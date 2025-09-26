Advertisement
जंगलों से निकल शहरों में पनाह ले रहे नक्सली, रायपुर में फर्जी पहचान से खुले असली मंसूबे

Naxalite Husband Wife Arrested: रायपुर में एक नक्सली पति-पत्नी को गिरफ्तार किया गया है. जो किराए के मकान में पहचान बदलकर रहे थे और इलाजा का बहाना बनाए हुए थे. 

Written By  Arpit Pandey|Reported By: Zee Media Bureau|Last Updated: Sep 26, 2025, 10:55 AM IST
रायपुर में नक्सली पति-पत्नी गिरफ्तार
रायपुर में नक्सली पति-पत्नी गिरफ्तार

Chhattisgarh News: छत्तीसगढ़ में नक्सलियों पर जारी एक्शन के बाद से ही नक्सलियों में हड़कंप मचा हुआ है. आलम यह है कि नक्सली अब जंगलों से निकल शहरों में पनाह लेने लगे हैं. छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में पुलिस ने एक नक्सली पति-पत्नी को गिरफ्तार किया है जो लंबे समय से फर्जी पहचान पत्र के आधार पर यहां रह रहे थे. पुलिस ने बताया कि नक्सली दंपत्ति ने इलाज का बहाना बनाकर मकान किराए पर लिया था और वह कई बार रायपुर में अपना ठिकाना बदल चुके हैं, पति-पत्नी के पास से फर्जी आधार कार्ड भी जब्त किए गए हैं, दोनों को रायपुर के चंगोराभाठा इलाके से एसआईए की टीम ने पकड़ा है 

बीजापुर इलाके में थे सक्रिए 

रायपुर से गिरफ्तार किए गए नक्सली पति-पत्नी मूल रूप से बीजापुर के गंगालूर इलाके के रहने वाले बताए जा रहे हैं, पति का नाम जग्गू उर्फ रमेश कुरसम और पत्नी का नाम कमला बताया जा रहा है, दोनों ने मकान मालिक को फर्जी आधार कार्ड दिए थे, जिसके बाद से ही वह इलाज के बहाने यहां रह रहे थे. नक्सली दंपत्ति पिछले कुछ सालों से रायपुर में सक्रिय बताए जा रहे हैं, पुलिस को दोनों के पास से कुछ अहम दस्तावेज भी मिले हैं, जिसमें मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक सामान शामिल है, पुलिस ने फिलहाल रमेश को रिमांड पर लिया है, जबकि पत्नी को न्यायिक रिमांड पर भेजा है. पुलिस दोनों की शहरी नेटवर्क की कुंडली खंगाल रही है. 

रायपुर पुलिस को मिला था इनपुट 

पुलिस ने बताया कि युवक किसी बड़े अफसर के घर पर ड्राइवर और गार्ड की नौकरी भी कर चुका है, ऐसे में पुलिस को दोनों से कई अहम जानकारियां मिल सकती है, क्योंकि दोनों रायपुर में रुके थे. ऐसे में उनका क्या प्लान था, इस पर भी खुलासे हो सकते हैं. बताया जा रहा है कि रायपुर पुलिस को इनपुट मिला था कि दो नक्सली नाम और पहचान बदलकर रायपुर के चंगोराभाठा में रह रहे हैं, ऐसे में पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार किया है, जो 2017 से नक्सल संगठनों में एक्टिव थे. पुलिस को इस बात की भी संभावना लग रही है कि वह चार से पांच साल से रायपुर में रह रहे थे, जिनके पास कुछ अहम जानकारियां हो सकती हैं. 

एनआईए कोर्ट में पेश 

रायपुर में पकड़े गए दोनों नक्सली पति-पत्नी को गिरफ्तारी के बाद बिलासपुर की एनआईए कोर्ट में पेश किया है, जिसके बाद पुलिस ने दोनों को रिमांड पर लिया है. महिला को न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है. फिलहाल इस मामले में एजेंसी की तरफ से कोई जानकारी नहीं आई है, लेकिन माना जा रहा है कि पूछताछ में कुछ अहम खुलासे हो सकते हैं. 

बस्तर में नक्सलियों पर एक्शन 

दरअसल, बीते कुछ समय से नक्सलियों के खिलाफ बस्तर संभाग में तेजी से एक्शन हो रहा है. जिसके बाद माना जा रहा है कि नक्सली अब जंगलों से शहरों की तरफ भी रुख कर रहे हैं, क्योंकि नक्सलियों का नेटवर्क शहरी भी हो सकता है. सुरक्षाबलों ने बीते कुछ समय में बड़े ऑपरेशनों को अंजाम दिया है, जिसमें कई बडे़ नक्सलियों को ढेर किया गया है, जबकि बड़ी संख्या में नक्सली सरेंडर भी कर चुके हैं. 2025 की शुरुआत से लेकर अब तक 180 से ज्यादा नक्सलियों के ढेर किया जा चुका है, जबकि 1000 से ज्यादा नक्सलियों को गिरफ्तार किया गया है, वहीं 837 नक्सलियों ने सरेंडर किया है. 

;