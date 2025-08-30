छत्तीसगढ़ में ईंधन डलवाने के लिए नए नियम लागू, इस शर्त पर बाइक चालकों को दिया जाएगा पेट्रोल

No Helmet No Petrol: 1 सितंबर से छत्तीसगढ़ में बड़ा बदलाव होने जा रहा है. ये बदलाव राज्य के बाइक चालकों पर लागू किया जाएगा. नए नियम के तहत जो भी प्रशासन द्वारा लागू इन नियमों की धज्जियां उड़ाएगा उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई भी की जा जाएगी. छत्तीसगढ़ में 'नो हेलमेट नो पेट्रोल' योजना शुरू की जा रही है. यानी 1 सितंबर से बगैर हेलमेट बाइक सवारों को पेट्रोल नहीं देने का प्रावधान है.

छत्तीसगढ़ में नो हेलमेट नो पेट्रोल

मध्य प्रदेश की तरह छत्तीसगढ़ में भी नो हेलमेट नो पेट्रोल जैसी नियम लागू की गई है. इस नियम को पहले रायपुर के तमाम पेट्रोल पंप पर लागू किया जा रहा है. जिसके बाद इस नियम को छत्तीसगढ़ के 33 जिलों में लागू किया जाएगा. छत्तीसगढ़ पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन द्वारा ये फैसला लिया गया है. लोगों को हेलमट लगाने के प्रति जागरुक करने और रोड दुर्घटना में जान गवाने वालों की संख्या कम करने के लिए ये निर्णय लिया गया है.

नियम की धज्जिया उड़ने पर एक्शन

आदेश जारी होने के बाद यदि कोई बाइक चालक हेलमेट लगाते नहीं दिखा या फिर पेट्रोल लेने को लेकर विवाद करते पकड़ा गया तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी. पुलिस और रायपुर जिला प्रशासन ऐसे लोगों पर पैनी नजर रखे हुए है.

बढ़े सड़क दुर्घटना के मामले

पिछले कई दिनों से छत्तीसगढ़ में सड़क दुर्घटना के मामलों में इजाफा हुआ है. हेलमेट नहीं लगाने से कई बाईक चालकों की जान भी गई है. ऐसे में प्रशासन की ओर से लागू हुआ ये अभियान कई मायने में अहम समझी जा रही है. कुछ साल पहले भी राजधानी में इस नियम को लागू किया गया था लेकिन चालकों की लापरवाही और सख्ती की कमी होने से अभियान बुरी तरह से विफल साबित हुआ है. इस बार पुलिस, प्रशासन और पंप संचालक ऐसे लोगों पर सख्ती बरतने को तैयार है.