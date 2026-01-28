Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh3089156
Zee Madhya Pradesh Chhattisgarhरायपुर

रायपुर एयरपोर्ट पर कोकीन के साथ पकड़ाया नाइजीरियाई युवक, दिल्ली की इंडिगो फ्लाइट से आया था

Raipur News: DRI ने रायपुर एयरपोर्ट पर बड़ी कार्रवाई करते हुए कोकीन के साथ एक यात्री को हिरासत में लिया है. बताया जा रहा है कि आरोपी नाइजीरियाई मूल का एक युवक है जो इंडिगो की फ्लाइट से दिल्ली से रायपुर आया था.

Written By  Ranjana Kahar|Last Updated: Jan 28, 2026, 01:55 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

रायपुर एयरपोर्ट पर कोकीन के साथ पकड़ाया नाइजीरियाई युवक, दिल्ली की इंडिगो फ्लाइट से आया था

Chhattisgarh News: छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर एयरपोर्ट पर नशे के खिलाफ एक बड़ी सफलता मिली है. डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस (DRI) ने एक बड़ी कार्रवाई के दौरान एयरपोर्ट के अंदर एक संदिग्ध यात्री को पकड़ा गया और उसके पास से लगभग 270 ग्राम कोकीन बरामद की गई. बताया जा रहा है कि आरोपी नाइजीरियाई मूल का एक युवक है जो इंडिगो एयरलाइंस की फ्लाइट से दिल्ली से रायपुर आया था.

270 ग्राम कोकीन बरामद होने की खबर
तलाशी के बाद कोकीन बरामद होते ही आरोपी को औपचारिक रूप से हिरासत में ले लिया गया और पूछताछ के लिए DRI ऑफिस ले जाया गया. अधिकारी फिलहाल यह पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि आरोपी को ड्रग्स कहां से मिले और उन्हें किसे सप्लाई किया जाना था. 270 ग्राम कोकीन बरामद की गई.

 DRI की बड़ी कार्रवाई
रिपोर्ट्स के मुताबिक, आरोपी इंडिगो की फ्लाइट से दिल्ली से रायपुर आया था. डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस (DRI) की एक टीम ने शक के आधार पर उसे एयरपोर्ट पर रोका और तलाशी ली. तलाशी के दौरान उसके पास से लगभग 270 ग्राम कोकीन मिला. DRI अधिकारियों के अनुसार, आरोपी से फिलहाल पूछताछ की जा रही है. कोकीन कहां से आई और किसे दी जानी थी, इसका पता लगाने की कोशिश की जा रही है. आरोपी के आगे और पीछे के कनेक्शन की भी जांच की जा रही है.

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें: रायपुर पुलिस महकमे में बड़ा फेरबदल, ASP और DSP लेवल के अधिकारियों का ट्रांसफर, देखें लिस्ट

 

राजनांदगांव जिला न्यायालय को बम से उड़ाने की धमकी
उधर राजनांदगांव जिला न्यायालय को बम से उड़ाने की धमकी भरा ई-मेल मिलने से पूरे न्यायालय परिसर में हड़कंप मच गया. जानकारी मिलते ही पुलिस और प्रशासन को तुरंत अलर्ट किया गया, और बम निरोधक दस्ता, डॉग स्क्वॉड और पुलिस फोर्स को मौके पर भेजा गया. सुरक्षा कारणों से कोर्ट परिसर के हर कोने की तलाशी ली गई. पुलिस अधिकारियों ने कोर्ट स्टाफ, वकीलों और वहां मौजूद आम जनता से शांत रहने और किसी भी तरह की घबराहट से बचने की अपील की. ​​तलाशी अभियान के दौरान कोई विस्फोटक या संदिग्ध वस्तु नहीं मिली, जिससे सभी ने राहत की सांस ली.

 

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी. आपके जिले "रायपुर" की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

raipur newschhattisgarh news

Trending news

raipur news
रायपुर एयरपोर्ट पर कोकीन के साथ पकड़ाया नाइजीरियाई युवक, दिल्ली से आया था
gwalior news
ग्वालियर में कांग्रेस नेता के घर लूट, 20 तोला सोना और लाइसेंसी बंदूक ले उड़े चोर
chhattisgarh news
गर्लफ्रेंड से नहीं करना चाहता था शादी, पीछा छुड़ाने के लिए पत्थर से कुचला सिर
Baba Bageshwar
'यहां न कोई अगड़ा और न कोई पिछड़ा…'बाबा बागेश्वर की UGC विवाद में एंट्री, क्या बोले
mp news
EXCLUSIVE: हेल्थ सेक्टर में कितना आगे बढ़ेगा MP, डिप्टी CM राजेंद्र शुक्ला ने बताया
MP Breaking News LIVE
MP Breaking News LIVE: डिप्टी सीएम अजीत पवार के निधन पर एमपी के नेताओं ने जताया दुख, पढ़ें 28 जनवरी की खबरें
raipur news
रायपुर पुलिस महकमे में बड़ा फेरबदल, ASP और DSP लेवल के अधिकारियों का ट्रांसफर
mp news
गले में माला और हाथ में कफन लेकर पहुंचे दो सगे भाई, खुद को बताया ‘जिंदा लाश’
mp news
भोपाल में 'खेलो एमपी यूथ गेम्स' का शानदार आगाज, सीएम मोहन यादव ने किया शुभारंभ
Mauganj news
मऊगंज में लव और इंटरकास्ट मैरिज पर रोक, युवक-युवती नहीं कर पाएंगे अपनी मर्जी से शादी