छत्तीसगढ़ में बदलाव की बयार: नक्सली हथियार छोड़ने को तैयार, सरकार से सीजफायर की मांग

Naxalite Groups Ceasefire: छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के खिलाफ चल रहे ऑपरेशनों का असर अब दिख रहा है, क्योंकि नक्सलियों के संगठन 'माओवादी' ने एक बार फिर सरकार से शांति वार्ता की अपील की है. नक्सल संगठनों का कहना है कि वह हथियारबंद संघर्ष को रोककर शांति से बातचीत के लिए तैयार है, नक्सल संगठन का कहना है कि वह सरकार से अब गंभीरता से बातचीत करने के लिए तैयार हैं. बता दें कि छत्तीसगढ़ में नक्सल मोर्चे पर सुरक्षा बलों की सख्त रणनीति और लगातार जारी ऑपरेशनों ने बड़ा असर दिखाना शुरू कर दिया है, बीते 18 महीनों में 450 से अधिक नक्सलियों के मारे जाने के बाद अब माओवादी संगठन बैकफुट पर आ गया है.

छत्तीसगढ़ में नक्सलियों का पत्र आया

दरअसल, बस्तर में माओवादी संगठन की केंद्रीय कमेटी के प्रवक्ता 'अभय' के नाम से जारी एक पत्र में कहा गया है कि मौजूदा हालात को देखते हुए पार्टी अब हिंसा छोड़ने और वार्ता के जरिए समाधान की ओर बढ़ने को तैयार है, पत्र में कहा गया है कि बदलते माहौल में वे अब जंगलों में खून-खराबा नहीं चाहते और शांति कायम करने की दिशा में गंभीर हैं, पत्र में यह भी कहा गया है कि इस प्रस्ताव को पार्टी के वरिष्ठ नेताओं और कैडर के साथ गहन चर्चा के बाद तैयार किया गया है. नक्सलियों ने सरकार से एक महीने के लिए सीजफायर की मांग की है ताकि संगठन के अंदर विचार-विमर्श किया जा सके और सभी स्तर पर सहमति बनाई जा सके, उनका कहना है कि सरकार की तरफ से सहयोग और सकारात्मक रुख मिलने पर वे शांति वार्ता के लिए प्रतिनिधिमंडल तैयार कर सकते हैं.

वीडियो कॉल से बातचीत का प्रस्ताव

नक्सलियों ने संकेत दिया है कि वे प्रारंभिक स्तर पर वीडियो कॉल के जरिए सरकार या गृह मंत्रालय द्वारा नियुक्त प्रतिनिधियों से बातचीत को भी तैयार हैं, इसके लिए उन्होंने एक महीने का समय मांगा है ताकि जेल में बंद और अलग-अलग राज्यों में सक्रिय अपने साथियों से विचार-विमर्श किया जा सके. पत्र में यह भी कहा गया है कि नक्सली संगठन के कई कैडर इंटरनेट और सोशल मीडिया से दूर रहते हैं, ऐसे में सरकार अगर इस प्रस्ताव को स्वीकार करती है तो उसे दूरदर्शन और आकाशवाणी जैसे सरकारी माध्यमों से इसका प्रसारण करवाना चाहिए ताकि सूचना सभी तक पहुंचे.

10 महीने में 6वीं बार बातचीत की कोशिश

माओवादी संगठनों ने पिछले 10 महीनों में छठी बार केंद्र सरकार से वार्ता की अपील की है, नवंबर 2024 से अब तक वे लगातार शांति वार्ता के लिए प्रस्ताव भेजते आ रहे हैं, लेकिन सरकार की तरफ से अब तक कोई औपचारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है, इस बीच सुरक्षाबलों की कार्रवाई और रणनीति और तेज होती गई है. दरअसल, छत्तीसगढ़ समेत माओवादी प्रभावित क्षेत्रों में फोर्स की कार्रवाई लगातार तेज हुई है, केवल 21 मई को बीजापुर के गुंडेकोट इलाके में माओवादी महासचिव बसवराज सहित 28 नक्सली ढेर किए गए. इस साल अब तक 13 बड़े नक्सली कमांडर मारे गए हैं, जिससे संगठन को बड़ा झटका लगा है.

अब सबकी नजर केंद्र सरकार और गृह मंत्रालय की प्रतिक्रिया पर है, अगर सरकार माओवादियों के इस नए प्रस्ताव को गंभीरता से लेती है तो छत्तीसगढ़ सहित पूरे माओवादी बेल्ट में शांति स्थापना की दिशा में यह एक ऐतिहासिक मोड़ साबित हो सकता है.

