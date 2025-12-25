Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh3052834
Zee Madhya Pradesh Chhattisgarhरायपुर

1 जनवरी से बदल जाएंगे ट्रेनों के आने-जाने के नियम, नया टाइम टेबल जारी, देखें लिस्ट

Raipur News: रेलवे 1 जनवरी से नया ट्रेन टाइमटेबल लागू करने जा रहा है. यह बदलाव रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट के कामों को ध्यान में रखकर किया गया है.नई व्यवस्था के तहत कुल 55 एक्सप्रेस ट्रेनों और 8 पैसेंजर ट्रेनों के समय में परिवर्तन होगा.

Written By  Ranjana Kahar|Last Updated: Dec 25, 2025, 11:47 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

1 जनवरी से बदल जाएंगे ट्रेनों के आने-जाने के नियम, नया टाइम टेबल जारी, देखें लिस्ट

New Railway Timetable Chhattisgarh: इंडियन रेलवे ने नए साल के पहले दिन 1 जनवरी से ट्रेन के टाइमटेबल में बड़े बदलाव करने का फैसला किया है. यह बदलाव रेलवे के इंफ्रास्ट्रक्चर को मज़बूत करने और भविष्य की टेक्नोलॉजिकल ज़रूरतों को पूरा करने के लिए किया गया है. पिछला टाइमटेबल अक्सर ट्रैक की मरम्मत, नई लाइनों के विस्तार और सिग्नलिंग सिस्टम में सुधार के कारण बाधित होता था और इन समस्याओं को दूर करने के लिए यह नया टाइमटेबल तैयार किया गया है. इस बदलाव से कुल 63 ट्रेनें प्रभावित होंगी, जिनमें 55 एक्सप्रेस ट्रेनें और 8 पैसेंजर ट्रेनें शामिल हैं.

नए साल पर रेलवे का नया टाइम- टेबल
दरअसल, नया रेलवे टाइमटेबल 1 जनवरी से लागू होगा. नया टाइमटेबल आधारभूत संरचना और परिचालन पहलुओं को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है. एक्सप्रेस ट्रेनों का समय 10 से 25 मिनट तक बदला जाएगा, जबकि पैसेंजर ट्रेनों का समय 5 से 20 मिनट तक बदला जाएगा. कुल 55 एक्सप्रेस और 8 पैसेंजर ट्रेनों का समय बदला जाएगा. रेलवे प्रशासन ने यात्रियों को नए टाइमटेबल के अनुसार अपनी यात्रा प्लान करने की सलाह दी है. यह बदलाव ऑपरेशन को बेहतर बनाने और यात्रियों की सुविधा बढ़ाने के मकसद से किया गया है.

fallback

Add Zee News as a Preferred Source

इन 8 पैसेंजर ट्रेनों के समय में बदलाव
अंबिकापुर, गोंदिया और इटवारी जैसे स्टेशनों से चलने वाली महत्वपूर्ण पैसेंजर ट्रेनें अब नए शेड्यूल पर चलेंगी. पैसेंजर ट्रेनों के मामले में आठ प्रमुख ट्रेनों के समय में बदलाव किया गया है. उदाहरण के लिए नैनपुर-छिंदवाड़ा पैसेंजर अब अपने पिछले शेड्यूल से एक घंटा देरी से चलेगी. गोंदिया-कटंगी MEMU पैसेंजर का समय 10 मिनट आगे कर दिया गया है. अंबिकापुर से चलने वाली MEMU ट्रेनों का समय भी 10 मिनट बढ़ा दिया गया है. रेलवे प्रशासन ने साफ किया है कि ये बदलाव यात्रियों की सुविधा बेहतर बनाने और ट्रेनों की समय की पाबंदी सुनिश्चित करने के लिए किए गए हैं. यात्रियों को सलाह दी जाती है कि वे 1 जनवरी से अपनी यात्रा शुरू करने से पहले अपडेटेड शेड्यूल देख लें. इसके अलावा साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे पर चलने वाली कुल 28 ट्रेनों, जिनमें 11 एक्सप्रेस ट्रेनें और 17 पैसेंजर ट्रेनें शामिल हैं, की स्पीड बढ़ाकर उनके चलने का समय, निकलने से लेकर पहुंचने तक लगभग 340 मिनट कम कर दिया गया है.

fallback

TAGS

raipur newschhattisgarh news

Trending news

mp news
प्यार के जाल में फंसाया, फिर किया दुष्कर्म, अश्लील वीडियो बनाकर करता रहा ब्लैकमेल
raipur news
1 जनवरी से बदल जाएंगे ट्रेनों के आने-जाने के नियम, नया टाइम टेबल जारी, देखें लिस्ट
mp news
MP में बड़ा साइबर हमला, हैकर्स ने 32 सरकारी वेबसाइट्स को बनाया निशाना
chhattisgarh news
छत्तीसगढ़ के इस जिले में है एशिया का दूसरा सबसे बड़ा चर्च, सिर्फ एक बींब के सहारे खड़ा
mp news
अभ्युदय एमपी ग्रोथ समिट आज, अमित शाह 2 लाख करोड़ के प्रोजेक्ट्स का करेंगे लोकार्पण
sagar news
'घर पर बताया तो जान से मार दूंगा...' छात्रा पर खराब हुई टीचर की नियत, किया बैड टच
chhattisgarh news
बांग्लादेशी समझकर छग के मजदूर की पीट-पीटकर हत्या, 30 लाख मुआवजा देगी केरल सरकार
mp news
'ताजमहल मंदिर था, शाहजहां ने मकबरा बनवाया'....MP के सीनियर BJP नेता का बड़ा बयान
chhatarpur news
खाकी की आड़ में जेल का काला खेल, गुटखे से लेकर खाने तक के तय हैं रेट, Video वायरल
mp news
MP की सड़कों पर बिछ रही लाशें! हर दिन 41 मौतें, सड़क हादसों में चौथे नंबर पर