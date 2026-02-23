इन दो नक्सलियों के सरेंडर या एनकाउंटर से खत्म होगा नक्सलवाद, जानिए क्या है इनकी कहानी

Chhattisgarh News: छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद अब पूरी तरह से सिमटने की कगार पर खड़ा है. तेलंगाना में नक्सली संगठन के महासचिव और पोलित ब्यूरो मेंबर थिप्परी तिरुपति उर्फ देवजी के सरेंडर करने के बाद नक्सलवाद को बड़ा झटका लगा है. 22 फरवरी को उसने अपने कई साथियों के साथ तेलंगाना में पुलिस के सामने आत्मसर्मपण कर दिया था. जिसके बाद अब नक्सली रमन्ना और नक्सली बेसरा नक्सलवाद के बड़े चेहरे हैं. इनके सरेंडर या एनकाउंटर से बस्तर में नक्सलवाद खत्म ही माना जाएगा, क्योंकि बाकि के सभी बड़े नक्सली लीडर या तो सरेंडर कर चुके हैं या फिर उनका एनकाउंटर हो चुका है.

रमन्ना और बेसरा बड़ा नाम

दरअसल, रमन्ना और बेसरा बस्तर में अभी भी नक्सलवाद का बड़ा नाम हैं. वह कई बड़ी घटनाओं में शामिल रहे हैं और अभी भी बस्तर से लेकर तेलंगाना तक नक्सलवाद को संचालित कर रहे हैं. हालांकि, पुलिस और सुरक्षाबलों का मानना है कि फिलहाल दोनों नक्सली बस्तर में नहीं है, बल्कि यह पड़ोसी राज्यों में छिपे हुए हैं. क्योंकि, लंबे समय से इनकी गतिविधियां बस्तर में नहीं दिखी है. वहीं, छत्तीसगढ़ में पुलिस और सुरक्षाबलों ने अभियान और तेज कर दिया है. ऐसे में रमन्ना और बेसरा का अब ज्यादा दिनों तक छिपकर रहना भी आसान नहीं है.

कौन है रमन्ना

रमन्ना का पूरा नाम मुपल्ला लक्ष्मण राव बताया जाता है, उसे गणपति और राजन्ना के नाम से भी जाना जाता है, जिस पर छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, तेलंगाना समेत अलग-अलग राज्यों की पुलिस की तरफ से 3.5 करोड़ का इनाम रखा गया है. रमन्ना नक्सल संगठन में बड़ा नाम माना जाता है और वह 1992 से ही एक्टिव है. पोलित ब्यूरो मेंबर और सेंट्रल कमेटी में वह एडवाइजर की भूमिका में रहता है. बताया जाता है कि 1992 से लेकर 2018 तक जितने भी नक्सली हमले हुए हैं, उसमें कही न कही रमन्ना नाम जरूर रहा है. कई हमले इसी के नेतृत्व में हुए हैं. 2003 में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे चंद्रबाबू नायडू पर हमले का प्लान भी रमन्ना ने ही बनाया था. यह एक बड़ी घटना थी. ऐसे में रमन्ना की तलाश तेजी से की जा रही है.

मिसिर बेसरा भी बड़ा नाम

मिसिर बेसरा मूल रूप से झारखंड के गिरिडीह जिले में आने वाले मदनडीह गांव का रहने वाला बताया जाता है. वह भी लंबे समय से नक्सल संगठन में एक्टिव है और पोलित ब्यूरो और सेंट्रल कमेटी का मेंबर रहने के बाद ईस्टर्न रीजनल ब्यूरो मिलिट्री का इंचार्ज भी है. वह बड़े हमलों के आइडिया से लेकर प्लानिंग तक में माहिर माना जाता और एंबुश लगाने में भी उसे महारत हासिल है. वह नक्सल संगठन में नए युवाओं की भर्ती भी करवाता है, फिलहाल मिसिर बेसरा की लोकेशन भी झारखंड ही मानी जा रही है, ऐसे में उसकी तलाश भी जारी है.

बस्तर में अब गिनती के नक्सली

नक्सलवाद को लेकर पुलिस और सुरक्षाबलों का कहना है कि 31 मार्च 2026 तक इसे खत्म किया जाएगा. छत्तीसगढ़ पुलिस के मुताबिक बस्तर में नक्सल संगठन के अलग-अलग इलाकों में केवल 200 आर्म कैडर के नक्सलियों की जानकारी मिल रही है, जो टुकड़ों में छिपे हुए हैं. छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र और मध्यप्रदेश के बीच नक्सलियों ने जो अपना जोन बना रखा था वह पूरी तरह से खत्म हो चुका है, जबकि माड़ डिवीजन और उत्तर बस्तर में नक्सलवाद पूरी तरह से खत्म हो चुका है, अब केवल तीन जिले ही नक्सलवाद से प्रभावित हैं. कुछ नक्सली बस्तर और झारखंड की सीमा पर घने जंगलों में छिपे हुए हैं. जिनके खिलाफ आने वाले दिनों में अभियान और तेज होने वाले हैं.

