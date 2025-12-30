New Year 2026: छत्तीसगढ़ में शराब दुकानें, बार और होटल कितने बजे तक खुले रहेंगे ?

Chhattisgarh News: नए साल के जश्न को लेकर छत्तीसगढ़ में भी अलर्ट जारी है. पुलिस और प्रशासन की टीमें लगातार सर्चिंग पर रहेगी. वहीं राज्य में नए साल के रात की गाइडलाइन भी आ गई है. रात 10 बजे के बाद डीजे बंद करने के आदेश दिए गए हैं. वहीं अगर कोई बिना लाइसेंस के शराब परोसता हुआ पाया गया या फॉर्म हाउस या अन्य होटलों में ऐसा कुछ होता पाया गया तो उसके खिलाफ तुरंत कार्रवाई की जाएगी. रायपुर शहर में 600 अतिरिक्त पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है, जबकि 50 से ज्यादा पेट्रोलिंग गाड़ियां शहर में तैनात रहेगी.

रात 12 बजे तक दुकानें होगी बंद

छत्तीसगढ़ में शराब दुकानों को लेकर भी आदेश जारी हो चुका है. जिसमें रात 12 बजे के बाद शहरी और बाहरी इलाकों की दुकानें 12 बजकर 30 मिनट के बाद बंद रहेगी. वहीं बिना लाइसेंस के शराब परोसने पर भी कार्रवाई की जाएगी. इसके अलावा गाड़ियों में घूमते हुए या कही सार्वजनिक स्थानों पर रुककर कोई शराब का सेवन करता पाया गया तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई होगी. नए साल के जश्न में शराब पीकर अगर कोई भी हुड़दंग करता हुआ पाया गया तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. जबकि सार्वजनिक स्थानों पर शराब का सेवन बिल्कुल नहीं होगा.

बार-पब पर भी निर्देश

बार-पब और होटल को लेकर भी निर्देश जारी हो चुके हैं, जहां रात 12 तक ही सबकुछ खुला रखने के निर्देश दिए हैं. यहां भी डीजे का शोर बिल्कुल नहीं करने के निर्देश दिए गए हैं. वहीं सार्वजनिक स्थानों पर डीजे या बूफर रखकर किसी तरह का कोई शोर शराबा नहीं करने के निर्देश दिए गए हैं. छत्तीसगढ़ पुलिस ने लोगों से नियमों का पालन करने की अपील की है.

रायपुर से लेकर बिलासपुर तक और दुर्ग से लेकर भिलाई तक विशेष निगरानी रखी जाएगी. 31 दिसंबर की शाम से 1 जनवरी की सुबह तक पूरे शहरों में पुलिस पेट्रोलिंग होगी और हर जगहों पर कड़ी निगरानी रखी जाएगी. बिलासपुर में भी 800 से ज्यादा जवानों की तैनाती की जाएगी. बता दें कि छत्तीसगढ़ में नए साल के जश्न को लेकर तैयारियां शुरू हो गई है. कई जगहों पर नए साल का जश्न मनाया जाएगा, जिसके लिए पुलिस ने अभी से चौकसी बढ़ा दी है.

