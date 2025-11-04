Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh2987992
Zee Madhya Pradesh Chhattisgarhरायपुर

छत्तीसगढ़ में नक्सलियों पर एक और चोट, सुकमा में पकड़ी गई हथियारों की फैक्ट्री

Chhattisgarh Naxalite Factory: छत्तीसगढ़ में नक्सलियों पर एक और बड़ी चोट हुई है, जहां सुरक्षाबलों ने सुकमा जिले में नक्सलियों की हथियारों की एक फैक्ट्री को पकड़ा है.

Written By  Arpit Pandey|Reported By: Zee Media Bureau|Last Updated: Nov 04, 2025, 02:34 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

नक्सलियों की हथियार फैक्ट्री पकड़ी गई
नक्सलियों की हथियार फैक्ट्री पकड़ी गई

Chhattisgarh News: नक्सलियों के खिलाफ सुरक्षाबलों की कार्रवाई लगातार जारी है, बस्तर संभाग में नक्सलियों के खिलाफ एक और बड़ी सफलता सुरक्षाबलों को मिली है. सुकमा जिले में नक्सलियों की हथियार फैक्ट्री गई है, जहां से बड़ी संख्या में हथियार भी बरामद हुए हैं. बताया जा रहा है कि यहां देसी राइफल,लांचर, हथियार बनाने की मशीनें और बड़ी मात्रा में विस्फोटक सामग्री भी मिली है. इसके अलावा पुलिस को यहां से अधूरे बने हथियार भी मिले हैं, यानि यहां नक्सली हथियार बनाने का काम भी करते हैं, ऐसे में यह फैक्ट्री पकड़ा जाना भी नक्सलियों के खिलाफ कार्रवाई में अहम मानी जा रही है. 

सुकमा में हुई कार्रवाई 

बताया जा रहा है कि इस फैक्ट्री में नक्सली देसी बंदूकें, ग्रेनेड लांचर और विस्फोटक सामग्री तैयार हो रही थी, आशंका यह भी है कि नक्सली इन हथियारों के जरिए इलाके में 'छोटे पैमाने का युद्ध' छेड़ने की तैयारी में थे. हालांकि, सुकमा पुलिस की सतर्कता से उनकी यह साजिश नाकाम हो गई. ऑपरेशन के दौरान DRG की टीम जब जंगल के भीतर इस ठिकाने तक पहुंची, तो वहां कई अधूरे हथियार और काम में आने वाली मशीनें बरामद हुईं. इससे स्पष्ट हुआ कि यह निर्माण इकाई लंबे समय से सक्रिय था. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि फैक्ट्री में हथियारों का बड़े पैमाने पर उत्पादन किया जा रहा था, जिससे नक्सली अपने गिरोह को मजबूत कर सकें. 

Add Zee News as a Preferred Source

ये भी पढ़ेंः CM विष्णुदेव साय ने चलाई सुपर बाइक, युवाओं को दिया सुरक्षित ड्राइविंग का संदेश

सुकमा के एसपी किरण चव्हाण ने बताया कि यह कार्रवाई नक्सलवाद के उन्मूलन की दिशा में एक बड़ी उपलब्धि है, उन्होंने कहा 'हमारा उद्देश्य केवल नक्सल ऑपरेशन चलाना नहीं, बल्कि बस्तर में स्थायी शांति और विकास स्थापित करना है. सुरक्षाबल अब जंगल के हर कोने में पैठ बना रहे हैं.' बता दें कि सुकमा पुलिस भी तेजी से अब जंगलों में सर्चिंग चला रही है. 

नक्सलवाद के खिलाफ निर्णायक लड़ाई 

बस्तर की वादियों में अब नक्सलवाद के खिलाफ निर्णायक लड़ाई चल रही है. बीते एक साल में सुकमा जिले में नक्सल विरोधी मोर्चे पर लगातार सफलताएं मिली हैं, अब तक 545 नक्सली सरेंडर कर चुके हैं तो 454 नक्सलियों को गिरफ्तार किया गया है और 64 हार्डकोर नक्सली मुठभेड़ों में ढेर हुए हैं. इन अभियानों के बाद नक्सल नेटवर्क कमजोर पड़ा है और जिन इलाकों में कभी बंदूकों की आवाज़ गूंजती थी, वहां अब सड़कें, स्कूल और पुनर्वास केंद्र बन रहे हैं. वहीं बस्तर के ज्यादातर जिलों में अब नक्सली गतिविधियां पूरी तरह से बंद होती दिख रही हैं. 

ये भी पढ़ेंः  इस महीने के अंत में रायपुर में जुटेंगे PM मोदी, अमित शाह और अजित डोभाल; क्या है वजह 

मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ के नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार और जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

chhattisgarh naxalite factorysukma naxalite factory

Trending news

Indore Metro
इंदौर मेट्रो रूट पर हुआ बड़ा बदलाव, अब शहर के इस इलाके में अंडरग्राउंड दौड़ेगी ट्रेन
gwalior news
ग्वालियर एयरपोर्ट पर हड़कंप! नीदरलैंड के यात्री के पास मिली प्रतिबंधित GPS डिवाइस
Bhavantar Yojana
भावांतर भुगतान योजना से आए 'अच्छे दिन', किसानों को अब तक हुआ कितना फायदा?
mp news today
MP News Today: छिंदवाड़ा में होटल पर पुलिस का बड़ा छापा, पढ़िए 4 नवंबर की बड़ी खबरें
surajpur news
छत्तीसगढ़ में 4 साल की बच्ची से हैवानियत, नाबालिग ने मिठाई का लालच देकर किया रेप
Vishnu Deo Sai
CM विष्णुदेव साय ने चलाई सुपर बाइक, युवाओं को दिया सुरक्षित ड्राइविंग का संदेश
#BharatBandh #Congress #BJP #BloodCharacter
MP में किसानों की समस्याओं पर गरमाई सियासत, कांग्रेस का 6 नवंबर को धरना प्रदर्शन
mp news
MP में आज से शुरू होगी SIR, जब BLO आपके घर पहुंचें तो सबसे पहले क्या करें?
DG Conference
इस महीने के अंत में रायपुर में जुटेंगे PM मोदी, अमित शाह और अजित डोभाल; क्या है वजह
indore news
एमपी में भीषण हादसा: यात्रियों से भरी बस पलटी खाई में, कई लोगों की मौत;मची चीख-पुकार