छत्तीसगढ़ में बढ़ाई जाएगी मतदान बूथों की संख्या, खुलेंगे नए केंद्र, संख्या होगी 27199

Chhattisgarh News: छत्तीसगढ़ में एक तरफ SIR सर्वे शुरू हो रहा है तो दूसरी तरफ मतदाताओं की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए बूथों की संख्या भी बढ़ाई जा रही है. 

 

Written By  Arpit Pandey|Reported By: Zee Media Bureau|Last Updated: Nov 03, 2025, 04:48 PM IST
Chhattisgarh Polling Booths: छत्तीसगढ़ में आने वाले विधानसभा चुनाव में मतदान केंद्रों की संख्या बढ़ेगी, बताया जा रहा है कि मतदाताओं की सुविधाओं के हिसाब से राज्य निर्वाचन आयोग ने 2828 नए मतदान केंद्र बनाने का फैसला किया है. ताकि आसानी से और जल्दी मतदान केंद्रों पर मतदाता अपने मत का उपयोग कर सके, माना जा रहा है कि आने वाले विधानसभा चुनाव तक यह प्रक्रिया लागू हो जाएगी. छत्तीसगढ़ में दूसरी तरफ SIR सर्वे का काम भी शुरू हो रहा है, जिसके लिए निर्वाचन आयोग ने तैयारियां कर ली हैं. 

27199 को जाएगी संख्या 

छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन विभाग ने इस बार 2828 नए मतदान केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है, इन नए केंद्रों के जुड़ने से राज्य में कुल मतदान केंद्रों की संख्या 24371 से बढ़कर 27199 हो जाएगी. निर्वाचन विभाग के अधिकारियों के अनुसार, नए मतदान केंद्र मुख्य रूप से उन इलाकों में बनाए जा रहे हैं, जहां जनसंख्या घनत्व बढ़ा है या प्रति बूथ मतदाताओं की संख्या 1200 से अधिक हो गई है. साथ ही जिन क्षेत्रों में पिछली बार मतदाता दूरी या भौगोलिक कठिनाइयों के कारण मतदान नहीं कर पाए थे, वहां भी विशेष रूप से केंद्र स्थापित किए जा रहे हैं. 

सभी सुविधाएं भी होगी

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने बताया कि इस बार दिव्यांग और बुजुर्ग मतदाताओं की सुविधा पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है. हर नए मतदान केंद्र पर व्हीलचेयर, रैंप, पेयजल और शौचालय जैसी मूलभूत सुविधाएं अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराई जाएंगी, ताकि सभी मतदाता बिना किसी असुविधा के मतदान कर सकें. निर्वाचन आयोग की योजना के तहत, नए केंद्रों में लगभग 45 प्रतिशत ग्रामीण इलाकों में और 25 प्रतिशत नक्सल प्रभावित जिलों में स्थापित किए जाएंगे. आयोग का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि किसी भी मतदाता को अपने घर से मतदान केंद्र तक जाने के लिए दो किलोमीटर से अधिक दूरी तय न करनी पड़े. सभी मतदान केंद्रों पर इस बार सभी तरह की सुविधाएं होगी. 

छत्तीसगढ़ में वर्तमान में लगभग 2.80 करोड़ मतदाता पंजीकृत हैं, जिनमें से करीब 12 लाख युवा पहली बार मतदान करेंगे. आयोग को उम्मीद है कि नए मतदान केंद्रों की स्थापना से इस बार मतदान प्रतिशत में 3 से 4 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है. 2028 में छत्तीसगढ़ में अगले विधानसभा चुनाव होंगे. 

