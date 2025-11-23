छत्तीसगढ़ में खुद का घर चाहिए? राज्य स्तरीय आवास मेले में बंपर डिस्काउंट! स्पॉट बुकिंग और बैंक लोन भी मिल रहे

Housing Scheme in Chhattisgarh: छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य के रजत जयंती वर्ष के उपलक्ष्य में 'सबके लिए आवास' के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है. राजधानी रायपुर के बीटीआई ग्राउंड में 23 से 25 नवंबर तक तीन दिवसीय राज्य स्तरीय आवास मेले का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें लगभग ₹2,000 करोड़ की नई आवासीय योजनाओं का शुभारंभ किया जाएगा.

राज्य स्तरीय आवास मेला

दरअसल, रायपुर के BTI ग्राउंड में 23 से 25 नवंबर तक आयोजित होने वाला राज्य स्तरीय आवास मेला इस वर्ष रियल एस्टेट और आवास क्षेत्र के लिए एक बड़ा आयोजन साबित होगा. मेले में 2000 करोड़ रुपए की नई आवासीय योजनाओं का शुभारंभ किया जा रहा है, जिसमें विभिन्न श्रेणियों के नागरिकों के लिए आधुनिक सुविधाओं से युक्त घर उपलब्ध होंगे. राज्य सरकार का प्रमुख फोकस कमजोर और निम्न-आय वर्ग पर है, इसलिए कुल आवासों में से 70% हिस्सा कमजोर वर्गों के लिए आरक्षित रखा गया है. इससे आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को किफायती दरों पर अपना घर पाने का अवसर मिलेगा.

स्पॉट बुकिंग और बैंक लोन भी मिल रहे

मेले में ग्राहकों को तत्काल बुकिंग (स्पॉट बुकिंग), विभिन्न बैंकों से लोन सहायता प्राप्त करने की सुविधा और घर बुक करने पर आकर्षक उपहार भी दिए जा रहे हैं. इसके अलावा मुख्यमंत्री विष्णु देव साय इस मेले के दौरान एक महत्वपूर्ण डिजिटल पहल के तहत नवीन आबंटी पोर्टल का भी शुभारंभ करेंगे. यह पोर्टल आवास योजनाओं के आवंटन की प्रक्रिया को और अधिक पारदर्शी और सुगम बनाएगा. ₹2,000 करोड़ की ये नई योजनाएं न केवल हजारों परिवारों को घर प्रदान करेंगी, बल्कि राज्य के रियल एस्टेट और निर्माण सेक्टर को भी महत्वपूर्ण बढ़ावा देंगी.

