ब्रश करते समय फटी गर्दन की नस, गुब्बारे की तरह सूज गया गला, छत्तीसगढ़ में पहला ऐसा दुर्लभ मामला

Raipur News: रायपुर निवासी एक दुकानदार की गर्दन की नस ब्रश करते समय अचानक फट गई, जिससे उसकी गर्दन में तेजी से सूजन आ गई और वह बेहोश हो गया. मरीज को तुरंत अम्बेडकर अस्पताल में भर्ती कराया गया.

 

Written By  Ranjana Kahar|Last Updated: Jan 06, 2026, 09:01 AM IST
Chhattisgarh News: छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से एक दुर्लभ और गंभीर मेडिकल मामला सामने आया है, जिसने डॉक्टरों को भी हैरान कर दिया है. शहर में एक दुकानदार की ब्रश करते समय अचानक उसकी गर्दन की नस फट गई. उसकी गर्दन तेज़ी से सूज गई और वह बेहोश हो गया. घबराए हुए परिवार वाले उसे तुरंत डॉ. भीमराव अंबेडकर अस्पताल के इमरजेंसी डिपार्टमेंट में ले गए. अस्पताल में शुरुआती जांच के बाद सीटी एंजियोग्राफी की गई जिसमें एक चौंकाने वाली बात सामने आई.

एंजियोग्राफी जांच में चौंकाने वाला तथ्य
अस्पताल में जब मरीज़ की सीटी एंजियोग्राफी की गई तो डॉक्टर भी दंग रह गए. जांच में पता चला कि मरीज़ की दाहिनी कैरोटिड आर्टरी (दिमाग तक खून ले जाने वाली मुख्य नस) फट गई थी, और उसके चारों ओर खून का एक बड़ा, गुब्बारे जैसा जमाव (स्यूडोएन्यूरिज्म) बन गया था. मेडिकल एक्सपर्ट्स के मुताबिक दुनिया भर के मेडिकल जर्नल्स के इतिहास में ऐसे सिर्फ़ 10 मामले दर्ज किए गए हैं, जिससे यह दुनिया का 11वां सबसे दुर्लभ मामला बन गया है. और यह छत्तीसगढ़ में ऐसा पहला मामला है.

डॉक्टरों ने दी नई जिंदगी
मामले की गंभीरता को देखते हुए अंबेडकर अस्पताल के हार्ट, चेस्ट और वैस्कुलर सर्जरी विभाग के स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की एक टीम ने ज़िम्मेदारी संभाली. इस जटिल और जोखिम भरी सर्जरी में डॉक्टरों ने फटी हुई खून की नस को ठीक किया और खून के बहाव को सामान्य किया. डॉक्टरों की विशेषज्ञता और तुरंत फैसले लेने की वजह से मरीज़ को जानलेवा स्थिति से सफलतापूर्वक बचा लिया गया. यह ऑपरेशन बहुत रिस्की था. गर्दन में ज़्यादा खून जमा होने की वजह से आर्टरी को पहचानना बहुत मुश्किल था. ज़रा सी भी गलती मरीज़ की जान ले सकती थी.

बताया जा रहा है कि जब दुकानदार सुबह ब्रश कर रहा था, तभी अचानक उसकी गर्दन की एक नस फट गई थी. हालत इतनी गंभीर हो गई थी कि कुछ ही मिनटों में उसकी पूरी गर्दन सूज गई और वह बेहोश होकर गिर गया. उसके परिवार वाले तुरंत उसे अंबेडकर अस्पताल के इमरजेंसी डिपार्टमेंट में ले गए,  जहां डॉक्टरों ने उसे नई जिंदगी दी.

