'पति-ससुर सब मिलकर प्रताड़ित कर रहे', नवविवाहिता ने मौत से पहले बनाया वीडियो, कहा-मेरे पास कोई रास्ता नहीं

Raipur News-रायपुर में एक नवविवाहिता फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली. महिला का शव उसके कमरे में साड़ी के फंदे से लटकते हुए मिला. जान देने से पहले महिला ने एक वीडियो बनाया जिसमें उसने अपने पति, देवर और सास-ससुर पर प्रताड़ित करने का आरोप लगाया.

 

Written By  Harsh Katare|Last Updated: Oct 24, 2025, 03:59 PM IST
'पति-ससुर सब मिलकर प्रताड़ित कर रहे', नवविवाहिता ने मौत से पहले बनाया वीडियो, कहा-मेरे पास कोई रास्ता नहीं

Chhattisgarh News-छत्तीसगढ़ के रायपुर के डीडी नगर इलाके में एक महिला ने सुसाइड कर लिया. महिला की लाश कमरे में फंदे से लटकती हुई मिली. बताया जा रहा है कि आत्महत्या से पहले पति-पत्नी के बीच टीवी बंद करने और मोबाइल रख लेने को लेकर झगड़ा हुआ था. वहीं महिला ने फांसी लगाने से पहले एक वीडियो बनाया, जिसमें उसने अपने पति, देवर और सास-ससुर पर लगातार प्रताड़ित करने का आरोप लगाया. महिला ने वीडियो में जीवन से तंग आने की बात कही. 

फंदे पर लटका शव, कटने के निशान मिले
यह पूरा मामला डीडी नगर थाना क्षेत्र का है. बताया जा रहा है कि सुसाइड से पहले पति-पत्नी के बीच झगड़ा हुआ था. इस झगड़े के बाद पति कमरे से बाहर चला गया. थोड़ देर के बाद जब वापस लौटा तो देखा की पत्नी फंदे से लटकी थी. उसके हाथ में कटने के निशान भी थे. पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है. 

जान देने से पहले बनाया वीडियो
महिला मंजूषा गोस्वामी ने सुसाइड से पहले 1 मिनट का वीडियो बनाया. इस वीडियो में उसने अपने जीवन से तंग आने की बात कही. वीडियो में वह कह रही है कि मेरा पति, देवर, सास और ससुर सब मिलकर प्रताड़ित कर रहे है. मेरे पास अब कोई रास्ता नहीं रह गया है. मैं चार बहनों में बड़ी हूं और मेरे पापा इकलौते कमाने वाले हैं. मेरे पास मरने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है. मैं सब छोड़कर जा रही हूं. मेरा पति मेरे ऊपर दो बार हाथ उठाया है. वो मेरे लिए झूठ बोलता है. मेरी सास अपने बेटे की तरफदारी करती है. 25 जनवरी को मेरी शादी हुई है. 10 महीने में 10 दिन भी सुकून से नहीं रही हूं. इन सबके लिए जिम्मेदार मेरा पति, देवर और सास ससुर है.

सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो
डीडी नगर थाना प्रभारी के अनुसार, मृतिका के ससुर ने घटना की सूचना थाने में दी थी. सूचना देने के बाद पुलिस पहुंची. इस घटना की जानकारी ससुर ने पुलिस के साथ मायके पक्ष वालों को भी दी थी. सुसाइड के बाद मंजूषा का वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफार्म में गुरुवार यानी 23 अक्टूबर को वायरल हुआ.

पिता ने की कार्रवाई की मांग
वीडियो वायरल होने के बाद मृतका के पिता ने थाने पहुंचकर आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है. पिता का कहना है कि उनकी बेटी को लंबे समय से पति और ससुर परेशान कर रहे थे. परिजनों के अनुसार, उन्होंने कई बार दामाद को समझाने की कोशिश की लेकिन उसका रवैया नहीं बदला. पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है. शव का पोस्टमार्टम करवाकर पुलिस ने परिजनों को सौंप दिया.

यह भी पढ़ें-देवर ने भाभी-भैया से मांगी थी हिस्सेदारी, मना करने पर कर दिया कांड, इलाके में दहशत

