छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद पर कार्रवाई, शहीद जवानों को श्रद्धांजलि, बस्तर में विकास की गाथा जारी

Naxal War 2026: छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद के खिलाफ चल रही जंग अब निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुकी है. राज्य के मुख्यमंत्री ने कहा कि नक्सलवाद के खिलाफ हमारी लड़ाई नई दिशा और गति से आगे बढ़ रही है. जवानों के साहस और समर्पण ने नक्सलियों को पीछे धकेलने में बड़ी भूमिका निभाई है. मुख्यमंत्री ने विश्वास जताया कि मार्च 2026 तक नक्सलवाद का पूरी तरह से अंत हो जाएगा. उन्होंने कहा कि यह लड़ाई सिर्फ बंदूकों की नहीं, बल्कि विकास और विश्वास की भी है. अब राज्य सरकार इस दिशा में तेजी से काम कर रही है ताकि बस्तर जैसे इलाकों में शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के अवसर बढ़ सकें.

वहीं, डिप्टी सीएम और गृहमंत्री विजय शर्मा ने भी जवानों के साहस को सलाम किया. उन्होंने कहा कि नक्सलवाद से लड़ते हुए हमारे सुरक्षाकर्मियों ने न सिर्फ बहादुरी दिखाई, बल्कि अपने प्राणों की आहुति देकर पूरे प्रदेश को प्रेरणा दी है. बस्तर क्षेत्र के विकास में जवानों का योगदान अमूल्य है. गृहमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार शहीद जवानों के परिवारों के साथ मजबूती से खड़ी है. राज्य सरकार उनकी स्मृति में उनके गांवों में स्मारक बना रही है, ताकि आने वाली पीढ़ियां भी उनके बलिदान को याद रख सकें.

विकास की नई कहानियां लिखी

उन्होंने कहा कि बस्तर की धरती आज बदल रही है. जहां कभी गोलियों की आवाजें गूंजती थीं, वहां अब विकास की नई कहानियां लिखी जा रही हैं. सड़कें, स्कूल, अस्पताल और रोजगार के नए अवसर इस इलाके को मुख्यधारा से जोड़ रहे हैं. विजय शर्मा ने कहा कि नक्सलवाद अब अपने आखिरी दौर में है और सरकार का लक्ष्य है कि बस्तर को पूरी तरह से शांति और समृद्धि की दिशा में आगे बढ़ाया जाए. सरकार ने जवानों और उनके परिवारों के सम्मान को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है.

Add Zee News as a Preferred Source

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी. आपके जिले "रायपुर" की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!