छत्तीसगढ़ में नक्सलियों ने फिर मारी पलटी, शांति वार्ता से इनकार, प्रेस नोट हुआ था वायरल

Naxalites Press Note: छत्तीसगढ़ में नक्सलियों ने एक बार फिर शांति वार्ता से इनकार कर दिया है, नक्सल संगठनों का कहना है कि कुछ दिनों पहले जारी हुए शांति वार्ता के प्रेस नोट से उनका कुछ लेना देन नहीं है. नक्सलियों की केंद्रीय समिति और दंडकारण्य स्पेशल जोनल कमेटी ने सरकार से शांति वार्ता जैसा कोई प्रस्ताव नहीं रखने की बात कही है. इसके लिए भी सोमवार को एक प्रेस नोट नक्सल संगठनों की तरफ से जारी किया गया था, जिसमें कहा गया वह शांति वार्ता में शामिल नहीं होंगे और हथियार का रास्ता अपनाएंगे.बताया जा रहा है कि दंडकारण्य स्पेशल जोनल कमेटी के प्रवक्ता की तरफ से यह बयान जारी किया गया है, जिसमें अभय नाम के पोलित ब्यूरो के सदस्य सोनू के नाम से यह लेटर जारी हुआ है.

शांति वार्ता से इनकार

नक्सलियों ने तीन पन्नों का एक प्रेस नोट जारी किया है, जिसमें लिखा गया है कि हथियार बंद संघर्ष को नहीं छोड़ा जाएगा, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो यह उनकी पार्टी के कानून का संशोधन जैसा होगा. पत्र में यह भी लिखा है कि इससे पहले मारे गए नक्सली कमांडर बसवा राजू ने शांति वार्ता के लिए जो प्रयास किए थे, उसे गलत तरीके से पेश किया गया है, ऐसे में अगर इसी तरह के हालात बनते हैं तो इससे उनके संगठन में विभाजन जैसी स्थिति बन सकती है. इसलिए फिलहाल नक्सलियों के संगठनों ने शांति वार्ता और हथियार छोड़ने जैसी किसी भी संभावनाओं को खारिज कर दिया है. इससे यह भी तय है कि नक्सलियों के खिलाफ फोर्स का ऑपरेशन भी जारी रहेगा.

Add Zee News as a Preferred Source

ये भी पढ़ेंः छत्तीसगढ़-महाराष्ट्र बॉर्डर पर जवानों की नक्सलियों से मुठभेड़, एक हुआ ढेर, जमकर हो रही फायरिंग

17 सितंबर को वायरल हुआ था नोट

दरअसल, 17 सितंबर को एक प्रेस नोट वायरल हुआ था, जिसमें नक्सलियों की तरफ से हथियार छोड़कर शांति वार्ता का प्रस्ताव रखने की बात लिखी हुई थी. लेकिन अब नक्सलियों ने इस वायरल प्रेस नोट से किनारा कर लिया है, उनका कहना है कि इस नोट से उनका कुछ लेना देना नहीं है. नक्सल संगठनों का कहना है कि 17 सितंबर को सोनू और अभय नाम से जो प्रेस नोट जारी किया गया था, उससे नक्सल संगठनों का कुछ लेना देना नहीं है यह उनका व्यक्तिगत फैसला हो सकता है. दरअसल, वायरल प्रेस नोट में कहा गया था कि माओवादी संगठन ने बदलती स्थितियों में हथियार छोड़कर मुख्यधारा में शामिल होने का फैसला लिया है, जिसमें यह भी लिखा था कि यह फैसला पार्टी के पूर्व कमांडर बसवा राजू की तरफ से शुरू हुई शांति वार्ता की कोशिशों का हिस्सा है. लेकिन माओवादी केंद्रीय समिति ने अब इस दावे को खारिज कर दिया है.

नक्सलियों के खिलाफ जारी रहेगा ऑपरेशन

बता दें कि छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन जारी है, सोमवार को ही नारायणपुर जिले में फोर्स ने दो बड़े नक्सलियों को ढेर किया था, खुद गृहमंत्री अमित शाह ने इस पर पोस्ट की थी. अमित शाह ने छत्तीसगढ़ के साथ-साथ देश से मार्च 2026 तक नक्सलवाद को खत्म करने की घोषणा की है. शाह के डेडलाइन के बाद से नक्सलियों के खिलाफ छत्तीसगढ़ में ऑपरेशन तेज हुए हैं, अब तक कई बड़े नक्सल कमांडरों को ढेर भी किया जा चुका है. अब तक 250 के आसपास नक्सली साल 2025 की शुरुआत से लेकर अब तक मारे गए हैं. छत्तीसगढ़-तेलंगाना बॉर्डर मौजूद कर्रेगुट्टा की पहाड़ियों पर सबसे नक्सलियों के खिलाफ सबसे लंबा 24 दिनों का ऑपरेशन भी चल चुका है, जिसके बाद से ही कर्रेगुट्टा की पहाड़ियों पर सुरक्षाबलों का कब्जा है. ऐसे में माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन और तेज होंगे.

ये भी पढ़ेंः मानसून जाते-जाते छत्तीसगढ़ में कराएगा बारिश, दुर्गा पूजा तक बरसात के आसार

मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ के नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार और जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!