छत्तीसगढ़ में आज से बढ़ गई जमीन की कीमत,घर भी खरीदना हुआ महंगा! लागू हुई नई व्यवस्था

Raipur News: छत्तीसगढ़ में गुरूवार से राज्य सरकार ने नई कलेक्टर गाइडलाइन लागू कर दी गई है. जिसके बाद से जमीन की सरकारी दरें 10 फीसदी से 100 फीसदी तक बढ़ गई हैं. नई दरें 20 नवंबर से प्रभावी होगी हैं, जिसके तहत जमीन,प्लॉट या घर की रजिस्ट्र अब संशोधित गाइडलाइन मूल्य पर की जाएगी. इसका सीधा असर रजिस्ट्री शुल्क और स्टाप ड्यूटी पर पड़ेगा. यानी, अब जमीन खरीदना और बेचना दोनों पहले के मुकाबले मंहगा हो जाएगा.

नई गाइडलाइन को 1 अप्रैल से लागू किया जाना था, लेकिन इसमें बदलाव के कारण आज से लागू किया जा रहा है. गाइडलाइन नियम 2000 के अनुसार जमीन की सरकारी दरों की हर साल समीक्षा होना जरूरी है, लेकिन राज्य में साल 2017-18 के बाद से जमीन की दरों में किसी भी प्रकार बढ़ोत्तरी नहीं गई. पंजीयन विभाग के मुताबिक छत्तीसगढ़ में आखरी बार 2017-2018 में जमीन की कीमत बढ़ाई गई थी, जिसके बाद से जमीन की कीमतों में कई संशोधन नहीं किया गया. विभाग का मानना है कि लंबे समय से कीमत नहीं बढ़ने की वजह से बाजार भाव और सरकारी कीमत में बड़ा अंतर देखने को मिल रहा है.

सरकारी रेट बदले

इससे पहले कांग्रेस सरकार ने अपने कार्यकाल में जमीन की सरकारी कीमत में 30 फीसदी तक कम कर दी थी. राज्य में भाजपा सरकार आने के बाद सबसे पहले 30 प्रतिशत की छूट खत्म की और अब करीब डेढ़ साल बाद जमीन की कीमत भी बढ़ा दी. जमीन की कीमत बढ़ने से सरकारी और प्राइवेट बिल्डरों के मकान भी महंगे हो जाएंगे. वहीं बैंक लोन भी बढ़ेगा. नई गाइडलाइन के अनुसार, शहर के मुख्य और व्यावसायिक क्षेत्रों में वृद्धि सर्वाधिक की गई है. प्रमुख चौराहों,बाजार क्षेत्रों और विकसित कॉलोनियों में जमीन की कीमतें 50 प्रतिशथ से 100 प्रतिशत तक बढ़ाई गई हैं. वहीं, ग्रामीण और कम विकसित क्षेत्रों में 10 प्रतिशत से 30 प्रतिशत तक की वृद्धि की गई है. जिन स्थानों पर पिछले वर्षों में रियल एस्टेट गतिविधि तेजी से बढ़ी है, वहां गाइडलाइन रेट में सबसे ज्यादा उछाल देखने को मिला.

वाणिज्यिक कर (पंजीयन) मंत्री ओपी चौधरी के निर्देश पर अब गाइडलाइन दरों को फिर से तय किया गया है और पूरी प्रक्रिया को वैज्ञानिक, पारदर्शी और लोगों के लिए आसान बनाया गया है. नगरीय क्षेत्रों की गाइडलाइन दरें रोड-वाइज बनाई गई हैं, जिससे एक ही सड़क और समान परिस्थिति वाले क्षेत्रों की कीमतें एक जैसी रहें. इसके साथ ही बहुत अधिक दस्तावेजों को हटाकर उनकी संख्या कम कर दी गई है, ताकि लोगों के लिए दरें समझना आसान हो जाए. ग्रामीण क्षेत्रों में भी सभी गांवों की दरों को नक्शे में चिन्हित किया गया है और कोशिश की गई है कि एक जैसी सड़क,भू-स्थिति और परिस्थितियों वाले गांवों की कीमतें भी समान रखी जाएं. मौजूदा दरों की वैज्ञानिक तरीके से मैपिंग करके एक संतुलित बेस रेट तैयार किया गया है और उसी के आधार पर नई गाइडलाइन दरें प्रस्तावित की गई हैं.

