हुए अगले दिन सुबह 1:15 बजे दुर्ग पहुंचेगी. दोनों ट्रेनों का सभी प्रमुख स्टेशनों पर ठहराव रहेगा, जिससे छोटे कस्बों और गांवों के यात्रियों को भी फायदा होगा.



नियमों का पालन करने की अपील

स्थानीय लोगों का कहना है कि रक्षाबंधन जैसे त्यौहार पर टिकट की वेटिंग और भीड़ बड़ी परेशानी बन जाती है. ऐसे में यह स्पेशल ट्रेन त्योहार पर परिवार से मिलने वालों के लिए राहत की सांस होगी. रेलवे ने यात्रियों से समय पर स्टेशन पहुंचने और सफर के दौरान सुरक्षा नियमों का पालन करने की अपील की है.

