नक्सलियों के खात्मे की डेडलाइन तय, डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने बताया कैसे बदल रही बस्तर की तस्वीर

Chhattisgarh News-डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने Emerging chhattisgarh के मंच से प्रदेश की सुरक्षा और विकास को लेकर कई जानकारियां साझा कीं. उन्होंने स्पष्ट किया कि 31 मार्च 2026 तक छत्तीसगढ़ को नक्सलवाद से पूरी तरह मुक्त कर दिया जाएगा. इसके साथ ही उन्होंने रायपुर में कमिश्नरी प्रणाली लागू करने, नशे के कारोबारियों पर सख्त कार्रवाई और छत्तीसगढ़ के विकास को लेकर प्रमुखता से अपनी बात रखी.

 

Written By  Harsh Katare|Last Updated: Jan 22, 2026, 08:09 PM IST
Emerging Chhattisgarh 2026-Zee MPCG के Emerging chhattisgarh के मंच पर छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने कहा कि नक्सलवाद में 2006 से जिस पैमाने पर था, वो अब 15 से 20 प्रतिशत रह गया है. इसमें 529 नक्सली 2 सालों में मारे गए हैं, डेढ़ हजार के करीब गिरफ्तार हुए हैं, वहीं 2500 पुनर्वास किए हैं. यह भी पक्का है जवानों की ताकत से 31 मार्च 2026 तक नक्सलवाद छत्तीसगढ़ से खत्म हो जाएगा. 

कैसे तय की गई नक्सलवाद खत्म करने की डेडलाइन
डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने बताया कि प्रदेश में विष्णुदेव साय की सरकार बनने के बाद एक मीटिंग में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ आए थे. उस मीटिंग में अनेक विषयों पर चर्चा के साथ नक्सलवाद पर भी चर्चा हुई. जिसमें सभी सिक्योरिटी विंग से रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा गया, दिसंबर 2025 तक नक्सलवाद को खत्म कैसे किया जा सकता है इस पर चर्चा हुई. सभी विंग्स की रिपोर्ट के आधार पर यह फैसला लिया गया, जिसमें समय लेकर यह कहा गया कि 31 मार्च 2026 तक नक्सलवाद को प्रदेश से खत्म किया जाएगा. उन्होंने कहा कि एंटी नक्सल ऑपरेशन के चलते बस्तर की सूरत बदल रही है. 

नक्सलियों को मुख्याधारा में कैसे जोड़ेंगे
उन्होंने कहा कि बस्तर में पांच जगहों पर पुनर्वास केंद्र बनाए गए हैं. जो नक्सली मुख्यधारा में वापस लौटते हैं वे वहां रहते हैं. पुनर्वास केंद्रों में जो लोग रहते हैं उनकी दिनचर्या तय है. स्किल डेवलेपमेंट के साथ कई चीजें सिखाई जाती हैं. साथ ही जो भी नक्सल गतिविधियों के चलते जेल में हैं उन्हे पैरोल पर लाकर पुनर्वास केंद्र में एक दो दिन के लिए लाया जाता है. पुनर्वास केंद्र में जो बहनें मुख्यधारा में लौटी वहां उनका जीवन बदल रहा है. साथ ही आगे के जीवन के लिए उनकी इनाम की राशि के साथ खेत का पट्टा और सरकार की तरफ से मदद की जाएगी. 

रायपुर कमिश्नरी पर बोले डिप्टी सीएम
रायपुर में कमिश्नरी सिस्टम लागू करने को लेकर उन्होंने कहा कि पहली बार छत्तीसगढ़ में कमिश्नरी व्यवस्था लागू हो रही है. इसकी आवश्यकता महसूस की जा रही थी. यह नया प्रयोग है, पुलिसिंग की दृष्टि से छत्तीसगढ़ में कई चीजें पहली बार हुईं हैं. कमिश्नेरट छत्तीसगढ़ में पहली बार लागू हो रहा है इसलिए प्रारंभिक तौर पर नगर निगम के क्षेत्र को लेकर काम शुरु हो रहा है. वहीं आने वाले समय में अगर विस्तार की जरूरत होगी तो किया जाएगा. 

नशे को रोकने पर उठाएंगे कदम
छत्तीसगढ़ में बढ़ते नशे के कारोबार को लेकर डिप्टी सीएम ने कहा कि नशे के खिलाफ पुलिस लगातार काम कर रही है. इसके लिए स्पेशल विंग बनाया गया है. अगर कोई नशे के सामान के साथ पकड़ा जाता है तो एंड टू एंड इन्वेस्टिगेशन की जा रही है. साथ ही जो भी शामिल है उनकी प्रॉपर्टी अटैच भी की जा रही है. जांच की प्रक्रिया को भी अलग बनाया गया है. 

पीएम आवास योजना में सबसे आगे
डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने कहा कि छत्तीसगढ़ प्रधानमंत्री आवास योजना के मामले में अव्वल है. देश के अन्य बड़े राज्यों के मुकाबले छत्तीसगढ़ में हर दिन 1500 से 2000 प्रधानमंत्री आवास रोज बन रहे हैं. पहली कैबिनेट बैठक में प्रधानमंत्री आवास की स्वीकृति दी गई थी.

