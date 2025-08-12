छत्तीसगढ़ में ITI में एडमिशन का मौका, 13 अगस्त से ऑनलाइन आवेदन शुरू, जानें कब तक कर सकते हैं अप्लाई

Chhattisgarh ITI Admission: छत्तीसगढ़ में आईटीआई में प्रवेश लेने के इच्छुक छात्रों के लिए अच्छी खबर है. बता दें कि छत्तीसगढ़ के सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) में रिक्त सीटों पर प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं. आवेदन प्रक्रिया 13 अगस्त से शुरू होगी. इच्छुक उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर आवेदन कर सकते हैं. आवेदन करने से पहले छात्रों को वेबसाइट पर उपलब्ध दिशा निर्देश पढ़ने की सलाह दी गई है. किसी भी सहायता के लिए हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क किया जा सकता है. जानें आवेदन की आखिरी तारीख कब है.

13 अगस्त से ऑनलाइन आवेदन शुरू

दरअसल, राज्य के सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) में रिक्त सीटों के लिए ऑनलाइन आवेदन 13 अगस्त से शुरू होंगे, जो 16 अगस्त 2025 तक किए जा सकेंगे. इच्छुक अभ्यर्थी वेबसाइट cgiti.admissions.nic.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं. बता दें कि पुराने आवेदकों को अगले चरण में भाग लेने के लिए अपनी लॉगिन आईडी से लॉगिन करके संस्थान/व्यवसाय प्राथमिकता क्रम बदलना होगा.

हेल्पलाइन नंबर पर कर सकते हैं संपर्क

रोजगार एवं प्रशिक्षण निदेशालय के सहायक निदेशक के अनुसार, अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि आवेदन करने से पहले वेबसाइट पर उपलब्ध प्रवेश विवरणिका को ध्यानपूर्वक पढ़ें. यदि किसी प्रकार की सहायता की आवश्यकता हो, तो अभ्यर्थी अपने निकटतम सरकारी आईटीआई संस्थान या वेबसाइट पर दिए गए हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं. साथ ही, आवेदन की अंतिम तिथि से पूर्व अभ्यर्थी अपने फॉर्म में सुधार या संस्थान व व्यवसाय के प्राथमिकता क्रम में परिवर्तन भी कर सकते हैं. (सोर्स-नई दुनिया)

