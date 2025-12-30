Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh3058503
Zee Madhya Pradesh Chhattisgarhरायपुर

New Year 2026: छत्तीसगढ़ में शराब दुकानें, बार और होटल कितने बजे तक खुले रहेंगे ?

New Year Guideline: छत्तीसगढ़ में नए साल पर शराब दुकानें, बार और होटल कितने बजे तक खुल सकेंगे इसकी पूरी गाइडलाइन आ गई है. वहीं नियम तोड़ने पर जुर्माने का प्रावधान भी किया गया है.

Written By  Arpit Pandey|Reported By: Zee Media Bureau|Last Updated: Dec 30, 2025, 03:38 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

न्यू ईयर की गाइडलाइन जारी
न्यू ईयर की गाइडलाइन जारी

Chhattisgarh News: नए साल के जश्न को लेकर छत्तीसगढ़ में भी अलर्ट जारी है. पुलिस और प्रशासन की टीमें लगातार सर्चिंग पर रहेगी. वहीं राज्य में नए साल के रात की गाइडलाइन भी आ गई है. रात 10 बजे के बाद डीजे बंद करने के आदेश दिए गए हैं. वहीं अगर कोई बिना लाइसेंस के शराब परोसता हुआ पाया गया या फॉर्म हाउस या अन्य होटलों में ऐसा कुछ होता पाया गया तो उसके खिलाफ तुरंत कार्रवाई की जाएगी. रायपुर शहर में 600 अतिरिक्त पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है, जबकि 50 से ज्यादा पेट्रोलिंग गाड़ियां शहर में तैनात रहेगी.

रात 12 बजे तक दुकानें होगी बंद 

छत्तीसगढ़ में शराब दुकानों को लेकर भी आदेश जारी हो चुका है. जिसमें रात 12 बजे के बाद शहरी और बाहरी इलाकों की दुकानें 12 बजकर 30 मिनट के बाद बंद रहेगी. वहीं बिना लाइसेंस के शराब परोसने पर भी कार्रवाई की जाएगी. इसके अलावा गाड़ियों में घूमते हुए या कही सार्वजनिक स्थानों पर रुककर कोई शराब का सेवन करता पाया गया तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई होगी. नए साल के जश्न में शराब पीकर अगर कोई भी हुड़दंग करता हुआ पाया गया तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. जबकि सार्वजनिक स्थानों पर शराब का सेवन बिल्कुल नहीं होगा. 

Add Zee News as a Preferred Source

ये भी पढ़ेंः Gold Silver Rate Today: सोने-चांदी के दामों का यू-टर्न, 30 दिसंबर को गिर गए रेट
 
बार-पब पर भी निर्देश 

बार-पब और होटल को लेकर भी निर्देश जारी हो चुके हैं, जहां रात 12 तक ही सबकुछ खुला रखने के निर्देश दिए हैं. यहां भी डीजे का शोर बिल्कुल नहीं करने के निर्देश दिए गए हैं. वहीं सार्वजनिक स्थानों पर डीजे या बूफर रखकर किसी तरह का कोई शोर शराबा नहीं करने के निर्देश दिए गए हैं. छत्तीसगढ़ पुलिस ने लोगों से नियमों का पालन करने की अपील की है. 

रायपुर से लेकर बिलासपुर तक और दुर्ग से लेकर भिलाई तक विशेष निगरानी रखी जाएगी. 31 दिसंबर की शाम से 1 जनवरी की सुबह तक पूरे शहरों में पुलिस पेट्रोलिंग होगी और हर जगहों पर कड़ी निगरानी रखी जाएगी. बिलासपुर में भी 800 से ज्यादा जवानों की तैनाती की जाएगी. बता दें कि छत्तीसगढ़ में नए साल के जश्न को लेकर तैयारियां शुरू हो गई है. कई जगहों पर नए साल का जश्न मनाया जाएगा, जिसके लिए पुलिस ने अभी से चौकसी बढ़ा दी है. 

ये भी पढ़ेंः 31 दिसंबर और 1 जनवरी को MP-CG में बैंक खुले रहेंगे या बंद? देख लीजिए हॉलिडे लिस्ट

मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ के नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार और जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

New Year Guidelinechhattisgarh new year guidelineCG News

Trending news

bank holiday
31 दिसंबर और 1 जनवरी को MP-CG में बैंक खुले रहेंगे या बंद? देख लीजिए हॉलिडे लिस्ट
chhattisgarh news
नर्सिंग स्टूडेंट्स के लिए गुड न्यूज! अब 10 परसेंटाइल पर भी मिलेगा B.Sc में एडमिशन
bhopal news
नए साल पर एक्शन में ट्रैफिक पुलिस, ये नियम तोड़ने पर 10 हजार का लगेगा जुर्माना
balodabazar news
बलौदाबाजार में बड़ा हादसा, हाईवा ने खड़ी क्रूजर को मारी टक्कर, 2 की मौत कई लोग घायल
Nushrratt Bharuccha
जब बाबा महाकाल के दरबार पहुंचीं नुसरत भरूचा, प्रसाद के रूप में मिली ये चीज
satna news
चित्रकूट गैंगरेप कांड में बड़ा फैसला, 4 दरिंदों को 20-20 साल की कठोर कैद
Republic Day Parade
दिल्ली में कर्तव्य पथ पर दिखेगा जनजातीय वीर नायकों का गौरव,छत्तीसगढ़ की झांकी का चयन
bhopal news
सड़क हादसों पर लगाम की तैयारी: पैदल चलने वालों की सुरक्षा के लिए होने जा रहा ये काम
chhattisgarh news
त्वचा हुई पपड़ीदार...ये कैसी दुर्लभ बीमारी, जिससे बच्ची का शरीर बन रहा पेड़
bhopal news
MP के रेल यात्रियों को खुशखबरी: भोपाल से झारखंड तक चलेगी सीधी ट्रेन, जानिए नाम