छत्तीसगढ़ विधानसभा का मानसून सत्र 13 जुलाई से होगा शुरू, सचिवालय ने जारी की अधिसूचना, कुल 5 बैठकें होंगी

इन मुद्दों पर हो सकती है चर्चा

5 दिवसीय सत्र के दौरान प्रदेश के कई मुद्दों पर सरकार और विपक्ष के बीच तीखी बहस देखने को मिल सकती है. विपक्ष मुख्य रूप से कुछ मुद्दों उठा सकता है. जिनमें प्रदेश की कानून-व्यवस्था, बिजली-पानी की किल्लत और किसानों से जुड़ी समस्याएं. शिक्षा और स्वास्थ्य विभागों में लिए गए फैसले. स्कूलों में मंत्र-पाठ को नए आदेश को लेकर बहस हो सकती है. वहीं हसदेव अरण्य क्षेत्र में जंगलों की कटाई का मामला, शराब दुकानों में तय कीमत से ज्यादा वसूली और नगरीय निकायों से जुड़े मुद्दे शामिल हैं.