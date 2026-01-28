रायपुर एयरपोर्ट पर कोकीन के साथ पकड़ाया नाइजीरियाई युवक, दिल्ली की इंडिगो फ्लाइट से आया था

Chhattisgarh News: छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर एयरपोर्ट पर नशे के खिलाफ एक बड़ी सफलता मिली है. डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस (DRI) ने एक बड़ी कार्रवाई के दौरान एयरपोर्ट के अंदर एक संदिग्ध यात्री को पकड़ा गया और उसके पास से लगभग 270 ग्राम कोकीन बरामद की गई. बताया जा रहा है कि आरोपी नाइजीरियाई मूल का एक युवक है जो इंडिगो एयरलाइंस की फ्लाइट से दिल्ली से रायपुर आया था.

270 ग्राम कोकीन बरामद होने की खबर

तलाशी के बाद कोकीन बरामद होते ही आरोपी को औपचारिक रूप से हिरासत में ले लिया गया और पूछताछ के लिए DRI ऑफिस ले जाया गया. अधिकारी फिलहाल यह पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि आरोपी को ड्रग्स कहां से मिले और उन्हें किसे सप्लाई किया जाना था. 270 ग्राम कोकीन बरामद की गई.

DRI की बड़ी कार्रवाई

रिपोर्ट्स के मुताबिक, आरोपी इंडिगो की फ्लाइट से दिल्ली से रायपुर आया था. डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस (DRI) की एक टीम ने शक के आधार पर उसे एयरपोर्ट पर रोका और तलाशी ली. तलाशी के दौरान उसके पास से लगभग 270 ग्राम कोकीन मिला. DRI अधिकारियों के अनुसार, आरोपी से फिलहाल पूछताछ की जा रही है. कोकीन कहां से आई और किसे दी जानी थी, इसका पता लगाने की कोशिश की जा रही है. आरोपी के आगे और पीछे के कनेक्शन की भी जांच की जा रही है.

राजनांदगांव जिला न्यायालय को बम से उड़ाने की धमकी

उधर राजनांदगांव जिला न्यायालय को बम से उड़ाने की धमकी भरा ई-मेल मिलने से पूरे न्यायालय परिसर में हड़कंप मच गया. जानकारी मिलते ही पुलिस और प्रशासन को तुरंत अलर्ट किया गया, और बम निरोधक दस्ता, डॉग स्क्वॉड और पुलिस फोर्स को मौके पर भेजा गया. सुरक्षा कारणों से कोर्ट परिसर के हर कोने की तलाशी ली गई. पुलिस अधिकारियों ने कोर्ट स्टाफ, वकीलों और वहां मौजूद आम जनता से शांत रहने और किसी भी तरह की घबराहट से बचने की अपील की. ​​तलाशी अभियान के दौरान कोई विस्फोटक या संदिग्ध वस्तु नहीं मिली, जिससे सभी ने राहत की सांस ली.

