न्यूड पार्टी के साथ-साथ चल रही थी पूल की भी फूल तैयारी, अश्लीलता की साजिश का वीडियो भी वायरल

Raipur Nude Party Viral Poster: छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में आयोजित होने वाले न्यूड पार्टी का पोस्टर जैसे ही सोशल मीडिया पर वायरल हुए बवाल मच गया. इस मामले में पोस्टर के बाद एक वीडियो भी सामने आया है. आम लोग समेत हिंदू संगठन ने इस मामले में पुलिस से शिकायत भी की. पुलिस नेस्ट्रेंजर्स पार्टी और पूल पार्टी से जुड़े आयोजकों और प्रमोटर्स समेत 7 को अब तक गिरफ्तार कर लिया है. यह न्यूज पार्टी 21 सितंबर को होनी थी. इसके साथ ही इसमें पूल पार्टी भी होनी थी.

दरअसल, राजधानी रायपुर में न्यूज पार्टी का पोस्टर वायरल होने के बाद बवाल मच गया. पुलिस इस मामले में कार्वाई शुरू की. इस दौरान एक वीडियो भी सामने आया है. जिसमें खुलासा हुआ है है कि न्यूड पार्टी के साथ ही स्ट्रेंजर्स हाउस पार्टी और पूल पार्टी का भी आयोजन होने वाला था. 21 सितंबर को होने वाले स्ट्रेंजर हाउस और पूल पार्टी के पहले स्ट्रेंजर पार्टी का एक वायरल वीडियो भी सामने आया है.

रिटायर्ड सरकारी अधिकारी का है फार्महाउस

पुलिस नेस्ट्रेंजर्स पार्टी और पूल पार्टी से जुड़े आयोजकों और प्रमोटर्स को गिरफ्तार कर लिया है. पार्टी के लिए अपना एसएस फॉर्म हाउस देने वाला अधेड़ संतोष गुप्ता को भी गिरफ्तार कर लिया गया है. बताया जा रहा है फार्म हाउस वाले संतोष गुप्ता रिटायर्ड सरकारी अधिकारी हैं. जो अपरिचित क्लब बनाकर आयोजन कर रहे थे. इस मामले में रायपुर के वीआईपी रोड स्थित हाइपर क्लब के संचालक जेम्स बेक को भी गिरफ्तार किया गया है. . इसी स्ट्रेंजर्स पार्टी की आड़ में न्यूड पार्टी करने की आशंका जताई जा रही है. पुलिस ने कुल 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है.

आरोपी संतोष जेवानी और अजय महापात्रा इवेंट आर्गेनाईज करने वाले थे. आरोपी संतोष गुप्ता जिसका भाठागांव में एस.एस. नाम से फार्म हाउस है, उक्त इवेंट के लिए संतोष गुप्ता द्वारा अपना फार्म हाउस उपलब्ध कराया गया था. आरोपी अवनीश गंगवानी द्वारा इवेंट का प्रमोशन कराया जा रहा था. जो WHAT IS RAIPUR नाम से इवेंट का प्रमोशन करता है

इंट्री कराने वाले व्यक्तियों की भी होगी जांच

आरोपी जेम्स बेक व्ही.आई.पी. रोड तेलीबांधा रायपुर स्थित हाईपर क्लब का मालिक/संचालक है, जो दीपक सिंह और देवेन्द्र कुमार यादव के साथ मिलकर अपने क्लब के माध्यम से इस इवेंट को प्रमोट कर रहे थे. उक्त इवेंट में जिन व्यक्तियों ने अपने बैंक खातों से रकम ट्रांसफर कर अपनी इंट्री करायी है, ऐसे व्यक्तियों की भी जांच की जा रहीं है.

रिपोर्ट- सत्य प्रकाश, जी मीडिया, रायपुर

