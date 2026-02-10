छत्तीसगढ़ में सुबह रातें हो रही ठंडी, दिन में चलाना पड़ रहा पंखा, रात में लग रही सर्दी

CG Weather: छत्तीसगढ़ में अब तापमान में धीरे-धीरे बढ़ोत्तरी होने लगी है, जिससे ठंड का असर कम हो गया है, अब केवल सुबह और रात के वक्त ठंड का असर बना हुआ है, जबकि दोपहर में धूप बढ़ने से हल्की गर्मी लगनी शुरू हो गई है. मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले दिनों में तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक और बढ़ोत्तरी होगी, जिससे ठंड का असर धीरे-धीरे खत्म हो जाएगा. अभी फिलहाल आने वाले 7 दिनों तक छत्तीसगढ़ के मौसम में ज्यादा बदलाव नहीं होने की संभावना है. मौसम विभाग का कहना है कि फिलहाल छत्तीसगढ़ में इस हफ्ते मौसम इसी तरह रहने के चांस हैं.

अंबिकापुर सबसे ठंडा

छत्तीसगढ़ में फिलहाल सरगुजा संभाग का अंबिकापुर ही सबसे ज्यादा ठंडा बना हुआ है, यहां का तापमान 7.3 डिग्री सेल्सियस पर आ गया है, जबकि जबकि बीते 24 घंटे के दौरान दुर्ग जिला सबसे ज्यादा ठंडा रहा है, दुर्ग में तापमान 31.8 डिग्री तक हो गया है, मौसम विभाग का कहना है कि राज्य में कही भी बारिश की स्थिति फिलहाल नहीं बन रही है, जबकि ठंड का असर भी अब कम होता जा रहा है. फिलहाल छत्तीसगढ़ में किसी भी तरह का सिनॉप्टिक सिस्टम एक्टिव नहीं दिख रहा है, जिसके चलते कोहरा भी अब खत्म हो चुका है, केवल सुबह के वक्त कुछ जिलों में हल्की धुंध अभी भी छा रही है, लेकिन राज्य में तेज कोहरा होता नहीं दिख रहा है.

छत्तीसगढ़ में बदला मौसम

छत्तीसगढ़ में फिलहाल मौसम का हाल कुछ ऐसा है कि दोपहर में धूप इतनी बढ़ जाती है कि पंखा तक चलाना पड़ रहा है, लेकिन रात में सर्दी का असर शुरू हो जाता है, ऐसे में ठंड लगना शुरू हो जाती है. यानि मौसम अभी तेजी से बदल रहा है, ऐसे में स्वास्थ्य विभाग ने भी लोगों को इस मौसम में सावधानी बरतने की सलाह दी है. क्योंकि छत्तीसगढ़ में तापमान में उतार-चढ़ाव लगातार दिख रहा है. रायपुर, बिलासपुर और दुर्ग संभाग के जिलों में तापमान में बढ़ोत्तरी हुई है, केवल सरगुजा संभाग के जिलों में तापमान में स्थिरता दिख रही है, लेकिन तापमान में गिरावट फिलहाल कही नहीं हो रही है.

मौसम विभाग का कहना है कि छत्तीसगढ़ में आने वाले दिनों में तापमान फिलहाल इसी तरह रहने की संभावना है, जहां ठंड का असर हल्का कम होता जाएगा और गर्मी का असर बढ़ता जाएगा.

