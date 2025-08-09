Memu Special Train: अब भीड़ से मिलेगी राहत! दो दिन दौड़ेगी दुर्ग-रायगढ़ MEMU स्पेशल ट्रेन, बड़े स्टेशनों पर होगा ठहराव
Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh2873399
Zee Madhya Pradesh Chhattisgarhरायपुर

Memu Special Train: अब भीड़ से मिलेगी राहत! दो दिन दौड़ेगी दुर्ग-रायगढ़ MEMU स्पेशल ट्रेन, बड़े स्टेशनों पर होगा ठहराव

Durg to Raigarh MEMU Train: रक्षाबंधन पर यात्रियों की सुविधा के लिए दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे 9 और 10 अगस्त को दुर्ग-रायगढ़ के बीच MEMU स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है,  जो सभी प्रमुख स्टेशनों पर रुकेगी.

 

Written By  Manish kushawah|Last Updated: Aug 09, 2025, 09:39 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

दुर्ग-रायगढ़ MEMU स्पेशल ट्रेन
दुर्ग-रायगढ़ MEMU स्पेशल ट्रेन

Festival Special Train News: रक्षाबंधन के मौके पर घर आने-जाने वालों की भीड़ को देखते हुए दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के रायपुर रेल मंडल ने एक खास तोहफा दिया है. दुर्ग और रायगढ़ के बीच दो दिन के लिए मेमू स्पेशल ट्रेन चलाई जाएगी, जिससे त्यौहार के दौरान यात्रियों को अतिरिक्त सुविधा और भीड़ से राहत मिलेगी. यह ट्रेन 9 और 10 अगस्त को दोनों दिशाओं में चलेगी.

रेलवे अधिकारियों के मुताबिक, गाड़ी संख्या 08834 दुर्ग से सुबह 10:30 बजे चलेगी और भिलाई नगर, रायपुर, बिलासपुर, जांजगीर-नैला, चांपा होते हुए शाम 6:50 बजे रायगढ़ पहुंचेगी. वहीं गाड़ी संख्या 08833 रायगढ़ से शाम 7:00 बजे रवाना होगी और बिलासपुर, रायपुर, भिलाई होते हुए अगले दिन सुबह 1:15 बजे दुर्ग पहुंचेगी. दोनों ट्रेनों का सभी प्रमुख स्टेशनों पर ठहराव रहेगा, जिससे छोटे कस्बों और गांवों के यात्रियों को भी फायदा होगा.
fallback
नियमों का पालन करने की अपील
स्थानीय लोगों का कहना है कि रक्षाबंधन जैसे त्यौहार पर टिकट की वेटिंग और भीड़ बड़ी परेशानी बन जाती है. ऐसे में यह स्पेशल ट्रेन त्योहार पर परिवार से मिलने वालों के लिए राहत की सांस होगी. रेलवे ने यात्रियों से समय पर स्टेशन पहुंचने और सफर के दौरान सुरक्षा नियमों का पालन करने की अपील की है.

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी। आपके जिले Raipur की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

MEMU trainIndian Railway News

Trending news

MP Top News Today
MP Top News: मध्य प्रदेश में आज कहां क्या है खास, एक क्लिक में पढ़ें सभी बड़ी खबरें
ujjain news
Ujjain News: बाबा महाकाल को बांधी गई सबसे पहली राखी, लगा सवा लाख लड्डुओं का महाभोग
Agar Malwa
आगर मालवा की सच्ची कहानी: रक्षाबंधन से ठीक पहले भाई को मौत के मुंह से खींच लाई बहन
datia news
अपनी ही सरकार पर बरसे BJP विधायक, बोले- अपराधियों पर नहीं लग रही लगाम, CM से मिलूंगा
balod news
पेट्रोल छोड़िए! अब बिना हेलमेट नहीं मिलेगी शराब, नहीं लगाया तो लौटना पड़ेगा खाली हाथ
mp news
मुरैना में मानवता शर्मसार, अस्पताल के सिक्योरिटी गार्ड ने अधेड़ को घसीटकर बाहर फेंका
unique news
MP में अजब कारनामा, पैदा होते ही बच्ची को मिली सरकारी नौकरी, बनी आंगनबाड़ी सहायिका
khargone news
झील किनारे बॉयफ्रेंड के साथ बर्थडे मना रही थी बेटी, पीछे से आया पिता… फिर आगे जो हुआ
guna news
बुजुर्ग बोले कुछ ऐसा कि CM मोहन को खिलवानी पड़ी कसम, बोले- खाओ भगवान कसम...
Metropolitan Region in MP
MP में बढ़ेंगी महानगरों की संख्या!इंदौर-भोपाल के बाद ये 3 शहर भी बनेंगे मेट्रोपॉलिटन
;