नीट यूजी 2025 के दूसरे राउंड की काउंसलिंग शुरू, जानें MBBS-BDS के लिए कब तक होगा पंजीयन?
Zee Madhya Pradesh Chhattisgarhरायपुर

नीट यूजी 2025 के दूसरे राउंड की काउंसलिंग शुरू, जानें MBBS-BDS के लिए कब तक होगा पंजीयन?

NEET UG 2025 Second Round Counselling Date: छत्तीसगढ़ में नीट यूजी के अंतर्गत MBBS-BDS की सीटों के लिए दूसरे चरण की काउंसलिंग आज से शुरू हो गई है. आइए जानते हैं, कब तक इसमें आवेदन कर सकते हैं.

Written By  Manish kushawah|Last Updated: Sep 13, 2025, 09:49 AM IST
MBBS-BDS Seats in Chhattisgarh: छत्तीसगढ़ में NEET UG 2025 के पहले चरण की काउसलिंग के बाद  मेडिकल एवं डेंटल कॉलेजों में 938 सीटें खाली हैं. इसको लेकर MBBS-BDS के लिए दूसरे राउंड की काउंसलिंग शुरू हो चुकी है. यह दूसरा राउंड 13 सितंबर यानि आज से लेकर 17 सितंबर तक नया पंजीयन कर सकते हैं. 

आपको बता दें कि मेडिकल एवं डेंटल कॉलेजों में पहले चरण में एडमिशन के बाद काउंसलिंग प्रक्रिया रुक गई थी. इसी के चलते आज यानि 13 सितंबर से काउंसलिंग शुरू हो चुकी है. मिली जानकारी के मुताबिक, प्रत्येक चरण के दौरान नया पंजीयन करना पड़ेगा. यह पंजीयन 17 सितंबर और एडमिशन की अंतिम तारीख 18 सितबंर रखी है. इस सुविधा से पहले से पंजीकृत पात्र अभ्यर्थियों के लिए भी उपलब्ध रहेगी. 

इन छात्रों को मिलेगा अपग्रेडेशन
इसके अलावा, पहले से एडमिशन वाले छात्रों को अपग्रेडेशन का भी विकल्प भी प्रदान किया गया है. चिकित्सा शिक्षा आयुक्त द्वारा निर्देशित किया गया है कि अभ्यर्थी काउंसलिंग से संबंधित समस्त जानकारी, रिक्त सीटों की सूची एवं अन्य विवरण निदेशालय की आधिकारिक वेबसाइट पर देख सकते हैं. समय सारिणी एवं सीट आवंटन की प्रक्रिया, राष्ट्रीय चिकित्सा परामर्श समिति द्वारा नवीन कार्यक्रम जारी करने के पश्चात प्रकाशित की जाएगी. सीटों का आवंटन पूरी तरह प्रावीण्यता के आधार पर राज्य स्तरीय काउंसलिंग समिति द्वारा किया जाएगा.

छत्तीसगढ़ में मेडिकल की सीटें
राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (एनएमसी) मेडिकल असेसमेंट एवं रेटिंग बोर्ड (एमएआरबी) से प्राप्त अनुमति पत्रों के आधार पर तीन मेडिकल कॉलेजों में शिक्षा सत्र 2025-26 में एमबीबीएस की सीटों में बढ़ोत्तरी की गई है. चिकित्सा शिक्षा आयुक्त कार्यालय द्वारा जारी पत्र के अनुसार श्री शंकराचार्य इंस्टिट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज भिलाई तथा अभिषेक मिश्रा मेमोरियल मेडिकल कॉलेज एंड रिसर्च भिलाई में 50-50 सीटों की वृद्धि हुई है. इसी तरह शंकराचार्य कॉलेज की सीट 150 से बढ़कर 200 तथा अभिषेक मिश्रा मेमोरियल कॉलेज की सीट 100 से बढ़कर 150 हो गई है. श्री बालाजी इंस्टिट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस रायपुर में 100 सीटों की वृद्धि हुई है. अब यहां मेडिकल की सीटें 250 हो गई हैं.

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी. आपके जिले "रायपुर" की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

NEET UG 2025
