छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद को सबसे बड़ा झटका, हार्डकोर कमांडर माडवी हिड़मा ढेर

Naxalite Commander Madvi Hidma: छत्तीसगढ़ से अब तक की सबसे बड़ी खबर आ रही है, बताया जा रहा है कि बस्तर के जंगलों में नक्सलवाद की सबसे बड़ी ताकत बनकर घूम रहा खूंखार नक्सली कमांडर माड़वी हिड़मा ढेर हो गया है, एनकाउंटर में सुरक्षाबलों ने उसे पत्नी समेत मारकर गिरा दिया है. बताया जा रहा है कि छत्तीसगढ़-आंध्रप्रदेश की सीमा पर मंगलवार सुबह से ही नक्सलियों के साथ डीआरजी जवानों की मुठभेड़ चल रही थी, जिसमें अब तक कुछ नक्सलियों के मारे जाने की खबर आ रही है, जिसमें माड़वी हिड़मा और उसकी पत्नी के ढेर होने की बात सामने आई है.

1 करोड़ का इनामी

छत्तीसगढ़ समेत दूसरे कई राज्यों की तरफ से नक्सली माड़वी हिड़मा पर 1 करोड़ रुपए से ज्यादा का इनाम था, वह बस्तर में फिलहाल नक्सलियों का सबसे बड़ा कमांडर था और सेंट्रल टीम को संभाल रहा था. माना जाता है कि कर्रेगुट्टा की पहाड़ियों पर जब नक्सलियों के खिलाफ अभियान चलाया गया था, तब माड़वी हिड़मा बचकर निकलने में कामयाब रह था, लेकिन अब उसे ढेर कर दिया गया है.

Add Zee News as a Preferred Source

बसव राजू के बाद संभाल रहा था मोर्चा

बताया जा रहा है कि टॉप नक्सली कमांडर बसव राजू के मारे जाने के बाद माड़वी हिड़मा के हाथों में ही नक्सलवाद की कमान आ चुकी थी, बसवा राजू के मौत के बाद नक्सलियों के संगठन में अहम बदलाव हुए थे, जिसमें माओवादी संगठन का नया महासचिव हिड़मा को नियुक्त किया गया था, वहीं हिड़मा को प्रमोट कर उसे केंद्रीय समिति की सदस्यता सौंपी गई थी. ऐसे में वह सुरक्षाबलों के लिए सबसे बड़ी चुनौती बना हुआ था. लेकिन इस चुनौती को अब सुरक्षाबलों ने खत्म कर दिया है, जो नक्सलवाद के लिए अब तक का सबसे बड़ा झटका माना जा रहा है.

माड़वी हिड़मा बड़ा अपराधी

माड़वी हिड़मा बस्तर की वादियों में नक्सलियों का सबसे बड़ा हथियार था, सुकमा जिले के पूवर्ती गांव में रहने वाला माड़वी हिड़मा महज 16 साल की उम्र में नक्सल संगठन में भर्ती हो गया था, चुस्त कद काठी वाला हिडमा बहुत तेज-तर्रार था और चीजों को तेजी से सीखता था, उसकी शादी भी जल्द ही हो चुकी थी. उसका असली नाम क्या है यह लोगों को नहीं पता क्योंकि माड़वी हिड़मा नाम उसे माओवादी संगठनों की तरफ से दिया गया था. माड़वी दंतेवाड़ा में 76 जवानों की हत्या का मास्टरमाइंट माना जाता है, जबकि छत्तीसगढ़ के झीरमघाटी कांड का भी यह मुख्य आरोपी माना जाता है.

खत्म होगा नक्सलवाद

माड़वी हिड़मा का मारा जाना नक्सलवाद के लिए सबसे बड़ा झटका माना जा रहा है, जानकार भी यह बात मानते हैं कि अगर माड़वी हिड़मा ढेर हो गया है तो फिर बस्तर से बचाखुचा नक्सलवाद भी खत्म समझों. क्योंकि माड़वी हिड़मा को आज की तारीख में नक्सलवाद की रीड की हड्डी माना जाता था, ऐसे में उसका ढेर होना सुरक्षाबलों के लिए सबसे बड़ी सफलता है. 2010 से लेकर 2023 तक माड़वी हिड़मा ने कई नक्सली वारदातों को अंजाम दिया है, उसके ऊपर कई जवानों की हत्या का आरोप है. माना जाता है कि उसने 40 से ज्यादा बड़े नक्सली हमलों को अंजाम दिया है. 2010 के बाद से लगभग हर बड़े नक्सली हमले में माड़वी हिड़मा का नाम आता रहा है. ऐसे में हिड़मा का खत्म होना मतलब छत्तीसगढ़ से नक्सलवाद का खात्मा होना ही माना जा रहा है.

ये भी पढ़ेंः छत्तीसगढ़-आंध्र प्रदेश बॉर्डर पर बड़ी मुठभेड़, कई नक्सलियों के मारे जाने की खबर

मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ के नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार और जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!