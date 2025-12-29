Advertisement
Zee Madhya Pradesh Chhattisgarhरायपुर

न्यू ईयर पर हो जाएं सावधान! होटल-बार संचालकों को दी चेतावनी, बिल्कुल भी नहीं चलेगी लापरवाही

Raipur New Year security: नववर्ष को सुरक्षित और शांतिपूर्ण बनाने के लिए रायपुर पुलिस अलर्ट मोड में है. एसएसपी डॉ. लाल उमेद सिंह ने होटल, बार और क्लब संचालकों को सख्त निर्देश दिए हैं. नशे, ट्रैफिक और सुरक्षा व्यवस्था पर विशेष निगरानी रहेगी.

Written By  Manish kushawah|Last Updated: Dec 29, 2025, 11:32 PM IST
Trending Photos

Raipur police alert: नववर्ष समारोह को लेकर रायपुर पुलिस ने कमर कस ली है. इसी क्रम में रायपुर एसएसपी डॉ. लाल उमेद सिंह ने शहर के होटल, बार, क्लब संचालकों और इवेंट ऑर्गेनाइजरों के साथ अहम बैठक की. बैठक में एसएसपी ने साफ कहा कि न्यू ईयर सेलिब्रेशन के दौरान किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी. शहर में बढ़ती भीड़ और जश्न को देखते हुए पुलिस का पूरा फोकस सुरक्षा और कानून व्यवस्था बनाए रखने पर है.

एसएसपी ने निर्देश दिए कि न्यू ईयर पार्टी के दौरान नशाखोरी पर सख्त नियंत्रण रखा जाए. होटल, बार और क्लबों में सुरक्षा गार्ड, सीसीटीवी कैमरे और पार्किंग की पुख्ता व्यवस्था अनिवार्य रूप से होनी चाहिए. उन्होंने कहा कि सभी आयोजनों में तय नियमों का पालन कराया जाए. आयोजकों को यह सुनिश्चित करना होगा कि कोई भी अव्यवस्था न हो और स्थानीय लोगों को किसी तरह की परेशानी न उठानी पड़े.

हर जगह होगी चेकिंग
पुलिस प्रशासन ने साफ कर दिया है कि सभी न्यू ईयर आयोजन रात 12 बजे तक ही समाप्त करने होंगे. आयोजन स्थलों के बाहर ट्रैफिक व्यवस्था संभालने की जिम्मेदारी भी होटल और क्लब संचालकों की होगी. एसएसपी ने बताया कि शहर के अलग-अलग इलाकों में चेकिंग प्वाइंट लगाए जाएंगे. नशे में वाहन चलाने वालों पर विशेष नजर रहेगी और जांच लगातार की जाएगी.

एसएसपी की चेतावनी
एसएसपी डॉ. सिंह ने चेतावनी दी कि अगर कोई व्यक्ति नशे की हालत में गाड़ी चलाते हुए पकड़ा गया, तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी. यदि कोई ज्यादा नशे में पाया जाता है, तो उसे सुरक्षित घर पहुंचाने की जिम्मेदारी होटल या क्लब संचालकों की होगी. पुलिस का उद्देश्य किसी पर कार्रवाई करना नहीं, बल्कि सभी के लिए सुरक्षित माहौल बनाना है. पुलिस ने आम लोगों से भी अपील की है कि नियमों का पालन कर सुरक्षित तरीके से नया साल मनाएं.

रिपोर्टः राजेश निषाद, रायपुर

Raipur New Year

