छत्तीसगढ़ विधानसभा का मानसून सत्र 13 जुलाई से होगा शुरू, सचिवालय ने जारी की अधिसूचना, कुल 5 बैठकें होंगी

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Chhattisgarh Legislative Assembly Monsoon Session-छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसूत्र सत्र 13 जुलाई से शुरू होगा और 17 जुलाई तक चलेगी. मानसूत्र सत्र को लेकर विधानसभा सचिवालय ने अधिसूचना और कार्यसूची जारी कर दी है. पांच दिनों तक चलने वाले इस संक्षिप्त सत्र में कुल पांच बैठकें होंगी, जिनमें से शुरुआती चार दिनों में प्रश्नोत्तर काल के साथ शासकीय व वित्तीय कार्यों पर चर्चा की जाएगी, जबकि अंतिम दिन शासकीय कार्यों के साथ-साथ गैर-शासकीय कार्य भी सदन के पटल पर रखे जाएंगे.
5 दिन में होंगी बैठक
कुल 5 दिनों चक चलने वाले इस सत्र में 5 बैठकों आयोजित की जाएंगी. विधानसभा सचिवालय द्वारा जारी जानकारी के अनुसार, सत्र के शुरुआती चार दिनों में प्रश्नोत्तर काल के साथ-साथ आवश्यक शासकीय कार्य और वित्तीय मामलों पर चर्चा की जाएगी. सत्र के आखिरी दिन प्रश्नोत्तर और शासकीय कार्यों के अलावा गैर-शासकीय कार्य भी सदन के पटल पर रखे जाएंगे.
सरकार और विपक्ष की तैयारियां
सत्र की अवधि भले ही कम हो, लेकिन इसके काफी हंगामेदार रहने के आसार हैं. एक तरह जहां राज्य सरकार सदन में अपनी उपलब्धियों, जनकल्याणकारी योजनाओं का ब्यौरा देने और महत्वपूर्ण वित्तीय कार्यों को निपटाने की तैयारी में है. वहीं दूसरी तरफ, विपक्ष ने भी सरकार को अलग-अलग मोर्चे पर घेरने के लिए अपनी रणनीति तैयार कर ली है. सत्र छोटा होने के कारण विपक्ष इसकी अवधि बढ़ाने की मांग कर सकता है.
इन मुद्दों पर हो सकती है चर्चा
5 दिवसीय सत्र के दौरान प्रदेश के कई मुद्दों पर सरकार और विपक्ष के बीच तीखी बहस देखने को मिल सकती है. विपक्ष मुख्य रूप से कुछ मुद्दों उठा सकता है. जिनमें प्रदेश की कानून-व्यवस्था, बिजली-पानी की किल्लत और किसानों से जुड़ी समस्याएं. शिक्षा और स्वास्थ्य विभागों में लिए गए फैसले. स्कूलों में मंत्र-पाठ को नए आदेश को लेकर बहस हो सकती है. वहीं हसदेव अरण्य क्षेत्र में जंगलों की कटाई का मामला, शराब दुकानों में तय कीमत से ज्यादा वसूली और नगरीय निकायों से जुड़े मुद्दे शामिल हैं.
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