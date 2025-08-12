छत्तीसगढ़ में ITI में एडमिशन का मौका, 13 अगस्त से ऑनलाइन आवेदन शुरू, जानें कब तक कर सकते हैं अप्लाई
Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh2877657
Zee Madhya Pradesh Chhattisgarhरायपुर

छत्तीसगढ़ में ITI में एडमिशन का मौका, 13 अगस्त से ऑनलाइन आवेदन शुरू, जानें कब तक कर सकते हैं अप्लाई

ITI Admission CG: छत्तीसगढ़ के सरकारी आईटीआई में रिक्त सीटों के लिए ऑनलाइन आवेदन 13 अगस्त से शुरू होंगे. छात्र cgiti.admissions.nic.in पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं.

 

Written By  Ranjana Kahar|Last Updated: Aug 12, 2025, 04:41 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

छत्तीसगढ़ में ITI में एडमिशन का मौका, 13 अगस्त से ऑनलाइन आवेदन शुरू, जानें कब तक कर सकते हैं अप्लाई

Chhattisgarh ITI Admission: छत्तीसगढ़ में आईटीआई में प्रवेश लेने के इच्छुक छात्रों के लिए अच्छी खबर है. बता दें कि छत्तीसगढ़ के सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) में रिक्त सीटों पर प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं. आवेदन प्रक्रिया 13 अगस्त से शुरू होगी. इच्छुक उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर आवेदन कर सकते हैं. आवेदन करने से पहले छात्रों को वेबसाइट पर उपलब्ध दिशा निर्देश पढ़ने की सलाह दी गई है. किसी भी सहायता के लिए हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क किया जा सकता है. जानें आवेदन की आखिरी तारीख कब है.

यह भी पढ़ें: Breaking: ट्रिपल मर्डर से छत्तीसगढ़ में हड़कंप, रायपुर के लड़कों को दौड़ा कर धमतरी में मारा

 

13 अगस्त से ऑनलाइन आवेदन शुरू
दरअसल, राज्य के सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) में रिक्त सीटों के लिए ऑनलाइन आवेदन 13 अगस्त से शुरू होंगे, जो 16 अगस्त 2025 तक किए जा सकेंगे. इच्छुक अभ्यर्थी वेबसाइट cgiti.admissions.nic.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं. बता दें कि पुराने आवेदकों को अगले चरण में भाग लेने के लिए अपनी लॉगिन आईडी से लॉगिन करके संस्थान/व्यवसाय प्राथमिकता क्रम बदलना होगा.

यह भी पढ़ें: छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड का बड़ा आदेश, 15 अगस्त को सभी मदरसों, मस्जिदों और दरगाहों पर फहराया जाए तिरंगा

 

हेल्पलाइन नंबर पर कर सकते हैं संपर्क
रोजगार एवं प्रशिक्षण निदेशालय के सहायक निदेशक के अनुसार, अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि आवेदन करने से पहले वेबसाइट पर उपलब्ध प्रवेश विवरणिका को ध्यानपूर्वक पढ़ें. यदि किसी प्रकार की सहायता की आवश्यकता हो, तो अभ्यर्थी अपने निकटतम सरकारी आईटीआई संस्थान या वेबसाइट पर दिए गए हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं.  साथ ही, आवेदन की अंतिम तिथि से पूर्व अभ्यर्थी अपने फॉर्म में सुधार या संस्थान व व्यवसाय के प्राथमिकता क्रम में परिवर्तन भी कर सकते हैं. (सोर्स-नई दुनिया)

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें  MP News और पाएं MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश  की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

 

TAGS

chhattisgarh newsraipur news

Trending news

chhattisgarh news
छत्तीसगढ़ में ITI में एडमिशन का मौका, 13 अगस्त से ऑनलाइन आवेदन शुरू, जानें डिटेल्स
kabirdham news
'Winner Winner Chicken Dinner' पर लगेगा 5000 का फाइन, कबीरधाम में बैन हुए ये दो गेम
chhattisgarh news
'कुंवारा’ कहकर रचाई शादी, पति निकला 2 बच्चों का बाप, राज खुला तो हो गया कांड
bhopal news
भोपाल से दिल्ली, गोवा और मुंबई समेत 13 शहरों के लिए सीधी फ्लाइट, अब स्मार्ट होगा सफर
chattisgarh news
छत्तीसगढ़ के इस सीक्रेट अड्डे पर चलता है मुर्गा कसीनो! आते हैं तेलंगाना के रईस
mp news
5 साल से फसल बर्बाद, लेकिन बीमा नहीं मिला, सीहोर के किसान पेड़ों पर चढ़ बजा रहे घंटी
mp news
Seoni News-सड़क पर इंसानियत हुई लापता, बाइक पर पत्नी की लाश को बांधकर ले गया पति
mp news
Ujjain News-'अपने घर की गंदगी साफ करो', किस बात को लेकर भड़के महाकाल मंदिर के पुजारी
Chhattisgarh News In Hindi
Chhattisgarh के पूर्व CM भूपेश बघेल के बेटे की याचिका पर सुनवाई आज, गिरफ्तारी को दी
durg news
छत्तीसगढ़ में फिर शुरू हुआ 'ऑपरेशन रोहिंग्या', दुर्ग में 321 में से 31 मिले संदिग्ध
;