अब नक्सलवाद का अंत तय! नया रायपुर में वामपंथी उग्रवाद प्रभाग बैठक आज, बनाई जाएगी रणनीति
अब नक्सलवाद का अंत तय! नया रायपुर में वामपंथी उग्रवाद प्रभाग बैठक आज, बनाई जाएगी रणनीति

Raipur LWE Meeting Update: छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद के खिलाफ बड़े एक्शन की तैयारी हो रही है. इसको लेकर रायपुर में वामपंथी उग्रवाद प्रभाग की एक महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है. इस बैठक में सभी सुरक्षा एजेंसिंयां हिस्सा लेंगी.

Written By  Manish kushawah|Last Updated: Sep 05, 2025, 10:10 AM IST
Chhattisgarh Naxalism News: छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद के खिलाफ एकजुट रणनीति तैयार करने के लिए आज नया रायपुर के मेफेयर रिसॉर्ट में वामपंथी उग्रवाद प्रभाग (LWE) की एक महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है. इस बैठक में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (CRPF), सीमा सुरक्षा बल (BSF), भारत-तिब्बत सीमा पुलिस (ITBP) के वरिष्ठ अधिकारी शामिल होंगे. इसके अलावा छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, ओडिशा और तेलंगाना के पुलिस महानिदेशक (DGP) भी इस बैठक में हिस्सा लेंगे.

इसके अलावा, खुफिया ब्यूरो (IB), राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) के निदेशक और नक्सल ऑपरेशन से जुड़े कई राज्यों के गृह विभाग के आला अधिकारी भी इस अहम चर्चा का हिस्सा होंगे. बैठक का मकसद नक्सलवाद के खिलाफ आगामी रणनीति के क्रियान्वयन और नक्सल प्रभावित राज्यों के बीच बेहतर समन्वय व सूचना आदान-प्रदान को बढ़ावा देना है.

नक्सलवाद के खिलाफ लड़ाई
यह बैठक नक्सलवाद के खिलाफ चल रही लड़ाई में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है, जिसमें विभिन्न सुरक्षा बलों और राज्यों के बीच सहयोग को मजबूत करने पर जोर दिया जाएगा. वामपंथी अतिवाद प्रभाग भारत सरकार के गृह मंत्रालय के अंतर्गत एक विभाग है, जिसे 2006 में वामपंथी अतिवाद की चुनौती से व्यापक रूप से निपटने के लिए स्थापित किया गया था. यह प्रभाग प्रभावित राज्यों में सुरक्षा से जुड़ी योजनाओं को लागू करता है, उनकी प्रगति पर नजर रखता है और भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों व विभागों द्वारा विकास योजनाओं के कार्यान्वयन में समन्वय करता है.

