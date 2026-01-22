छत्तीसगढ़ में युवाओं मिलेगा सरकारी नौकरियों में मौका, मंत्री गुरु खुशवंत साहेब ने बताया प्लान

Minister Guru Khushwant Saheb: Zee mpcg के खास कार्यक्रम Emerging Chhattisgarh में मंत्री खुशवंत साहेब ने युवाओं को लेकर बड़ी बात कही. उन्होंने कहा कि सरकार युवाओं पर सबसे ज्यादा फोकस कर रही है.
Trending Photos
Emerging Chhattisgarh Zee MPCG: छत्तीसगढ़ सरकार में मंत्री खुशवंत साहेब ने Zee mpcg के खास कार्यक्रम Emerging Chhattisgarh में अपने विभाग और छत्तीसगढ़ से जुड़े मुद्दों पर कई बातें कही. उन्होंने राज्य के युवाओं को नौकरी, पढ़ाई और स्किल से जुड़ी बातों पर अपनी राय रखी. इसके अलावा उन्होंने सामाजिक चेतना और समरसता से जुड़े मुद्दों पर बड़ी बातें कही. बीजेपी के युवाओं पर फोकस को लेकर भी मंत्री खुशवंत साहेब ने कहा कि पार्टी लगातार युवाओं के लिए काम कर रही है, उन्होंने नितीन नबीन का उदाहरण देते हुए कहा कि पार्टी हाल ही में इसका उदाहरण दिया है.
परीक्षाओं में पारदर्शिता आई है
मंत्री खुशवंत साहेब ने बताया कि 2 साल की सरकार के दौरान ही सीएम विष्णुदेव साय के कार्यकाल में तेजी से काम किया है. नौकरियों में पारदर्शिता लाने का काम हमारी सरकार ने किया है. पहले परीक्षाओं में भ्रष्टाचार दिखता था, लेकिन 2 साल की सरकार के दौरान ही हमारी सरकार ने इस दौरान काम किया है. छत्तीसगढ़ पीएसएसी की परीक्षाओं में सरकार ने पूरी तरह से पारदर्शिता बरती जाएगी. वहीं सीएम विष्णुदेव साय लगातार हर विभाग में नौकरियां लाने की दिशा में काम कर रही है. जबकि हर विभाग में नौकरियां निकाली जाएगी. इस दिशा में सरकार तेजी से काम कर रही है.
LIVE : Emerging Chhattisgarh : ZEE MPCG का खास कार्यक्रम... EMERGING CHHATTISGARH #EmergingChhattisgarh #CGGoverment #Chhattisgarh #Event #ZeeMPCG https://t.co/hJxPkWA274
— Zee MP-Chhattisgarh (@ZeeMPCG) January 22, 2026
खुशवंत साहेब ने कहा कि समाज में जागरुकता के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं, आज अनुसूचित जाति में लगभग 45 से ज्यादा वर्ग आते हैं, ऐसे में सीएम विष्णुदेव साय के नेतृत्व में हम लगातार विकास कर रहे हैं. अनुसूचित जाति समाज में शिक्षा के लिए आर्थिक तौर पर भी विकास कर रहे हैं. अनुसूचित जाति समाज के बच्चों को पायलट तक की पढ़ाई करवाई जा रही है. छत्तीसगढ़ में सरकार ने 2 साल में ही सीएम साय के नेतृत्व में तेजी से काम किया गया है.
कौन है मंत्री खुशवंत साहेब
मंत्री खुशवंत साहेब छत्तीसगढ़ में बीजेपी के युवा चेहरे हैं. जो 2023 में आरंग विधानसभा से चुनाव जीते थे, उन्हें विष्णुदेव साय सरकार में मंत्री बनाया गया है. वे कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा, रोजगार और अनुसूचित जाति विकास विभाग के मंत्री है. वह सतनामी समाज के गुरु भी हैं और राजनीति के साथ-साथ धार्मिक नेता के रूप में अपनी पहचान रखते हैं.
ये भी पढ़ेंः सीएम विष्णुदेव साय बिलासपुर में फहराएंगे झंडा, जानिए कौन मंत्री किस जिले में रहेंगे
मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ के नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार और जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!