इंटरनेट पर वायरल हुआ बिना कपड़ों की पार्टी का निमंत्रण, पोस्टर में युवक-युवतियों को न्यूड आने का इनविटेशन

Raipur News: रायपुर में एक न्यूड पार्टी के आपत्तिजनक विज्ञापन ने हड़कंप मचा दिया है. सोशल मीडिया पर एक पोस्टर वायरल हुआ है, जिसमें युवक-युवतियों को बिना कपड़ों के पार्टी में आने का न्योता दिया गया है.
Trending Photos
Chhattisgarh News: छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में पार्टी के नाम पर अश्लीलता परोसने का मामला सामने आया है. यहां @sinful_writer1 नाम के अकाउंट से सोशल मीडिया पर 'न्यूड पार्टी' का एक आपत्तिजनक पोस्टर जारी किया गया है. इस विज्ञापन में युवक-युवतियों को बिना कपड़ों के पार्टी में आने का इनविटेशन दिया गया है. इस तरह के विज्ञापन से पता चला है कि शहर में अश्लीलता परोसने की तैयारी की जा रही है, जिससे लोगों में काफी गुस्सा है. पुलिस जांच में जुटी है.
यह भी पढ़ें: नीट यूजी 2025 के दूसरे राउंड की काउंसलिंग शुरू, जानें MBBS-BDS के लिए कब तक होगा पंजीयन?
रायपुर में NUDE पार्टी का पोस्टर जारी
दरअसल, रायपुर में सोशल मीडिया पर एक विवादित और आपत्तिजनक पोस्टर वायरल हुआ है, जिसमें न्यूड पार्टी का प्रचार किया गया है. यह पोस्टर @sinful_writer1 नाम के अकाउंट से जारी किया गया है, जिसमें युवक-युवतियों को बिना कपड़ों के पार्टी में शामिल होने का न्योता दिया गया है. पोस्टर में पार्टी के बारे में तो जानकारी दी गई है, लेकिन पार्टी स्थल या आयोजकों के बारे में कोई स्पष्ट जानकारी नहीं मिल पाई है.
पोस्टर में युवक-युवतियों को न्यूड आने का इनविटेशन
जानकारी के मुताबिक, न्यूड पार्टी का यह अश्लील और आपत्तिजनक विज्ञापन @sinful_writer1 नाम के अकाउंट से जारी किया गया है. हैरानी की बात यह है कि इस आयोजन में युवक-युवतियों को बिना कपड़ों में आने का इनविटेशम दिया गया है, जो चर्चा का विषय बन गया है. इस पोस्टर में आज पार्टी के आयोजन का ज़िक्र है. हालांकि, पार्टी कहां है, इस बारे में पोस्ट पर कोई जानकारी नहीं लिखी गई है. इस पोस्टर के वायरल होने के बाद पुलिस जांच में जुट गई है और पता लगाने की कोशिश कर रही है कि ऐसी हरकत किसने की है.
न्यूड पार्टी के वायरल पोस्टर पर सियासत
उधर, न्यूड पार्टी के वायरल पोस्टर पर राजनीति शुरू हो गई है. कांग्रेस ने सवाल उठाए हैं और भाजपा सरकार पर अश्लीलता बढ़ाने का आरोप लगाया है. कांग्रेस प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा है कि सरकार को ऐसी पार्टियों का आयोजन करने वालों पर तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए और इन्हें रोकना चाहिए.
छत्तीसगढ़ नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें CG Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी. आपके जिले "रायपुर" की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!