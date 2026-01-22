Advertisement
शिक्षा के क्षेत्र में 'छत्तीसगढ़ मॉडल', मंत्री गजेंद्र यादव ने गिनाईं उपलब्धियां, बताया भविष्य का रोडमैप

Chhattisgarh News-छत्तीसगढ़ के स्कूल शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव ने सरकार के दो साल के कार्यकाल की उपलब्धियों को साझा करते हुए शिक्षा क्षेत्र में बड़े बदलावों का दावा किया है. मंत्री गजेंद्र यादव ने ZEE MP/CG के कार्यक्रम EMERGING CHHATTISGARH में भविष्य का रोडमैप साझा किया. साथ ही क्या-क्या कदम शिक्षा के क्षेत्र में उठाए गए हैं उनपर चर्चा की.

 

Written By  Harsh Katare|Last Updated: Jan 22, 2026, 04:38 PM IST
Emerging Chhattisgarh-छत्तीसगढ़ सरकार में स्कूल शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव ने ZEE MP/CG के कार्यक्रम में अपने विभाग और छत्तीसगढ़ से जुड़े मुद्दों पर अपनी बात रखी और भविष्य को लेकर क्या प्लान है इस पर चर्चा की. उन्होंने शिक्षा और छात्रों से जुड़े मुद्दों पर अपनी राय रखी. उन्होंने सरकार के 2 साल के कार्यकाल हुई उपलब्धियों के बारे में बताया. साथ ही उन्होंने अपने दायित्व और नवाचारों को लेकर भी बातचीत की. 

सरकार ने उठाए क्रांतिकारी कदम
मंत्री गजेंद्र यादव ने बताया कि सरकार ने 2 सालों में कई क्रांतिकारी फैसले लिए हैं. छत्तीसगढ़ में सरकार ने युक्तियुक्ति करण किया, जो देश के लिए एक मॉडल बना. प्रदेश में 500 स्कूल ऐसे थे जहां शिक्षक नहीं थे. 1600 स्कूल ऐसे थे जहां महज एक दो शिक्षक थे. युक्तियुक्ति करण करने के बाद प्रदेश के ऐसा कोई स्कूल नहीं है जहां शिक्षक नहीं है. उन्होंने बताया कि 2800 शिक्षकों को प्राचार्य बनाया, इतने ही प्रधान पाठकों को व्याख्याता बनाया. पहली बार सरकार ने प्रदेश में 10 हजार लोगों को प्रोमोशन दिया. वहीं कांग्रेस के समय महज 700 लोगों का प्रोमोशन हुआ था. 

2300 सहायक शिक्षकों की भर्ती हुई
उन्होंने बताया कि सरकार बनने के बाद 2300 सहायक शिक्षकों की भर्ती की गई. 100 ज्यादा व्खाख्याता की भर्ती हुई. इसके साथ ही कई नई भर्तियां भी सरकार करने वाली है. इस साल सरकार 5 हजार शिक्षकों की भर्ती करने वाली है. वहीं आने वाले समय में स्कूलों की आवश्यकता के अनुसार काम किया जाएगा. एआई के जरिए शिक्षा प्रणाली को बेहतर करने की दिशा में काम करने का प्रयास किया जा रहा है. शिक्षा व्यवस्था में नवाचार लगातार किए जा रहे हैं. उन्होंने बताया कि छात्रों को छत्तीसगढ़ के सभी महापुरुषों के बारे पढ़ाया जाएगा ताकि वे राज्य की संस्कृति की जड़ों से जुड़े रहें. 

आधुनिकता का लेंगे सहारा
मंत्री गजेंद्र यादव ने बताया कि नए दौर में शिक्षा के क्षेत्र में आधुनिकता की आवश्यकता है, इस दिशा में काम किया जा रहा है. प्रदेश के 9 हजार से ज्यादा स्कूलों को ई-क्लास से जोड़ा जाएगा, जिससे छात्र ऑनलाइन पढ़ाई कर सकें. उन्होंने आगे बताया कि बस्तर में 1300 स्कूल जो नक्सलियों के डर के चलते या जिन्हें नक्सलियों ने बंद किया था, उनमें से 46 स्कूल सरकार ने वापस शुरू कर दिए हैं. आने वाले समय में बस्तर में सभी बंद स्कूलों को दोबारा शुरू किया जाएगा साथ ही नए स्कूलों खोलने पर भी विचार किया जाएगा. साथ ही नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में स्कूलों के साथ हॉस्टर की सुविधाएं छात्रों को दी जाएंगी.

