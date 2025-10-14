Advertisement
Zee Madhya Pradesh Chhattisgarhरायपुर

छत्तीसगढ़ में नक्सलियों को बड़ा झटका, हार्डकोर कमांडर भूपति ने डाले हथियार, 60 का सरेंडर

60 Naxalites Surrender: छत्तीसगढ़ में नक्सल मोर्चे पर बड़ी सफलता मिलने की जानकारी सामने आ रही है. जानकारी के मुताबिक छत्तीसगढ़-महाराष्ट्र बॉर्डर पर 60 नक्सलियों ने सरेंडर किया है, जिसमें हार्डकोर नक्सल कमांडर भी शामिल हैं.

Written By  Arpit Pandey|Reported By: Zee Media Bureau|Last Updated: Oct 14, 2025, 04:16 PM IST
छत्तीसगढ़ में नक्सलियों का सरेंडर
छत्तीसगढ़ में नक्सलियों का सरेंडर

Chhattisgarh Naxalites Surrender​: छत्तीसगढ़ से सटे महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में 60 नक्सलियों ने सरेंडर किया है, इन नक्सलियों में हार्डकोर कमांडर सोनू दादा उर्फ भूपति भी शामिल हैं, जबकि कई और बड़े कमांडरों ने सरेंडर कर दिया है, जो नक्सल संगठन को अब तक का सबसे बड़ा झटका माना जा रहा है. बताया जा रहा है कि नक्सली कमांडर अपने साथ 50 से ज्यादा हथियार भी लाए थे, सूत्रों के मुताबिक सोनू दादा उर्फ भूपति ने सरकार के समक्ष हथियार समेत आत्मसमर्पण करने की बात कही थी, क्योंकि बताया जा रहा है कि पिछले दिनों नक्सलियों की तरफ से आए बयानों के बाद नक्सलियों में आपसी फाड़ देखी गई थी. 

भूपति पर था 1 करोड़ से ज्यादा का इनाम 

बताया जा रहा है कि नक्सली कमांडर भूपति 1 करोड़ रुपए से ज्यादा का इनाम था, वह बड़े कैडर का नक्सली था, जो छत्तीसगढ़ के साथ-साथ महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और ओडिशा में भी मोस्ट वांटेड माओवादियों की लिस्ट में शामिल था, जिस पर अलग-अलग राज्यों का मिलाकर 1.5 करोड़ का इनाम रखा हुआ था, भूपति कई बड़े नक्सल ऑपरेशनों में शामिल रहा है, जबकि वह संगठन का भी मुख्य सदस्य माना जाता था, ऐसे में भूपति समेत कई बड़े नक्सलियों को सरेंडर करना बस्तर समेत पूरे छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है, जबकि यह सुरक्षाबलों के लिए यह बड़ी सफलता है. 

छत्तीसगढ़ में दिवाली की छुट्टी कब? कितने दिन बंद रहेंगे स्कूल-कॉलेज और बैंक-ऑफिस

यह सरेंडर छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र की सीमा पर हुआ है. इससे पहले भी कई बड़े नक्सलियों ने सरेंडर किया है. वहीं 23 सितंबर को भी दो बड़े कमांडरों में शामिल राजू दादा और कोसा दादा को भी ढेर किया गया था, जबकि हाल ही में 101 नक्सलियों ने भी सरेंडर किया था. कुल पांच बड़े नक्सलियों ने आज सरेंडर किया है, जो तेलंगाना और बस्तर के इलाके में शामिल थे. 

400 नक्सली ढेर 

बता दें कि पिछले डेढ़ साल में 400 से ज्यादा नक्सलियों को ढेर किया गया है.वहीं बड़ी संख्या में नक्सली भी ढेर हो चुके हैं. सुरक्षाबलों ने लगातार नक्सलियों के खिलाफ अभियान चलाया हुआ है, जिसमें अब बड़ी सफलता दिख रही है. 

पखांजूर से कमल कुमार की रिपोर्ट

छत्तीसगढ़ी में आई लव यू कैसे कहते हैं ? जानकर हो जाएंगे दीवाने

TAGS

Naxalites surrenderChhattisgarh Maharashtra borderCG News

