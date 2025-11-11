क्या सरेंडर करेंगे खूंखार नक्सली हिड़मा और देवा, मां ने भी की आत्मसमर्पण की अपील

Chhattisgarh News: छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के खात्मे के लिए लगातार प्रयास जारी है, एक तरफ सुरक्षाबल और पुलिस अपने ऑपरेशनों को अंजाम दे रही है तो दूसरी तरफ सरकार भी लगातार नक्सलियों को हथियार छोड़कर मुख्यधारा में लौटने के लिए प्रयास कर रही है. छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम ने सुकमा जिले के नक्सल प्रभावित पूवर्ती गांव में जाकर खूंखार नक्सली कमांडर हिड़मा और देवा की मां से मुलाकात की थी, उन्होंने दोनों की मां से अपने बेटों को सरेंडर करने की अपील की थी, खास बात यह है कि नक्सलियों की मां ने भी अपने बेटों को सरेंडर कर मुख्य धारा में लौटने की अपील की है.

हिड़मा की मां से मिले थे विजय शर्मा

छत्तीसगढ़ के उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा 'बस्तर में शांति स्थापित करने की कोशिशें जारी हैं और जो भी हथियार डालकर मुख्यधारा में लौटना चाहेगा उसे सम्मान और सुरक्षित मार्ग दिया जाएगा, विजय शर्मा ने अपनी बातचीत का जिक्र करते हुए कहा मैंने हिड़मा और देवा की माताओं से स्नेहपूर्वक बात की और उनके साथ में भोजन भी किया है, उन्होंने भी अपने बच्चों को वापस लौटने की अपील की, उन्हें समझना चाहिए जहां वह खड़े हैं वहां कोई रास्ता नहीं है. मुख्यधारा में वापस लौटना बस्तर की जनता के साथ खड़े होने जैसा है. सरकार ने दोनों को सम्मान के साथ पुनर्वास देने का आश्वासन दिया है.

Add Zee News as a Preferred Source

ये भी पढ़ेंः छत्तीसगढ़ में सुरक्षाबलों और नक्सलियों में मुठभेड़, कई नक्सली के मारे जाने की खबर

हमलों का मुंहतोड़ जवाब मिलेगा

विजय शर्मा ने लोगों से अपील की कि अनहोनी होने से पहले हथियार छोड़ दें और पुनर्वास का रास्ता अपनाएं. उन्होंने कहा संविधान के अनुरूप काम करें, आप बंदूक उठाकर घूमेंगे, लोगों की हत्या करेंगे और बस्तर में लोगों तक बुनियादी सुविधाएं नहीं पहुंचेंगी तो यह कब तक सहा जाएगा. साथ ही उन्होंने कहा कि जो लोग पुनर्वास के लिए आगे आएंगे उन्हें सुरक्षित रास्ता और सहायता दी जाएगी, लेकिन सर्चिंग व ऑपरेशन भी जारी हैं और किसी भी हमले का मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा.

कौन हैं हिड़मा और देवा

माड़वी हिड़मा और बारसे देवा दोनों फिलहाल बस्तर में नक्सलियों के सबसे बड़े कमांडर हैं, जो नक्सल संगठनों की सबसे मजबूत धुरी भी हैं, दोनों सुकमा जिले के पूवर्ती गांव के रहने वाले हैं और लंबे समय से नक्सल संगठनों में एक्टिव हैं. सालों से बस्तर-क्षेत्र में नक्सली हिंसा में दोनों का नाम आता रहा है. इन्हें नक्सल संगठनों सबसे खूंखार माना जाता है, ऐसे में अगर हिड़मा और देवा हथियार छोड़कर सरेंडर करते हैं तो फिर बस्तर में नक्सलवाद खत्म समझा जाना चाहिए.

ये भी पढ़ेंः छत्तीसगढ़ में 5 दिनों तक शीतलहर का अलर्ट, अंबिकापुर में 8 डिग्री पारा, ये जिले ठंडे

मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ के नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार और जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!