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छत्तीसगढ़ विधानसभा का मानसून सत्र 13 जुलाई से होगा शुरू, सचिवालय ने जारी की अधिसूचना, कुल 5 बैठकें होंगी

Chhattisgarh News-छत्तीसगढ़ विधानसभा का मानसूत्र 13 जुलाई से शुरू होगा. विधानसभा सचिवालय ने सत्र की अधिसूचना और कार्यसूची जारी कर दी है. विधानसभा सत्र 13 जुलाई से 17 जुलाई तक चलेगा.

Written ByHarsh Katare
Published: Jun 15, 2026, 04:34 PM IST|Updated: Jun 15, 2026, 04:34 PM IST
छत्तीसगढ़ विधानसभा का मानसून सत्र 13 जुलाई से होगा शुरू, सचिवालय ने जारी की अधिसूचना, कुल 5 बैठकें होंगी

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Harsh Katare

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हर्ष कटारे Zee News (डिजिटल) में सब एडिटर की जिम्मेदारी निभा रहे हैं. 2023 में News18 चैनल के साथ मीडिया के क्षेत्र में कदम रखा और वर्तमान में ZEE मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ टीम के साथ जुड़े हैं. राजनीति और क्राइम हर्ष का पसंदीदा विषय है, जिससे इन खबरों पर बारीक पकड़ रखते हैं. हर्ष को डिजिटल मीडिया में 2 सालों से ज्यादा का अनुभव हो चुका है और सीखना जारी है. घूमना और किताबें पढ़ना इन्हें सबसे पसंद आता है.

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