नाइजीरिया से आकर रायपुर में गंदा-गंदा काम कर रहे छात्र, CCTV में कैद हुई अश्लील हरकतें

Chhattisgarh News: छत्तीसगढ़ की राजधानी क्षेत्र नया रायपुर के सेक्टर 30 से एक गंभीर घटना सामने आई है, जहां विदेशी मूल के नाइजीरियाई छात्रों की हरकतों ने स्थानीय लोगों का जीना मुश्किल कर दिया है. ये छात्र नया रायपुर की कई प्राइवेट यूनिवर्सिटी में पढ़ने आते हैं, लेकिन उनकी अनुशासनहीनता अब रिहायशी इलाकों के लिए सिरदर्द बन गई है. हाल ही में एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें एक युवक और युवती अश्लील हरकतें करते हुए दिख रहे हैं.

दरअसल, ताज़ा विवाद तब शुरू हुआ जब एक वायरल वीडियो में नाइजीरियाई छात्र एक पार्किंग में खुलेआम गंदी हरकतें करते दिखे. स्थानीय लोगों का कहना है कि यह पहली बार नहीं है. देर रात पब्लिक जगहों पर शोरगुल और बदतमीज़ी आम बात हो गई है. जब स्थानीय लोग इन हरकतों पर एतराज़ करते हैं, तो नाइजीरियाई छात्र मारपीट पर उतर आते हैं.

पढ़ाई करने आते हैं छात्र-छात्राएं

जानकारी के अनुसार नाइजीरियाई स्टूडेंट नया रायपुर की प्राइवेट यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करते हैं. कुछ लोकल लोगों ने यह भी शक जताया है कि वे राज्य के गैर-कानूनी ड्रग के धंधे में शामिल हो सकते हैं, हालांकि इन आरोपों की ऑफिशियली पुष्टि नहीं हुई है. आरोप है कि जब स्थानीय लोगों ने उनके कामों पर एतराज़ किया, तो झगड़ा और मारपीट हुई. घटना के बाद स्थानीय लोगों ने सिक्योरिटी और निगरानी बढ़ाने की मांग की है.

राखी थाना इलाके का मामला

बताया जा रहा है कि यह पूरी घटना राखी पुलिस स्टेशन इलाके की है, जहां पुलिस ने वायरल वीडियो और शिकायतों के आधार पर जांच शुरू कर दी है. पुलिस का कहना है कि वीडियो कितना असली है, लोकेशन और इसमें शामिल लोगों की पहचान की जांच की जा रही है, और अगर कोई कानून तोड़ता या गलत काम करता पाया गया तो सख्त कार्रवाई की जाएगी. प्रशासन ने यह भी कहा है कि अगर कोई विदेशी स्टूडेंट नियमों को तोड़ता या गैर-कानूनी कामों में शामिल पाया गया तो उसके खिलाफ जरूरी कानूनी कार्रवाई की जाएगी. फिलहाल इस घटना के बाद लोगों में आक्रोश है.

