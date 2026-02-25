Advertisement
Zee Madhya Pradesh Chhattisgarhरायपुर

छत्तीसगढ़ में बड़े नक्सली ने किया सरेंडर, एके-47 के साथ पहुंचा BSF कैंप, अब 23 सक्रिय

Naxalite Mallesh Surrender: छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले में एक और बड़े नक्सली मल्लेश ने सरेंडर किया है. बताया जा रहा है कि वह कांकेर के बीएसएफ कैंप में पहुंचा और आत्मसमर्पण कर दिया.

Written By  Arpit Pandey|Reported By: Zee Media Bureau|Last Updated: Feb 25, 2026, 01:16 PM IST
कांकेर में बड़े नक्सली कमांडर ने किया सरेंडर
कांकेर में बड़े नक्सली कमांडर ने किया सरेंडर

Chhattisgarh News: छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के खिलाफ चल रहे अभियान का असर दिखने लगा है. बुधवार को कांकेर जिले में एक और बड़े नक्सली मल्लेश ने सरेंडर कर दिया. वह ग्रामीणों के साथ कांकेर में बने सीमा सुरक्षा बल के कैंप पहुंचा और वहां वरिष्ठ अधिकारियों के सामने आत्मसमर्पण कर दिया. नक्सली मल्लेश अपने साथ एके-47 लेकर पहुंचा था. उसने बताया कि ग्रामीणों की सलाह पर उसने सरेंडर करने का फैसला किया है. वह अब अन्य नक्सलियों की तरह मुख्यधारा में लौटना चाहता है. मल्लेश कांकेर समेत बस्तर में नक्सलियों का बड़ा नाम माना जाता था.

बस्तर में सक्रिय था नक्सली मल्लेश

पुलिस ने बताया कि नक्सली कमांडर मल्लेश बस्तर में सक्रिय था. खासतौर पर कांकेर जिले में उसकी अच्छी पकड़ मानी जाती थी. वह बुधवार को कुछ ग्रामीणों के साथ छोटेबेठिया स्थित बीएसएफ कैंप पहुंचा और एके-47 राइफल के साथ वहां सरेंडर कर दिया. पुलिस ने बताया कि वह नक्सल संगठन में डीवीसीएम रैंक पर कार्यरत था. कुछ दिनों पहले मल्लेश ने ग्रामीणों से सरेंडर कर मुख्यधारा में लौटने की इच्छा जताई थी. जिसके बाद उसके आत्मसमर्पण की तैयारियां की गईं. मल्लेश ने 94वीं वाहिनी के बीएसएफ कमांडर राघवेंद्र सिंह की मौजूदगी में सरेंडर किया.

नक्सली मल्लेश के सरेंडर को सुरक्षा बलों ने बड़ी सफलता बताया है. उनका कहना है कि कांकेर जिले में लगातार शांति स्थापना और नक्सल उन्मूलन अभियान चलाया जा रहा है. इससे प्रभावित होकर बड़ी संख्या में नक्सली मुख्यधारा में लौट चुके हैं. माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में यहां बचे हुए नक्सली भी सरेंडर कर सकते हैं. कांकेर जिले में पुलिस और सुरक्षाबल मिलकर ग्रामीण इलाकों में तेजी से अभियान चला रहे हैं.

उत्तर बस्तर में अब केवल 23 नक्सली सक्रिय

छत्तीसगढ़ के बस्तर में अब गिने-चुने नक्सली ही बचे हैं. उत्तर बस्तर कांकेर में अब भी 23 नक्सली सक्रिय बताए जा रहे हैं. सुरक्षाबलों की ओर से इन नक्सलियों को भी सरेंडर करने की सलाह दी गई है. लेकिन अगर वे सरेंडर नहीं करते हैं तो उनके खिलाफ सर्च ऑपरेशन चलाया जा सकता है. मल्लेश के आत्मसमर्पण के बाद माना जा रहा है कि जल्द ही बचे हुए नक्सली भी सरेंडर कर सकते हैं. 

मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ के नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार और जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

